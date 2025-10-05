“ฌอห์ณ จินดาโชติ” เผยความในใจถึงภรรยา 6 ปีเป็นความสัมพันธ์ที่ยอมไม่ได้

หลังคบหา และแต่งงานกันมาหลายปี ล่าสุดพระเอกหนุ่ม “ฌอห์ณ จินดาโชติ” ได้โพสต์ไอจีร่ายยาวความในใจถึงภรรยาสาวดีไซเนอร์ชื่อดัง “เพชร ภิพัชรา แก้วจินดา” ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยอมไม่ได้ ที่หมายถึง ยอมให้อีกฝ่ายเหนื่อยไม่ได้ ยกการขอฝ่ายหญิงแต่งงาน เป็นการตัดสินใจที่แม่นยำและถูกต้องที่สุดในชีวิต ด้านภรรยาคอมเมนต์ตอบกลับ ถ้าฌอห์ณไม่ขอ ตนจะเป็นฝ่ายขอแต่งงานเอง
โดยข้อความสุดซึ้งที่ฌอห์ณโพสต์ถึงภรรยา ระบุว่า... “ความสัมพันธ์แบบเดือนตุลา สำหรับบ้านเรา มันคือความสัมพันธ์ (ที่ยอมไม่ได้) ยอมไม่ได้ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึง ไม่ยอม แต่จริงๆ แล้ว คือ ยอมให้อีกฝ่ายเหนื่อยไม่ได้ต่างหาก
ตลอดเวลา 6 ปีนี้ สิ่งที่ผมมองว่ามันน่ารักเสมอมา คือ เรื่องนี้และการวางใจให้อีกฝ่ายทำหน้าที่ของเขาเองโดยที่เราเชื่อใจกัน โดยที่ในใจฉันรู้ว่าเขาจะเอาอยู่ในแบบของเขา และมันจะดี
และถ้าเรารู้ว่าอีกฝ่ายกำลังเจอสิ่งที่เหนื่อย และเป็นปัญหาก็จะมีอีกคนเข้ามาสอดรับตรงนั้นเสมอ มันคือสิ่งที่เราไม่เคยร้องขอต่อกัน แต่ต่างคนก็มาได้ทันเวลาพอดีทุกครั้งอย่างกับรู้ใจ และวันนี้ก็เป็นดั่งเช่นวันนั้นและวันต่อๆ ไป :)
เพราะวันที่ 3 ตุลา 2022 คือวันที่เริ่มบอกคนใกล้ตัวว่าผมจะขอผู้หญิงคนนี้แต่งงาน และจากนั้นไม่กี่วัน เราก็เปลี่ยนสถานะจาก คนสองคนเป็นคนเดียวกัน
เลยอยากจะลงไว้เพื่อเตือนความทรงจำไว้ว่า นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา นั่นคือการตัดสินใจที่แม่นยำและถูกต้องที่สุดในชีวิต :)
จาก.จินดาโชติ
ปล.ขอบคุณรูปจากคุณฟ้าด้วย ด้วย
มันบอกถึงความสัมพันธ์ของเราได้ดีมากเลย และถ้าคุณดูจากรูป ก็คงรู้ว่าชีวิตคู่นี้ใครเหนือกว่า
ตื่นละลองมาอ่านและกดlike หน่อยนะคุณ@pipa เพราะไลน์ไปไม่ค่อยอ่านเล่นแต่ ig :) รักเสมอและตลอดไป สวัสดีเดือนเปลี่ยนสถานนะ”