โครงการก่อสร้าง สชป. 9 ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลพวา ชี้แจงโครงการก่อสร้างฝายบ้านคลองครก เตรียมความพร้อมก่อนดำเนินงานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2569

วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00 น. นายกัณฑเศรษฐ์ พันธุ์เสือ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 9 มอบหมายให้นางสาวจินดาพร เขื่อนมั่น นายช่างชลประทานชำนาญงาน ฝ่ายก่อสร้างที่ 4 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีกิจจา พุทธา นายช่างชลประทาน เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เพื่อนำเสนอรายละเอียด ชี้แจงวัตถุประสงค์ และประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างฝายบ้านคลองครก ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี รวมถึงการหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการให้ประชาชนและผู้แทนท้องถิ่นได้รับทราบถึงประโยชน์และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำมาประกอบการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของพื้นที่
โครงการก่อสร้างฝายบ้านคลองครก ถือเป็นโครงการสำคัญที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพในการเก็บกักและกระจายน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค และการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความยั่งยืน ทั้งนี้ ข้อสรุปและผลจากการประชุมจะถูกนำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนงานและแนวทางการก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่