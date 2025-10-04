“ปิ๊งปิ๊ง รภัทร” ร่วมงานแถลงข่าว Miss Grand Thailand2026

“ปิ๊งปิ๊ง รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์” ดารานักแสดงจากซีรีส์แนวตั้งเรื่อง “ปานดวงใจ Signature” ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพงษ์ โต๊ะพ่อ PD มิสแกรนด์ระนอง ที่มีดีกรีเป็นถึงรุ่นน้อง “กชเบล” ให้ไปร่วมงานแถลงข่าว Miss Grand Thailand 2026 เปิดศักราชต้อนรับสาวๆ ที่มีความฝันสู่เส้นทางแห่ง Star! งาน Welcome Ceremony and Press Conference At MGI Hall, Bravo BKK โดย สาวปิ๊งปิ๊ง เผยถึงการมาร่วมงานในครั้งนี้ว่า…
“ต้องขอบคุณคุณณัฐพงษ์ ที่ให้เกียรติ ปิ๊ง มาร่วมงานในครั้งนี้ คนสวยเยอะมาก ละลานตาเลยค่ะ ก็ถือเป็นการเปิดโลกในวงการบันเทิงอีกครั้งของปิ๊ง หลังจากห่างหายไปนาน ตอนนี้ก็กลับมารับงานในวงการบันเทิงบ้างละค่ะ ประเดิมด้วยซีรีส์แนวตั้งเรื่อง ปานดวงใจ Signature เรื่องนี้รับบทใกล้ตัวคือเล่นเป็น อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ถามว่าบทยากมั้ย ก็ไม่ยากนะคะ อย่างที่บอกเป็นบทใกล้ตัว แต่ก็ต้องเคาะสนิมเรื่องการแสดงนิดหน่อย ก็ต้องทำการบ้าน แล้วก็มี work shop กับผู้กำกับฯ ด้วยค่ะ คิวเปิดกล้องเร็วๆ นี้ เป็นกำลังใจให้ปิ๊งในการกลับมารับงานแสดงด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ”