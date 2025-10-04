“ดีเจเผือก - ลูกจ๋า” มหัศจรรย์พัฒนาการ “น้องลูกครับ” สนใจ 4 ภาษา - วิชาการ บอก “เรียนง่ายเกินไป”

“ดีเจเผือก-ลูกจ๋า” ปรับแนวทางการเลี้ยงลูกให้เข้ากับเด็กเจนอัลฟ่า ไม่ปิดกั้นชีวิตในโลกยุคดิจิทัล มหัศจรรย์พัฒนาการ “น้องลูกครับ” ชอบวิชาการสูงมาก สนใจ 4 ภาษา บอกเรียนในห้องเรียนง่ายเกินไป จนต้องปรึกษาโรงเรียน ยกเป็นอภิชาตบุตร ตั้งแต่มาเกิดมีแต่ความสุข ความสบายใจ
นานๆ จะออกงานพร้อมหน้าพร้อมตา สำหรับ “ดีเจเผือก พงศธร จงวิลาส” และ “ลูกจ๋า วรินทราฤทธิ์สกุลชัย” วันนี้ควง “น้องลูกครับ ลุคุณณ์ จงวิลาส” ออกงานอีเวนต์ด้วย ซึ่งดีเจเผือกเผยถึงพัฒนาการลูกว่า มีแต่คำว่ามหัศจรรย์
ดีเจเผือก : “ก็เติบโตไปเรื่อยๆ รู้ตัวอีกทีเขาก็โตแบบที่เราเองยังเซอร์ไพรส์เหมือนกัน บางทีมองเขาวิ่งเล่นอยู่ในบ้านทำไมตัวสูงจัง ทำไมไวจังเลยแล้วก็ยิ่งเขาโตเขาก็จะยิ่งมีความคิดมีการพูด มีความคิดในหัวที่มันเพิ่มขึ้นไปอีก จากเดิมที่เขาก็ค่อนข้างจะเป็นเด็กที่ความคิดค่อนข้างโตอยู่แล้ว น่าตกใจในทุกๆ ขั้นตอนของพัฒนาการของเด็กคนนึง ผมว่ามหัศจรรย์ดีครับ ตอนนี้น้องสนใจเรื่องอะไรลองบอกพี่ๆ เขาหน่อย”
น้องลูกครับ : “ชอบหลายอย่างเลยครับ มันบอกเยอะขนาดนั้นไม่ได้ครับ”
ดีเจเผือก : “ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับ”
น้องลูกครับ : “ก็ต้องทุกอย่างที่มีที่บ้านครับ คือมันเยอะมาก”
ดีเจเผือก : “คืออ่านเยอะมาก พวกประวัติศาสตร์ก็ชอบ เรือยังชอบอยู่ วิทยาศาสตร์ เขาชอบวิชาการมากๆ เป็นคนชอบอ่านหนังสือ ขอให้เกี่ยวกับเรื่องสาระความรู้ ชอบหมด ไปเล่นกีฬาอะไรบ้างครับลูก”
น้องลูกครับ : “ไปตีกอล์ฟครับ”
ดีเจเผือก : “พ่อกับลูกก็หัดพร้อมๆ กันครับ และมีดูฟุตบอล เขาเพิ่งเลือกทีมที่เชียร์ได้ เขาเพิ่งดูฟุตบอลแล้วก็ไปถูกใจทีมซึ่ง ลูกชอบเชียร์ทีมอะไรจำได้ไหม”
น้องลูกครับ : “อาร์เซนอลครับ”
ดีเจเผือก : “ในขณะที่พ่อเชียร์แมนยูฯ ครับ เราก็ต้องตามใจลูกมันคงบังคับจิตใจกันไม่ได้”
รับเลี้ยงเด็กเจนอัลฟ่ายาก
ดีเจเผือก : “ยากครับ คือเห็นเขาเป็นคนตั้งใจเรียน เห็นเขาเป็นคนเรียนรู้ได้ไว มันก็มีความยากในแบบของเขา เราก็ต้องประสานงานกับทางโรงเรียนว่าเราจะให้เขาเรียนในเลเวลไหนที่ไม่ดึงให้เขาช้าเกินไป ไม่ผลักดันให้เขาเร็วเกินไป ต้องปรึกษากับโรงเรียนเยอะมาก ตอนนี้ก็เลยได้ผลว่าถ้าเวลาเจอสิ่งไหนยากให้ทำไงครับ”
น้องลูกครับ : “บอกคุณครู”
ดีเจเผือก : “ไม่ใช่ อันไหนง่ายเกินไปให้ไปบอกคุณครู เพราะบางทีเขาไปไว ไวมาก ไม่เชิงถึงกับเป็นปัญหา แต่เขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเรียนมันง่าย มันไม่เหมือนกับที่เขารู้แล้ว ก็เลยบอกเขาว่าอันไหนง่ายก็ให้ไปบอกครูนะ เดี๋ยวครูจะเพิ่มชาเลนจ์เข้าไปให้”
มีหลายอย่างตามไม่ทันลูก สนใจ 4 ภาษา
ดีเจเผือก : “เยอะครับ ทุกวันนี้ต้องคอยถามว่าคำไหนสะกดยังไง เวลาเจอศัพท์ภาษาอังกฤษบางทีต้องถามเขา คำนี้ออกเสียงยังไง คำนี้แปลว่าอะไร”
น้องลูกครับ : “ตอนนี้ได้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปนนิดนึง จีนอีกนิดนึง”
ดีเจเผือก : “หลักๆ ก็ 4 ภาษา ที่เขาสนใจแล้วก็เรียนอยู่ ก็คุยกันทุกวันและครับ ตราบใดที่ผมยังมีแรง ลูกจ๋ายังมีแรง เราก็จะซัปพอร์ตให้เต็มที่ ไม่อยากคิดไปไกล ณ วันนี้เขาชอบโรงเรียนเขา วันนี้ที่เขาต้องมางานนี้เขาไปเรียนไม่ได้ เขาก็บ่นมากเพราะว่าอยากไปเรียน”
น้องลูกครับ : “เกือบนอนไม่หลับ”
ดีเจเผือก : “เราก็ส่งเต็มที่และครับ อนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคต วันนี้เรายังไหวเราก็อยากให้เขามีความสุข กับการตื่นไปเรียนทุกเช้าแบบนี้ไปเรื่อยๆ”
ยกเป็นอภิชาตบุตร มีความสุขตั้งแต่เขามา ทำให้สบายใจ ยุคสมัยเปลี่ยน ชุดความคิดในการเลี้ยงก็เปลี่ยนไป
ดีเจเผือก : “ส่วนใหญ่เขาก็เป็นอภิชาตบุตรมากๆ แค่นี้ก็ทำให้เราสบายใจ มองไปที่เขาเราก็ได้ยิ้มกันทุกวัน ลูกจ๋าเองก็พูดทุกวันว่าเขาน่ารักเนอะความเป็นห่วงมันก็เป็นห่วงในทุกๆ อย่างอยู่แล้วครับ แต่โดยรวมเราค่อนข้างมีความสุขมากตั้งแต่มีเขามา”
ลูกจ๋า : “ยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปบางทีมันอาจจะใช้ชุดความคิดเดิมจากตอนที่ถูกเลี้ยงมาไม่ได้ ก็ต้องปรับ ต้องคอยดูไปในบางอย่าง อย่างการดูจอก็ดูอย่างที่เราควบคุมได้ เพราะจริงๆ เขาก็ได้ประโยชน์จากการดูค่อนข้างเยอะ”
ดีเจเผือก : “เราอาจจะเคยคิดว่าเราจะไม่ให้ลูกดูจอเลยนะ เราจะไม่ให้ลูกเล่นโซเชียลเลยนะในแบบความคิดของรุ่นเรา แต่เขาเป็นเด็กอัลฟ่าที่เกิดมาพร้อมเรื่องพวกนี้ เราจะใช้วิธีการที่เราโตมาไปเลี้ยงเขาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ สิ่งที่ดีกว่าคือการทำให้เขาดูสิ่งที่เป็นประโยชน์ แล้วก็รู้จักหยุด รู้จักรอ ไม่เปลี่ยนช่องบ่อยๆ แล้วก็มีการจำกัดเวลาในการดู ผมว่าอันนี้สำคัญกว่า แล้วก็ดีกว่าการไปห้ามไม่ให้เขารู้จักโซเชียล เพราะช้าหรือเร็วเขาจะโตไปและเขาจะเข้าไปในโลกโซเชียล เพราะฉะนั้นทำให้เขาได้รู้จักวันนี้ อยู่ในหูในตาเรา และทำให้เขาเติบโตไปอย่างถูกต้องกับโซเชียลดีกว่า”