ผู้ดีแตก? “ปู มัณฑนา“ คิดอะไรอยู่จะโค่น ”หนุ่ม กรรชัย“!

เป็นเรื่องแปลกใหม่ในวงการบันเทิงอยู่เหมือนกันกับกรณีที่ดารารุ่นใหญ่ “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ“ ออกมาโพสต์โซเชียลรัวๆ ในเวอร์ชั่นเกรี้ยวกราด ทั้งแฉทั้งด่าฉอดถึงพิธีกรตัวท็อป “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ทำประชาชนงง ว่าหนุ่ม กรรชัย ไปทำอะไรให้ปูถึงฟิวส์ขาดลืมคีฟลุคผู้ดีขนาดนั้น
ชีวิต “ปู มัณฑนา” จากดินสู่ดาว
จะว่าไป ปู มัณฑนา เป็นชีวิตที่สาวๆ หลายคนใฝ่ฝัน เป็นดาราดัง แต่งงานกับผู้ชายตระกูลดี มีตำแหน่งภรรยานักการเมืองดัง ครอบครัวอบอุ่น มีลูกๆ ที่น่ารักอนาคตสดใส แต่กว่าจะมาเป็นแบบที่ให้เราๆ ได้เห็นกัน ทุกอย่างย่อมมีราคาที่ต้องแลก แม้ ปู มัณฑนา จะมีดีกรีเป็นนางงามและนางเอก แต่ปูก็เคยผจญกับข่าวมือที่ 3 แย่ง “หาญส์ ภักดีหาญส์ หิมะทองคำ” มาจาก “อุ๋ย สุธิตา” ที่ตอนนั้นมีข่าวออกมาว่าทั้งคู่กำลังมีแพลนจะแต่งงานกันแล้ว แต่ก็มีชื่อของปูเข้ามาเป็นตัวแปรความสัมพันธ์
แม้ในวันที่ได้หัวใจหาญส์มาแล้ว ปู มัณฑนาก็ยังต้องพิสูจน์ตัวเองกับครอบครัวหิมะทองคำ ว่าเธอคือคนที่เหมาะสมและคู่ควร จน ปู-หาญส์ ได้รักและแต่งงานกัน ชีวิตครอบครัวปู มัณฑนา ทำหน้าที่ภรรยานักการเมืองเป็นหลังบ้านที่ดีให้สามีไม่มีขาดตกบกพร่อง
ปูช่วยสามีลงพื้นที่หาเสียง วางแผนพีอาร์วางกลยุทธ์เองทั้งหมด เอาลูกๆ ทั้ง 3 คนออกมาช่วยกันลงพื้นที่ช่วยพ่อหาเสียง จนมีตำแหน่งอยู่ในแวดวงการเมือง ปูมีชีวิตที่ดีจากสาวต่างจังหวัดกลายเป็นภรรยานักการเมืองตระกูลดัง ได้รับการเชิดชูเป็นแบบอย่าง ไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยให้เสียหายเสียชื่อไปถึงวงศ์ตระกูลสามี
ชีวิตสะดุดเพราะเป็นหนี้
ชีวิต ปู มัณฑนา พลิกไม่เป็นท่ากับการถูกแฉว่าเป็นหนี้แล้วชิ่ง ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย แถมยังใช้ชีวิตอวดหรูอยู่เหมือนเดิม ปู ถูกทวงหนี้จากเจ้าหนี้หลายเจ้า กลายเป็นเรื่องราวขึ้นโรงขึ้นศาล ออกมาแถลงข่าวร้องไห้ขอโทษตระกูลหิมะทองคำ ที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง พร้อมออกมาประกาศขายสมบัติตระกูลเพื่อเตรียมใช้หนี้
ในช่วงกลางปีที่ผ่านมาปูแพ้คดีที่ “ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี“ ฟ้องข้อหาผิดสัญญากู้ยืมเงินต้องใช้หนี้กว่า 2 ล้าน ซึ่งเรื่องราวก็ยังดูเงียบ ล่าสุดลูกหมีก็ได้ออกมาบ่นดังๆ ผ่านโซเชียลว่าตนจะได้เงินคืนได้ยังไง จากที่สืบทรัพย์ทั้งบ้านและที่ดินไม่มีแล้ว ก่อนหน้านี้ก็มีลูกหนี้มายึดทรัพย์ไปก่อนตนแล้ว ซึ่งปูเลือกใช้ความเงียบกับเรื่องราวตรงนี้แต่กลับไปแว๊ดเหมือนคนสติหลุดกับกรณีที่เคยมีประเด็นกับพิธีกรดัง “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย”
“ปู มัณฑนา” ฟาดงวงฟาดงาใส่ “หนุ่ม กรรชัย”
ทำเอาชาวเน็ตร้องว้าว ขนลุกซู่แทนที่เห็น ปู มัณฑนา ออกมาโพสต์ลอยๆ เหมือนคนกำลังคลั่งแฉใครบางคนว่าเป็นลูกเมียน้อย มีเมียน้อยเมียอายุ 49 รู้หรือยัง และเจ้าพ่อสื่อผู้อยู่เบื้องหลังเพจแฉต่างๆ แม้จะไม่เอ่ยชื่อแต่ทุกคนก็รู้ว่าหมายถึง หนุ่ม กรรชัย จนเกิดการตั้งคำถามหนุ่มไปทำอะไรให้ปูเสียจริตผู้ดีขนาดนั้น
ย้อนดูหลังจากมีการปะทะและฟ้องร้องกันระหว่าง ปู มัณฑนา และ หนุ่ม กรรชัย ไปแล้ว ต่อมาเพจท่านเปา ออกมาโพสต์ลอยๆ ดาราสาวถูกสามีขอหย่า ไล่ออกจากบ้าน และมีหนี้สินรุงรัง เพจหนุ่ม กรรชัย ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่า “ผมรู้จักไหมครับ” จากนั้น ปู มัณฑนา ก็ออกมาโพสต์รัวๆ ทั้งแฉทั้งด่าแต่ไม่ใส่ชื่อว่าด่าใคร ทั้งหน้าตัวเมียเจ้าพ่อสื่อ มีเมียน้อย , ลูกเมียน้อย , พฤติกรรมใช้อวตาร รวมถึงออกมาเปิดโปงบรรดาเพจแฉมีเจ้าพ่อสื่อเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง
ปู มัณฑนา เล่านิทาน หญิงเพศแม่ที่ถูกเจ้าพ่อสื่อใช้อิทธิพลและสื่อโจมตี แต่ยังยืนหยัดต่อสู้เพื่อความถูกต้อง ด้าน หนุ่ม กรรชัย ชักเดือดเล่านิทาน เหี้xเล่านิทานไม่มีใครฟัง นอกจากควาย!
ณ ตอนนี้ ปู ยังเดินหน้าโพสต์แฉเจ้าพ่อสื่อไม่หยุด เหล่าเพจและคนดังในโซเชียล ขอไม่เล่นด้วยกับเรื่องนี้ ขอมองดูอยู่ห่าง แบบแอบเข้าข้าง หนุ่ม กรรชัย พร้อมตั้งคำถามปูคิดอะไรอยู่ถึงกล้าจะโค่นหนุ่ม กรรชัย แล้วปูจะทำได้ไหม เพราะถ้าปูทำไม่ทำเสร็จ รับรองว่าเละแน่ เหมือนรูปที่หนุ่มโพสต์รูปมือที่กำลังเอาค้อนทุบปู!
ขณะที่สังคมบางส่วน มองว่าสิ่งที่ปูกำลังกระทำในครั้งนี้ ต้องการเบี่ยงเบนประเด็นเรื่องหนี้สินหรือไม่ ก็เป็นเรื่องที่สังคมต้องติดตามกันต่อไป