“มะเหมี่ยว พรชดา” น้ำตาแตก! แฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ ขอแต่งงานใต้น้ำ

ทำเอานางเอกสาว “มะเหมี่ยว พรชดา วราพชระ” ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ หลังถูกแฟนหนุ่มทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานใต้น้ำ ในทริปดำน้ำ ที่เกาะราชา จ.ภูเก็ต โดยสาวมะเหมี่ยว ได้โพสต์คลิปตอนถูกขอแต่งงาน ลงในอินสตาแกรม พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “Yes” และใส่อิโมจิรูปหัวใจสีขาว รูปแหวน และรูปหัวใจสีแดง
ซึ่งในคลิปนี้จะได้เห็นโมเมนต์ที่สาวมะเหมี่ยวและแฟนหนุ่มลงไปดำน้ำด้วยกัน ก่อนที่ฝ่ายชายจะถือป้าย “Will you marry me?” พร้อมใส่แหวนจำลองใต้น้ำ ก่อนจะขึ้นมาบนเรือและคุกเข่าสวมแหวนเพชรให้กับมะเหมี่ยวอีกครั้ง โดยงานนี้เจ้าตัวก็ถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ ร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจ ท่ามกลางเหล่าเพื่อนๆ และแฟนคลับร่วมแสดงความยินดี