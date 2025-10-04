สวยไม่สร่าง “ป๊อป อารียา - เปิ้ล วีนัส” ปาร์ตี้หมูกระทะในวัย 50 ปี

เป็นภาพที่แฟนๆ เห็นแล้วชื่นอกชื่นใจ กับมิตรภาพของสองสาว “ป๊อป อารียา สิริโสภา” ตำนานนางงาม และ “เปิ้ล วีนัส มีวรรณ” ตำนานนางแบบเซ็กซี่ยุค 90 ที่มีความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนกันมาอย่างยาวนาน โดยป๊อปได้เผยภาพจัดปาร์ตี้หมูกระทะในบรรยากาศชิลๆ พร้อมข้อความ Fabulous in our 50s because we have a loving, caring chosen family... love is real when shared 🌸 (สวยงามในวัย 50 เพราะเรามีครอบครัวที่เราเลือกเอง ที่เต็มไปด้วยความรักและความห่วงใย ความรักจะมีความหมายจริงๆ ก็ต่อเมื่อได้แบ่งปันกัน)
งานนี้มีคนเข้ามาเมนต์ว่า “ชอบบรรยากาศในการทานหมูกระทะมากๆ ครับพี่ป๊อป ปล. ผมรักคำว่า chosen family มากๆ ครับ” ซึ่งป๊อปเข้าไปตอบเมนต์ดังกล่าว ระบุว่า “เห็นด้วยเลยล่ะ ครอบครัวเราเลือกไม่ได้ แต่เพื่อนที่ดีเราเลือกเข้ามาในชีวิตเราได้ ไม่มีครอบครัวใกล้ตัวก็จะเลือกว่าจะเป็นป้าป๊อปที่ดีที่สุดให้กับน้องที่ต้องการความเข้าใจ” นอกจากมิตรภาพดีๆ ของทั้งคู่ เรื่องความสวยก็กินกันไม่ลง สวยไม่สร่างทั้งคู่