“ทอม อิศรา” สกู๊ตเตอร์ล้ม กรามหัก ตับ-ไตฉีก ซี่โครงร้าว ต้องทำกายภาพ (คลิป)

ทำเอาแฟนๆ ถึงกับช็อก หลังนักร้องหนุ่ม “ทอม อศิรา กิจนิตย์ชีว์” ออกมาเผยว่าตนประสบอุบัติเหตุสกู๊ตเตอร์ล้ม จนต้องนอนพักรักษาตัวอยู่เป็นเดือน โดยเจ้าตัวได้โพสต์รูปตัวเองในชุดผู้ป่วย พร้อมระบุข้อความว่า
“ขอโทษที่ออกมาอัปเดตช้านะครับเพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงรักษาตัว กรามหัก 2 ข้าง กระดูกคางหัก ตับฉีก ไตฉีก กระดูกซี่โครงร้าว นิ้วหัก จากอุบัติเหตุรถล้ม ยังไงก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจจากทุกคนนะครับ ตอนนี้ค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับ ต้องขอโทษงานที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนออกไปด้วยคับ จะกลับมารับงานและปากแจ๋วได้เหมือนเดิม ช่วง ธ.ค. นี้คับ จ้างเยอะๆ ด้วยนะคับ เหงาไม่ได้ร้องเพลงเป็นเดือนเลย”
ซึ่งงานนี้เจ้าตัวได้ออกมาไลฟ์เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ว่าเป็นการบาดเจ็บครั้งใหญ่ และหนักที่สุดในชีวิต โดยทอมเล่าว่า ตนขี่สกู๊ตเตอร์แบบยืนอยู่ในหมู่บ้าน และอยู่ๆ ก็พุ่งชนฟุตบาท และล้มลงอย่างแรง ก่อนจะลุกขึ้นมาเอง โดยไม่คิดว่าจะเจ็บหนักขนาดนี้ โชคดีที่หัวไม่กระแทก แต่กระดูกคางแตก ตอนนี้ต้องใส่เหล็กล็อกในบางจุด
ส่วนกรามหักทั้ง 2 ข้าง แต่ข้างซ้ายจะหักสูงมาก เลยไม่ได้ใส่เหล็ก เพราะมันจะใกล้กับเส้นประสาท อีกข้างใส่เหล็กไปแล้ว 2 เส้น การเคลื่อนไหวกรามจึงถูกจำกัดอย่างมาก ตอนนี้ไม่สามารถขยับขากรรไกรได้ตามปกติ จึงกำลังฝึกพูด โดยใช้ริมฝีปากเป็นหลัก
ช่วงก่อนเข้าผ่าตัด มีอาการปวดช่องท้องเมื่อตัวเอี้ยว จึงต้องทำ CT สแกนและฉีดสีตรวจร่างกาย ผลออกมาพบว่าตับฉีก ไตฉีก กระดูกซี่โครงด้านขวาร้าว ซึ่งเป็นหนักเกินกว่าที่คิดไว้ นอกจากนี้แขนข้างซ้าย และนิ้วก้อยก็หัก ต้องใส่เหล็กดาม ซ้ำตามตัวยังมีแผลถลอก ส่วนหน้าอกก็มีรอยเขียวช้ำทั่วบริเวณ
ตอนนี้อยู่กับอาการบาดเจ็บมา 1 เดือน ทำให้เริ่มชินแล้ว แต่ช่วงขากรรไกรฟื้นตัวได้ยากที่สุด เพราะหักสูง และอยู่ใกล้เส้นประสาท ต้องรอให้เส้นประสาทฟื้นฟู ซึ่งประเมินว่าอาจต้องใช้เวลาประมาณ 3 เดือนกว่าจะสามารถใช้งานกรามได้ดีขึ้น ช่วงนี้ก็พยายามกายภาพ ฝึกยิ้ม ขยับปาก โดยคาดว่าจักลับมาร้องเพลงได้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน
ก่อนหน้านี้เครียดมาก จากคนเคยพูดได้ ต้องมากินโจ๊กปั่นละเอียดผ่านหลอดแทนการเคี้ยว ทำให้น้ำหนักลง ยอมรับว่าเหงา เลยมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆ ว่าเคยเกือบหลับแต่กลับมาได้ แต่ในโชคร้ายก็มีโชคดี เพราะตับและไตไม่ได้ฉีกจนมีเลือดไหล ซึ่งมันรักษาตัวเองได้ โดยไม่ต้องผ่าตัด แต่ยังต้องตรวจค่าตับ ค่าไต ค่าฉี่ ใช้เวลานิดหนึ่งก็จะสามารถฮีลตัวเองได้ จากนี้ก็ต้องคุยกับแพทย์อย่างละเอียดในเรื่องการใช้ชีวิตหลังพักฟื้น ส่วนตอนนี้ยังต้องกินยานอนหลับอยู่ เพราะนอนไม่หลับ