“เดี่ยว สุริยนต์” ร่วมงานวิ่ง UOB Heartbeat Run ระดมทุนหนุนการศึกษาเด็กไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ในฐานะนักแสดงไม่ว่าจะรับบทดีหรือร้าย “เดี่ยว - สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล” ก็พาผู้ชมอินกับทุกบทบาทที่แสดง ในฐานะพิธีกรงานอีเว้นท์ ก็ต้องมีชื่อของเขาติดท็อปลิสต์ เพราะเก่ง ฉลาด ไหวพริบดีเยี่ยม สนุกสนาน พาทุกคนจอยๆ กับทุกงาน และในอนาคตเราอาจได้เห็นผู้ชายคนนี้ ในบทบาทนักกีฬาก็เป็นได้ เพราะ เดี่ยว - สุริยนต์ ยอมรับว่า การออกกำลังกาย คือ ความสุขในทุกๆ วัน

ล่าสุดหนุ่มเดี่ยว มาร่วมงานวิ่งระดมทุนประจำปี “2025 UOB Heartbeat Run” ในฐานะกองเชียร์เป็นฝ่ายให้กำลังใจนักวิ่ง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวระหว่างทาง เพื่อก้าวสู่เส้นทางนักวิ่งเต็มตัว

"ครั้งนี้มาในฐานะกองเชียร์ มาเป็นกำลังใจให้นักวิ่งทุกคน มาเติมพลัง มาเติมเต็มประสบการณ์งานวิ่งให้กับตัวผมด้วย ส่วนครั้งหน้าถ้ามีโอกาสจะมาร่วมวิ่งไปกับทุกๆ คน นักวิ่งทุกคนเต็มที่มากๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร พนักงานของธนาคารที่พาครอบครัวมาร่วมด้วย มากันจากทั่วประเทศ ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจมาร่วมวิ่งเพื่อสุขภาวะที่ดีและการให้คืนสู่สังคมกันกว่า 2,500 คน รายได้จากการระดมทุนจะนำไปสนับสนุนห้องเรียนดิจิทัลในโครงการ UOB My Digital Space (MDS) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้น้องๆ ในพื้นที่ห่างไกล ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงสนับสนุนให้ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย สานต่อกิจกรรม UOB Heartbeat Run ทุกๆ ปีอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับ"







