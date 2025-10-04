“แจ๊ส ชวนชื่น” เปิดใจผมเห็นแก่ตัว ดรามา “เจแปน” ผิดชอบชั่วดีต้องรู้เอง หาแต่เงินไม่มีเวลาดูแลหัวใจใคร ขออย่ามองเป็นพ่อไม่รับผิดชอบ

“แจ๊ส ชวนชื่น” รับไม่ใช่พ่อที่ดี ทั้งชีวิตทำหน้าที่เสาหลัก ไม่มีเวลามาดูแลหัวใจใคร รับวาดฝันให้ลูกชาย ”เจแปน” เป็นตามที่วาดฝันไว้ ทะเลาะกันบ่อย แต่ถ้าลูกไม่รับ ตนก็ต้องปล่อยผ่าน วอนอย่ามองตนเป็นพ่อที่ไม่มีความรับผิดชอบ สำหรับตนคำว่าลูกเป็นแค่สถานะ สุดท้ายทุกคนก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเอง แม้เราพยายามจะบอก สมองและสติแต่ละคนไม่เหมือนกัน สุดท้ายผิดชอบชั่วดีเขาจะรู้เอง
กลายเป็นประเด็นโต้เดือด กับเรื่องราวของ “เจแปน” หรือ J-SADลูกชาย “แจ๊ส ชวนชื่น” ผดุง ทรงแสงตลกชื่อดัง ที่เปิดวอร์กับเพจนึง หลังถูกตั้งคำถาม ทำไมถึงบอกว่าตัวเองเป็นเด็กสลัม ทั้งๆ ที่พ่อเป็นตลกดัง แม่เลี้ยงมีชื่อเสียงร่ำรวย ดูแลไม่ให้ลำบากยากจน แถมยังส่งไปเรียนต่างประเทศ เป็นที่เจ้าตัวเองที่ไม่อยากจะเรียนหนังสือ ทำไมวอนนาบีอยากเป็นเด็กสลัม
ซึ่งเจแปนก็โต้กลับทั้งหมดที่เข้ามาคอมเมนต์ ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตน ยันตนเติบโตมากับข้าววัด เป็นเด็กกินนอนในสลัม ไม่ใช่ลูกคุณหนู เมื่อมีโอกาสได้ถามเรื่องนี้กับ แจ๊ส ชวนชื่น เจ้าตัวก็ระเบิดความในใจออกมาว่า….
“มันเป็นช่วงวัยของเขา มีอะไรก็สอนกัน เขาก็มีคำพูดของเขากลับมาในวัยของเขาอยู่แล้วเวลาเกิดเรื่องกัน เราพยายามจะบอกนะ แต่มันคือตัวของเขา ผิดชอบชั่วดีเขาจะรู้เอง เราไม่ได้แชร์ว่าเขาผิดหรือถูกในสายตาใคร สุดท้ายแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์กว่าจะเจริญเติบโตเป็นวัยผู้ใหญ่ หรือเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่แล้วแหละ สมองและสติแต่ละคนไม่เหมือนกัน แม้กระทั่งเราเป็นพ่อเป็นแม่การสอนของเรามันก็อาจจะเป็นการสอนที่ไม่ตรงกับจริตเขา ใครสอนได้เราก็สอน ใครฟังก็ฟัง ไม่ฟังก็ตามใจ
อันนี้ไม่ได้ผลักภาระนะว่าเดี๋ยวมันจะมากระทบผม ขอให้รู้ตรงนี้ว่าเขาโตแล้ว ผิดชอบชั่วดีก็ให้มันเกิดขึ้นกับตัวเขาเอง ผมก็โตมาแบบนี้เหมือนกัน ผิดชอบชั่วดีให้รู้ที่ตัวกูมีคนหลายคนถามผมนะ ผมจะเป็นคนเงียบมากๆ ถ้าเป็นเรื่องครอบครัว ลูกๆ บางทีผมไม่ลงไอจีคนนี้ ลงไอจีคนนี้แล้วไม่แท็ก ไม่อยากให้รู้ว่าลูกไปอยู่ไหนทำอะไร ผมไม่อยากให้เขาไปเจออะไรที่… บางทีมันจะมีพอรู้ว่าเป็นลูกแจ๊ส มันอาจจะมีผลดีและอาจจะมีผลไม่ดีที่เขาจะไปเจอใครมาหลอก ผมก็มีอะไรบางอย่าง บางเรื่องที่ไม่อยากจะบอก อยากให้ลูกบางคนมีเซฟโซน”
ลั่นตนไม่ใช่พ่อที่ดี ทั้งชีวิตทำหน้าที่เป็นเสาหลักหาเงินมาจุนเจือครอบครัว ไม่มีเวลามาดูแลหัวใจใคร ทุกครอบครัวมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้น
“ถึงเขาจะไปทำเรื่องเสียหายอะไรก็ตามนะ เขาจะรู้เอง ผมอาจจะไม่ได้เป็นพ่อที่…. ที่ผ่านมาสตอรี่ชีวิตเรามันผ่านมาไกลมากๆ ผมก็พูดกับแจนนะว่าจะดูว่าผมเป็นคนที่ไม่ดีก็ได้นะ ทุกวันนี้ผมจะหาเงินจุนเจือพวกคุณให้เต็มที่ที่สุด ผมจะรับผิดชอบงานตรงนี้ของผมให้ดีที่สุด แต่ผมไม่มีเวลามาดูแลหัวจิตหัวใจใครมากขนาดนั้นแล้วนะ ทุกๆ คนเลย ผมเชื่อว่าคนบางคนไม่รู้นะว่าคนที่มันทำงานคนเดียวมันเคว้งคว้างแล้วมันหลงทางขนาดไหนที่มันต้องทำงานหาเงินอยู่คนเดียวเพื่อคาบทุกอย่างมาให้ทุกคนในบ้าน
หนึ่งครอบครัวก็จะมีอะไรเยอะแยะมากมาย พอมันมีใครมีเงินคนนึง พวกที่มันหลอกมันจะอยากเข้ามา มันจะมีคนที่อยากเท่าเทียม มันจะมีคนที่อยากเหนือกว่า ทำไมให้คนนี้ ทำไมให้คนนั้น ยิ่งมากคนก็มากความ ผมบอกกับแจงว่าตอนนี้ผมจะทำแค่หน้าที่นี้ ใครน้อยใจผมอะไรในครอบครัว แม้แต่กระทั่งแม่ของผมเอง ผมจะเลือกเงียบและไม่พูด ผมจะอธิบายบ้างนิดหน่อย เราจะตายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ผมขอเรื่องนึงคือผมจะไม่ยุ่งกับใครในครอบครัวเลย กูจะมีแค่เงินให้ ความอบอุ่นถ้าอยากมาก็มาหาที่บ้าน เพราะทุกนี้กูก็เหนื่อยมากพอแล้ว แจนหลังบ้านเขาเองก็เหนื่อยมากเหมือนกัน เหนื่อยมากพอที่จะไม่ไหวกับการที่จะมาเอาใจทุกคน”
การที่ตนปล่อยผ่านอย่ามองว่าตนเป็นพ่อที่ไม่มีความรับผิดชอบ สำหรับตนคำว่าลูกเป็นแค่สถานะ สุดท้ายทุกคนก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเอง
“อย่ามองผมว่าเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบ ไม่ได้จะคุยโชว์นะ ผมรับผิดชอบครอบครัวมาตั้งแต่ผมเดินด้วยขาตัวเองได้ ผมอาจจะไม่มีความอบอุ่นให้ ไม่มีคำถามอะไร แต่สิ่งที่ผมมีให้คือผมทำงาน ผมดูแลทุกคน มันมีความน้อยใจกันหมดแหละ ทุกคนโหยหาตัวเรา อยากได้จากเราหมด ถ้าใครทอนให้มาก็ขอบคุณ ใครไม่ทอนให้ก็ไม่เป็นไร ยังไงคุณก็อยู่ในครอบครัวผมอยู่แล้ว ผมไม่ไหวผมก็ปล่อย ใครไหวก็อยู่กัน
จะพูดว่าเห็นแก่ตัวก็ได้นะ แต่ตอนนี้บอกตรงๆ ว่าเอาตัวเองก่อน เขาเองก็คงไม่อยากจะให้เราไปยุ่ง ผมพูดจากใจไม่ได้จะดิสเครดิตอะไรเขานะ โตแล้ว เขามีเมีย เขากำลังจะมีลูกแล้ว ผมกับเขาทะเลาะกันบ่อย เพราะเราอยากให้เขาเป็นในสิ่งที่เราวางไว้ให้ แต่เราก็ไม่ได้ว่าเขานะ เขาก็ไม่ผิดหรอก ผมเองที่ผิดที่ผมวาดเขาไว้ แต่ถ้าเขาเลือกเส้นทางเดินของเขาแล้ว ก็ต้องปล่อยให้เขาเดิน
ผมเคยสนับสนุนตามที่ผมอยากจะสนับสนุนเขา แต่ถ้ามันผิดในสายตาเขา ทำไมไม่สนับสนุนเขาในเรื่องนี้ เราอาจจะคิดว่ามันยังไม่เหมาะสม แต่ถ้าเขาจะคิดว่าเราผิดก็แล้วแต่ คำว่าลูกของผมไม่ได้แขวนไว้ในหัวผมตลอดนะว่ายังไงก็ลูก ต่อให้มึงเป็นลูกกู วันนึงถ้ากูไม่ชอบมึงแล้วแล้วมึงมาขอโทษกูก็แค่นั้น ก็จบ มันมีแค่สถานะ สุดท้ายมึงก็ต้องไปใช้ชีวิตของมึงเอง คนบางคนคิดว่าลูกที่ออกมาจากท้อง เราเป็นพ่อแม่เขา สำหรับผมนะ แค่เราเกิดมาร่วมกัน ใช้ชีวิตร่วมกันแค่นั้น มันไม่มีอะไรผูกพันหรอก ใครจะว่าผมว่าทำไมผมคิดอย่างนี้ก็แล้วแต่นะ ถ้าเขาอยากจะอยู่กับเราก็อยู่ ถ้าเราไม่อยากอยู่ก็ตามนั้น มันไม่ต้องมาตามง้ออะไรกันมากมาย อันนี้สำหรับผมนะ ผมไม่ได้เป็นคนที่ดีที่สุดหรอก ครอบครัวผมก็มีปัญหาเหมือนครอบครัวอื่นแหละ เราก็ค่อยๆ แก้กันไป”
ตนหวังดีไม่ได้หวังร้าย แต่ถ้าลูกไม่อยากให้ตนเข้าไปยุ่งกับชีวิตก็ไม่เป็นไร ขอฝากสังคมติติงด้วยแล้วกัน
“ผมก็แค่บอกว่าเขาโตแล้ว ผิดชอบชั่วดีอยู่ที่เขาแล้ว เขาไม่อยากให้เรายุ่ง เราก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าใครชื่นชอบเขาก็ฝากสนับสนุนเขาด้วย อันไหนไม่ดีก็ติเตียน ในโซเชียผม แจงยังโดนด่า เขาเองก็ต้องโดนด่า ทุกคนโดนด่า ก็ไปต่อให้ได้ ถ้าผมผิดในสายตาเขาก็ขอโทษ แค่นั้น แต่ผมหวังดีไม่ได้หวังร้าย ให้เขาไปมีชีวิตที่เจริญเติบโตแล้วกัน สิ่งที่พ่อแม่อยากเห็นคือให้เขาอยู่บนโลกใบนี้ให้ได้ อยู่กับคนอื่นนอกบ้านให้ได้ จะพูดเสมอว่าไปเก่งข้างนอก อย่ามาเก่งกับคนในบ้าน ผมจะบอกกับลูกทุกคนแบบนี้ ผมก็ฝากเขาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วยในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ สิ่งไหนที่ไม่ดีก็ทักติติงกับไปนะ”
ถามว่าเสียใจไหมวางทุกอย่างไว้ให้ลูกชายคนนี้ “แจ๊ส” บอกปล่อยผ่านทุกอย่างทั้งหมดแล้ว ขอเป็นคนเห็นแก่ตัวที่จะเลือกรักตัวเองบ้าง
“ทุกวันนี้ผมปล่อยทุกสิ่งทุกอย่าง ผมอยากให้ทุกคนเจอในสิ่งที่เขาต้องเจอ ให้เขามีประสบการณ์เอง ทุกวันนี้ผมก็เหนื่อยแล้ว เหนื่อยที่จะมานั่งปกป้องความรู้สึกใครในครอบครัว มึงโตๆ กันแล้วก็รู้นะว่ามึงจะดับเย็นในจิตใจมึงได้ยังไง มันไม่ได้ยากอะไร ก็ใช้ชีวิตกันไปสิ โอบอุ้มครอบครัวกันไป เราอยู่เรือลำเดียวกัน ตกลงไปก็ปีนขึ้นมานั่งเรือกันใหม่
ผมกลัวว่า…วันข้างหน้าเราจะตายไปวันไหนก็ไม่รู้ ผมเอาความสุขตัวผมเองก่อนแล้วกันกับทำหน้าที่ให้ครอบครัวกินอิ่มนอนหลับ ผมก็เห็นแก่ตัวผมยอมรับ ผมเองก็เหนื่อยมามากแล้ว การเป็นคนๆ นึงสำหรับผมมันเหนื่อยมากๆ นะ มันก็อาจจะมีคนที่เหนื่อยกว่าผม ตอนนี้ผมขอแคร์ตัวผมเองมากขึ้น แล้วจะไม่มีคำว่าทำไม ทำไมแม่กูเป็นอย่างนี้ ทำไมลูกกูเป็นอย่างนี้ ตอนนี้มีแต่คำว่าช่างแม่x ผมปล่อย ทุกคนก็ไปแก้ปัญหากันเอง ก็เหมือนเจแปนแหละ ตามนั้น ถ้าคุณคิดว่าผมไม่ดี ไม่เป็นไร แล้วแต่ แต่สำหรับผม ผมทำดีที่สุดแล้ว ดีสำหรับคุณหรือเปล่าผมไม่รู้ แต่ผมดีเท่าที่ผมจะดีได้แล้ว”