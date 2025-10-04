“อิงฟ้า” ตกใจดรามา “บุปผา” ชี้ไม่ได้มีความสอดคล้อง ให้กำลังใจ “ปอนด์-พิง” มั่นใจได้เข้าโรงฉาย

“อิงฟ้า” รับตกใจดรามา “บุปผา” ให้กำลังใจ “ปอนด์-พิง ลำพระเพลิง” เชื่อได้ฉาย นักแสดง-ทีมงานรักกันดี ยันเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับของเดิม ลุ้นประกวด “หนังที่ยังไม่ตั้งชื่อ” ชิง 3 หมื่น
กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตไปก่อนหน้านี้ กับกรณีที่ “ต้อม ยุทธเลิศ สิปปภาค” อ้างลิขสิทธิ์คัดค้านการถ่ายทำภาพยนตร์ “บุปผาราตรี มาลีรัตติกาล” โดยเป็นการรีบูทจากภาพยนตร์ บุปผาราตรี ซึ่งมี “พิง ลำพระเพลิง” เป็นผู้กำกับ ร่วมกับ “ปอนด์ กฤษดา” เจ้าของค่าย Be On Cloud ซึ่งต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บุปผา The Movie แต่เรื่องราวก็ยังบานปลายไม่จบ จนล่าสุดทางค่าย Be On Cloud และ พิง ลำพระเพลิง ต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ พร้อมกับเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น หนังที่ยังไม่ตั้งชื่อ เปิดโอกาสให้คนทั่วไปประกวดตั้งชื่อชิงเงินรางวัล 30,000 บาทอีกด้วย ล่าสุด “อิงฟ้า วราหะ” หนึ่งในนักแสดงหลักของเรื่องนี้ก็ได้ออกมาเปิดใจ ยอมรับว่าตอนแรกตกใจกับข่าว หวั่นว่าหนังจะได้ฉายหรือไม่ เพราะทุกคนเต็มที่มากๆ แต่ก็ได้คำตอบว่าได้ฉายแน่นอน
“ก็ได้แต่เป็นกำลังใจให้กับพี่ปอนด์ รวมถึงนักแสดงทุกคน คุยกันตลอดค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง ส่วนหลักเลยก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ปอนด์ พี่พิง ให้มีกำลังใจเยอะๆ และผ่านมันไปได้ สุดท้ายแล้วหนูเชื่อว่าตัวเนื้อเรื่องจะได้ฉายแน่นอน นักแสดงรักกันดีมาก ให้กำลังใจกันหลังบ้านตลอด แต่ช่วงแรกก็แอบตกใจ เลยมีการคุยกับนักแสดง แล้วก็ทางพี่ปอนด์ว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วจะไม่ได้ฉายจริงไหม ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายังไงก็ได้ฉาย บทที่ได้ส่งมาให้อ่านในตอนแรกก็ไม่มีเรื่องราวสอดคล้องกับของเดิมเลย ตอนแรกอ่านเนื้อเรื่องหนูยังงงอยู่เลย เพราะชื่อเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวกันเลย สุดท้ายเข้าใจแล้ว ที่แน่ๆ มีความสวยงาม และสนุก ความน่ากลัว คนที่ได้ดูคุ้มแน่นอน เพราะนักแสดงหลักก็คิวโหดมาก ทุกคนใส่สุดมากๆ
ถามว่ากังวลผลตอบรับหลังจากนี้ไหม คือหนูมองในแง่ดีไปเลย อย่างน้อยมีคนที่รอดูเรื่องนี้เยอะแน่ๆ ชอบตรงที่หลายคนและแฟนคลับของพวกเรา เพราะเป็นแฮชแท็ก หนังที่ไม่มีชื่อเรื่อง ทุกคนก็มาซัปพอร์ต ช่วยกันตั้งชื่อเรื่องใหม่ พยายามทำให้เป็นมู้ดเอเนอร์จี้บวกและให้กำลังใจกันและกัน หนูก็มีชื่อที่ชอบนะ หนูก็อยากได้ 30,000 นะ (หัวเราะ) มีแต่โพสต์เล่นๆ ผีหยุดยิ้มบ้าง หรือว่าพอเถอะผี พี่เหนื่อยแล้ว ก็อยากได้ 30,000 ค่ะ แต่ต้องมารอดูว่าใครจะได้ตำแหน่งนี้ไป ได้รางวัลไป กลายเป็นชาเลนจ์อีกโปรเจกต์หนึ่งที่ให้แฟนคลับได้มีส่วนร่วม มองเป็นในเรื่องที่ดีแล้วกันค่ะ”
เผยทำงานกับ “ปอนด์” และ “พิง” สบายใจและมั่นใจสุดๆ
“ดีมาก หนูรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในผู้กำกับที่ดีเลย มีความเป็นกันเองสูงมาก เป็นทั้งเพื่อนและพี่ที่เราสามารถพูดและแชร์ได้ทุกเรื่อง และการทำงานเขาก็ปล่อยให้เราเล่นได้เต็มที่เลย ซื้อหรือไม่ซื้อเดี๋ยวว่ากัน เลยกลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดีไซน์แต่ละฉากด้วย ถึงตอนนี้ไม่ใช่บุปผาแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะ มันอาจจะกำเนิดขึ้นมาอีกชื่อหนึ่งก็ได้ ที่เป็นชื่อนักแสดง ก็อยากให้จดจำชื่อนักแสดงในเรื่องมากกว่า มันจะมีชื่อของเขาอยู่ คิดว่าชื่อเรื่องมีส่วนในการโปรโมตไหม หนูคิดว่าไม่มี เพราะหลายคนรวมถึงแฟนคลับเองบอกว่าชื่ออะไรก็ได้ ขอแค่ได้ฉาย และรอซัปพอร์ตเต็มที่ เรื่องนี้ยากเหมือนกัน ใครที่ได้ดูน่าจะคุ้มมาก
พี่ปอนด์กับพี่พิงบอกว่าสิ่งที่ทุกคนกังวลคือเรื่องของการฉาย พอเขาบอกว่าได้ฉายแน่ แล้วตัวเขาเองในเรื่องสัญญาความถูกต้อง รวมถึงเชื่อมั่นในทีม และตัวเนื้อเรื่องเราได้แสดงเอง มันก็ไม่ได้มีความสอดคล้องอะไรกับชื่อเรื่องขนาดนั้น ตัวนักแสดงเองก็มีส่วนแบกรับอะไรกับพวกนี้ด้วยในตอนแรก แต่ตอนนี้มันโอเคแล้ว ก็มีทักไปถามพี่อาโปว่ายังไงนะ เขาบอกได้ฉายแน่นอน เราเลยไม่รู้จะกังวลไปทำไม เชื่อมั่นในทีมเราว่าต้องได้ฉาย
ซึ่งตอนนี้ปิดกล้องแล้วเรียบร้อย ปิดไปนานแล้ว ให้เวลากับเรื่องนี้หนึ่งเดือนเต็มเลย เทรลเลอร์ที่ออกมาผลตอบรับดีมาก แค่สั้นๆ เอง รู้เลยว่าทุกคนรอมาก ก็ฝากหนังที่ไม่มีชื่อเรื่องด้วย คิดว่าน่าจะมาเร็วๆ นี้ แต่ที่แน่ๆ คือไม่มีใครเห็นหนูเล่นบทแบบนี้ รวมถึงพี่อาโป (ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์) นักแสดงน้องฟรีน (สโรชา จันทร์กิมฮะ) พี่เจษ (เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์) เรื่องนี้สุดจริงค่ะ เป็นหนังที่คนไทยไม่ควรพลาด ไม่ใช่แค่ตีแผ่คนไทยอย่างเดียว อยากจะให้ไประดับโลก อยากให้ต่างชาติดูและเข้าใจวัฒนธรรมของไทยด้วย”