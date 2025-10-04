“วิน เวคิน” ไม่คิดทำศัลยกรรม หลังโดนติงไม่หล่อไล่ให้ไปทำหน้า

“วิน เวคิน สิมะวรา” นักร้องเสียงละมุน เจ้าของเพลง "ภาระทางใจ" และ "ไม่ใช่เบอร์หนึ่ง" เพลงซึ้งเนื้อหากินใจ และยังได้มีเพลงพิเศษที่มาคัฟเวอร์เพลง“มากกว่ารัก” และเพลง “ก้อนหินก้อนนั้น” กับศิลปินยุค90‘ โรส ศิรินทิพย์
เรื่องเสียงร้องบอกได้เลยว่าสอบผ่าน100% แต่ที่แฟนๆบางคนยังไม่โอเค คือเรื่องของใบหน้าที่เคยมีคนเมนต์ว่า เสียงดีแต่หน้าไม่หล่อ แนะให้ไปทำศัลยกรรมใบหน้า
เกี่ยวกับประเด็นนี้ วินเวคิน เคยบอกไปแล้วตัวเองไม่ได้ยึดติดในเรื่องของรูปลักษณ์มีความสุขกับการร้องเพลงมากกว่า ส่วนเรื่องที่ถามว่าคิดจะไปทำศัลยกรรมใบหน้าหรือเปล่า เจ้าตัวบอกว่าไม่มีอยู่ในหัวเลย ไม่รู้ว่าจะเจ็บตัวไปทำไม เพราะการทำศัลยกรรม ไม่ได้ทำให้เราร้องเพลงเพราะขึ้น แต่เรื่องแบบนี้เป็นความคิดส่วนบุคคลนะครับ ไม่ใช่การทำศัลยกรรมไม่ดี เพราะบางคนทำออกมาแล้วทำให้เขามั่นใจมากขึ้น แต่สำหรับตนเองคิดว่าแบบนี้ที่เป็นอยู่ก็แฮปปี้แล้ว
ถามว่ารู้สึกยังไงที่มีเสียงบอกว่า ไม่หล่อ ก็ไม่รู้สึกอะไรนะครับ เป็นเรื่องของคนมองมีชอบไม่ชอบเป็นธรรมดา เพราะตนเองก็ไม่ได้มองว่าตัวเองต้องหล่อหรือเหมือนใครๆ เป็นตัวของตัวเองดีที่สุด
ตอบชัดฟังชัดแบบนี้ ก็ไปโฟกัสกันที่ผลงานกันดีกว่าเพราะเชื่อว่าแฟนเพลงอีกจำนวนมากก็ไม่ไดยึดติดเรื่องรูปลักษณ์และมีความสุขกับการได้ฟังเพลงเพราะๆมากกว่า