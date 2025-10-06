พรีวิว “Under The Castle” บ้านผีสิงแฟนตาซีเสมือนจริงครั้งแรกในไทย!! TEAM WANG design ชวนสัมผัสประสบการณ์เหนือจินตนาการ!! 7 ต.ค. – 2 พ.ย. นี้ ณ เอ็มสเฟียร์

การนับถอยหลังได้เริ่มต้นแล้ว! ประตูปราสาทบานใหญ่จะค่อยๆ เปิดออก พร้อมการปรากฏตัวของสองตัวละครลึกลับ “Pumpkie” และ “Spookie” ที่จะพาผู้ชมเข้าสู่โลกแฟนตาซีอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย กับ “Under The Castle” (UTC) โลกแฟนตาซีเสมือนจริงสุดล้ำที่เกิดจากการร่วมสร้างสรรค์ของสองซีอีโอ TEAM WANG design อย่าง “แจ็คสัน หวัง” และ “เฮนรี่ จาง”
โดย UTC ได้จัดกิจกรรมพรีวิวรอบสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์การค้า EMSPHERE เพื่อเปิดโลกแฟนตาซีให้ได้สัมผัสก่อนใคร ท่ามกลางบรรยากาศที่ทั้งน่าตื่นเต้น น่าค้นหา และเต็มไปด้วยรายละเอียดอันพิถีพิถันในทุกโซนของงาน ก่อนจะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์อย่างเป็นทางการในวันที่ 7 ตุลาคม 2568 ซึ่งจะมีแขกพิเศษมากมายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่
หนึ่งในไฮไลต์เด็ดของงาน คือ “บ้านผีสิงเสมือนจริงแบบอิมเมอร์ซีฟ” ที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่องานที่กรุงเทพฯ โดยมีสองตัวละครเอกอย่าง Pumpkie และ Spookie เป็นผู้นำทางสู่ความลึกลับที่เต็มไปด้วยปริศนา ความตื่นเต้น และการดำดิ่งสู่โลกแฟนตาซีอย่างเต็มรูปแบบ
ถัดจากบ้านผีสิง ผู้เข้าชมจะได้พบกับ “โซนสินค้าลิมิเต็ด” ที่รวบรวมสินค้าลิมิเต็ดเอดิชันของปีนี้ไว้ครบถ้วน เสริมด้วย “มินิบาร์” ที่เสิร์ฟเครื่องดื่มสูตรพิเศษ ได้รับแรงบันดาลใจจากโลกในปราสาทต้องมนตร์ โดยเมนูทั้งหมดถูกออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่คุณสามารถดื่มด่ำไปพร้อมกับรสชาติ
ความสนุกยังไม่จบเพียงเท่านั้น! ยังมี “โซนรถบั๊ม” สุดมัน ที่ออกแบบมาเพื่อปลุกเสียงหัวเราะและความปั่นป่วนในแบบสนุก ๆ พร้อมด้วย “โฟโต้บูธ” ธีม Under The Castle ที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ ให้ทุกคนได้เก็บภาพความประทับใจเป็นของที่ระลึกจากโลกมหัศจรรย์แห่งนี้ และอีกหนึ่งสีสันอยู่ที่บริเวณทางเข้าหลักของ EMSPHERE ซึ่งได้ถูกแปลงโฉมเป็น “Night Market” ตลาดกลางคืนสุดครึกครื้น ที่เพิ่มบรรยากาศความสนุกให้กับงานได้อย่างสมบูรณ์
“Under The Castle” จะเปิดให้แฟนๆ ได้มาสัมผัสประสบการณ์สุดตื่นเต้น ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์การค้า EMSPHERE สามารถจับจองบัตรได้แล้ว ทาง Ticketmelon : www.ticketmelon.com/underthecastle/UTCBKK
บัตรทั่วไป : 790 บาท / บัตรคู่ (2 ท่าน) : 1,500 บาท / บัตรกลุ่ม (4 คนขึ้นไป) : 710 บาทต่อท่าน โดยทุกบัตรเข้าชมจะได้รับหนังสือการ์ตูนลิมิเต็ดเอดิชัน ซึ่งไม่มีวางจำหน่ายทั่วไป!!
