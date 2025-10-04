“ผีเบล” ภาพยนตร์สยองขวัญฆาตกรรมร่วมทุนสร้างไทย-ฮ่องกง “ความตายของเธอคือจุดเริ่มต้นของความแค้น!“

ฟิล์มเฟรม โปรดักชั่นส์ ร่วมกับ นิวสไมล์แลนด์ โปรดักชั่นส์ ผู้ผลิตภาพยนตร์ชั้นนำของฮ่องกง เตรียมกระตุกความสยองขวัญคอหนัง ร่วมทุนสร้างภาพยนตร์ไทย-ฮ่องกง เรื่อง “ผีเบล (Bryan Bell)” จากนิยายออนไลน์สู่แผ่นฟิล์มภาพยนตร์ ผลงานการกำกับชิ้นแรกในไทย ของ ”สตีเฟ่น ยิป“ ผู้กำกับฯและนักเขียนบทมากประสบการณ์จากฮ่องกง ที่โลดแล่นในวงการภาพยนตร์มากว่า 40 ปี มีผลงานภาพยนตร์และละครโทรทัศน์กว่า 30 เรื่อง
สตีเฟ่น ยิป ในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง ”ผีเบล (Bryan Bell) กล่าวว่า “ผีเบล เป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ผมกำกับงานไทย ได้รับแรงบันดาลใจจากเอกลักษณ์ของหนังผีไทย ผสมผสานกับสไตล์การเล่าเรื่องแบบสืบสวนผสมสยองขวัญ โดยใช้สัญลักษณ์ “ดวงตา” ทำหน้าที่เป็นดวงตาที่ 3 คอยสะท้อนและทดสอบธรรมชาติของมนุษย์ ขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงกับนิยายออนไลน์ Bryan Bell ที่อยู่ในเรื่อง ซึ่งเปิดเผยความจริงเมื่อ 5 ปีก่อน และนำพาแต่ละตัวละครไปสู่การพิพากษาแห่งโชคชะตา”
สตีเฟ่น ยิป ยังบอกอีกว่า… “การเลือกที่จะมากำกับภาพยนตร์ในประเทศไทย คือการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ใหม่ ต้องการที่จะผสมผสานรูปแบบและประสบการณ์ที่มีมาให้เข้ากับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลงานร่วมกับนักทำหนังไทย เพื่อมอบประสบการณ์ภาพยนตร์สดใหม่สู่ผู้ชมทั้งไทยและทั่วโลก“
“ความตายของเธอคือจุดเริ่มต้นของความแค้น!“ นอกจากความสยองขวัญแล้ว “ผีเบล (Bryan Bell)” ยังถ่ายทอดเรื่องราวอันเข้มข้นสะท้อนประเด็นทางสังคมอย่างการล่วงละเมิดและการกลั่นแกล้ง ได้ลุ้นระทึก นำทีมนักแสดง อย่าง “นิกี้ วรินท์รัตน์ ยลประสงค์” , พระเอกดาวรุ่งหน้าใหม่ “ดั่งปั้น-ไมเคิล โทมเสน” , “ฟรอยด์ ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์” , “แจ๊ค แบล็คแจ๊ค” หรือ จารุพงศ์ กล้วยไม้งาม และ “กิ่ง อารียา ผลฟูตระกูล”
เรื่องย่อ “ผีเบล (Bryan Bell)”
เรื่องราวของเบล หญิงสาวสวยผู้พิการทางสายตากับสุนัขโดเบอร์แมน ชื่อ ไบรอัน ที่ได้ถูกฆ่าตายเมื่อ 5 ปีก่อน แถวๆ ร้านบาร์ชนบทในประเทศไทย โดยในขณะนั้นผู้ต้องสงสัย คือ คนจรจัด ที่ถูกตำรวจจับในข้อหานี้ ก่อนจะฆ่าตัวตายวันถัดมา
5 ปีต่อมาในปัจจุบัน เรื่องดังกล่าวถูกพิมพ์ลงในหน้าเพจออนไลน์และมีผู้ติดตามมหาศาล โดยเรื่องนี้ถูกตีแผ่ออกมาว่า แท้จริงแล้วฆาตกรที่แท้จริง คือ หนึ่งในนักร้องนักดนตรีในวงซันชายแบนด์ ซึ่งมีทั้งหมด 5 คน เบลแอบชอบนักร้องนำในวงและสนิทสนมกับทุกคน คนที่เขียนออนไลน์เรื่องนี้รู้ความจริงได้อย่างไร หรือผีเบลเป็นคนเขียน ทั้งหมดจึงเดินทางมาที่บาร์ชนบทในประเทศไทยซึ่งเป็นที่เกิดเหตุ และพบว่าคนเขียนคือบุคคลที่เราคาดไม่ถึง
ผู้กำกับภาพยนตร์ :สตีเฟ่น ยิป
นักแสดง : นิกี้ QRRA วรินท์รัตน์ ยลประสงค์ รับบท เบล
ดั่งปั้น ไมเคิล โทมเสน รับบท เรย์
ฟรอยด์ ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์ รับบท เชน
แจ๊ค แบล็คแจ๊ค จารุพงศ์ กล้วยไม้งาม รับบท เฟรม
กิ่ง อารียา ผลฟูตระกูล รับบท มีน
“ผีเบล” พร้อมปลุกความสยองขวัญ การทวงแค้นและหลอกหลอนให้ทุกคนได้ลุ้นระทึกกันในทุกโรงภาพยนตร์ 16 ตุลาคม นี้
#ผีเบล #BryanBell #ความตายไม่ใช่จุดจบ