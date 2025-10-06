“ไฮดี้ มิสแกรนด์ - กุน เดอะเฟซฯ” ถอยห่างความสัมพันธ์! ลั่นทะเลาะกันรุนแรง ไม่ต้องการการง้อแบบเด็กๆ

“ไฮดี้” เสียงสั่น ถอยห่าง กุน ไม่เกี่ยวมือที่สาม แต่เป็นเรื่องนิสัย และปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข วนลูปเดิม ย้ำไม่ต้องการการง้อแบบเด็กๆ หรือคบกันแบบโปรโมชั่น
รักหวานอยู่ดีๆ แต่ล่าสุด “ไฮดี้ อมันดา อแมนด้า เจนเซ่น” รองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 กับ “กุน เดอะเฟซ เมน” กิตติคุณ ตันสุหัส ได้ออกมายอมรับว่าได้ถอยห่างความสัมพันธ์กันแล้ว โดยกุนได้อัดคลิปแจ้งข่าวก่อนว่าตนเองมีปัญหากับไฮดี้หนักที่สุด ตั้งแต่ทะเลาะกันมา ทำให้ต้องลดสถานะความสัมพันธ์ แต่ยังไม่ได้ตัดขาด 100 เปอร์เซ็นต์ ตอนนี้หากใครเห็นไฮดี้เศร้าซึมส่วนหนึ่งก็มาจากปัญหาเรื่องนี้ และตนพยายามง้อจะทำให้กลับมาดีกันให้ได้ ถ้าใครเชียร์คูเรา ติดตามคู่เรา อยากเห็นเรากลับมารักกันเหมือนเดิม ลงคอนเทนต์น่ารักๆ ก็เป็นกำลังใจให้ด้วย จะง้อให้เต็มที่ ทำให้ดีที่สุด
ล่าสุด ไฮดี้ ออกมาเผยถึงเรื่องนี้ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ ยอมรับว่าขอถอยกลับมาคนละก้าว ถามว่าทำไมต้องถอย เราค่อนข้างมีปัญหาที่วนลูปมากๆ ในทุกๆ ครั้งที่ทะเลาะกัน เริ่มรู้สึกว่าไม่มีหนทางแก้ไขที่ดีขึ้น สำหรับปัญหานั้น ไฮดี้รู้สึกวนลูปและไม่ได้รับการแก้ไข
ไฮดี้รู้สึกว่าพี่กุนเอาความสุขของตัวเองมาอยู่ที่ไฮดี้เกินไป เราทำอะไรก็ส่งผลต่อความสุขของเขา การถอยออกมาคนละก้าว ก็อยากให้เขาและเราหันกลับมาโฟกัสตัวเองดู อยากให้พี่กุนมีความสุขได้ด้วยตัวเองหรือสิ่งที่พี่กุนทำ มากกว่าโฟกัสว่า ณ ตอนนี้เราทำอะไร เราให้ความสุขเขาได้ไหม ไม่อยากให้มันมาขึ้นอยู่กับเรา พอคุยกันก็รู้สึกว่าลองถอยกลับมาดีกว่า
วันที่เรามีประเด็นกัน ก็มีเรื่องอารมณ์ในตอนนั้น การทำร้ายจิตใจ ที่เป็นปกติของคู่รัก แต่อาจมีบางอย่างที่สร้างแผลใจให้ไฮดี้ ไฮดี้เข้าใจว่าไม่มีใครอยากให้เกิด แต่พอเกิดไปแล้ว ค่อนข้างเสียความรู้สึกมาก
ไฮดี้เสียใจมาก ไม่ได้อยากเลือกทางนี้เลย แต่คิดว่าน่าจะดีที่สุดในสถานการณ์ตอนนี้ อยู่ในเฟสทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่ผ่านมาเป็นยังไง อยากให้โฟกัสอะไรหลังจากนี้ พี่กุนเองก็พยายามง้อให้เรากลับไป แต่ไฮดี้บอกพี่กุนไปแล้ว ไฮดี้ไม่ได้อยากได้การง้อที่เป็นเด็กๆ แล้ว หรือทำอะไรให้เรา คลับคล้ายคลับครากับคำว่าโปรโมชั่น ทำให้เราแค่ตอนนี้ ตอนที่มีปัญหา ไฮดี้ไม่ต้องการแบบนั้น (เสียงสั่นเครือ) ไฮดี้ต้องการลองเทอม คือการปรับปรุงแก้ไขจริงๆ ที่จะทำให้ไฮดี้รู้สึกว่าเขาดีขึ้น เขาปรับปรุงจริงๆ
ไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไง จะกลับไปเป็นสถานะเดิมได้ไหม หรือจบกันไป ตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุป (เสียงสั่น) ตอนนี้เป็นพี่น้องที่หวังดีต่อกัน ถ้าอนาคตมีบางอย่างทำให้ไฮดี้มั่นใจหรือรู้สึกได้ว่าดีขึ้นได้ ก็เป็นเรื่องอนาคต
ปัญหาของเราไม่ได้เป็นเรื่องมือที่สาม เป็นเรื่องคนสองคน ที่คบกันเห็นนิสัยต่างๆ ของกันและกัน อยู่ที่ว่าจะเข้ากันได้ไหม ไม่มีเรื่องไม่ดีเลย ถ้ามีอพะไรจะอัปเดตเรื่อยๆ