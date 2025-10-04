โค้งสุดท้าย รณรงค์ "120 วัน วาระพืชกระท่อม" ศอ.บต. จัดกิจกรรม "I CAN, I WILL กระท่อมไม่ใช่ทางออก แต่เป็นทางแยก" พร้อมมอบรางวัลให้แก่เยาวชนผู้ส่งผลงาน "คลิปนี้...ไม่เอาน้ำกระท่อม"

วันนี้ (30 ก.ย. 2568) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมรณรงค์ "I CAN, l WILL กระท่อมไม่ใช่ทางออก แต่เป็นทางแยก" ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลกระทบจากการใช้ใบกระท่อมแก่เยาวชนใน จชต. ตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมมอบรางวัลแก่เยาวชนที่จัดทำคลิปวีดีโอเข้าร่วมประกวด ในโครงการเยาวชนสื่อสร้างสรรค์ "คลิปนี้...ไม่เอาน้ำกระท่อม" จำนวนกว่า 100 คลิปด้วย
โดยเยาวชนกลุ่มที่ชนะ "คลิปนี้...ไม่เอาน้ำท่อม" ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ : ilhqmm9_ (Tiktok รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ : Nyori (Facebook) รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ : โรงเรียนแสงทิพย์วิทยา (Facebook) รางวัลชมเชย 1 เงินรางวัล 2,500 บาท ได้แก่ : อวท.วก.รามัน (Facebook) รางวัลชมเชย 2 เงินรางวัล 2,500 บาท ได้แก่ : WA IL (Facebook) และรางวัล Popular Vote เงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ : tuan_fiz18 (Tiktok)
สำหรับกิจกรรม I CAN, I WILL จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงโทษและผลกระทบจากการใช้ใบกระท่อม มุ่งเสริมสร้างศักยภาพและแรงบันดาลใจแก่เยาวชนในพื้นที่ เพื่อก้าวสู่เส้นทางชีวิตที่สร้างสรรค์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน
ดร.นพ.สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต ประธานในกิจกรรม กล่าวตอนหนึ่งในการจัดกิจกรรม I CAN, I WILLกระท่อมไม่ใช่ทางออก แต่เป็นทางแยกว่า ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมป้องกันและรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จชต. สำหรับวาระพืชกระท่อม 120 วัน ในวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายที่จะครบ 120 วัน ของการรณรงค์ไม่เอาน้ำกระท่อม กิจกรรมนี้จึงจัดขึ้นเพื่อสะท้อนถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่เชื่อมั่นว่า "เราทำได้" (I Can) และ "เราจะทำ" (I Will) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน ป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด เพื่อให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. มีการจัดกิจกรรมเพิ่มความตระหนักรู้เรื่องพืชกระท่อม อาทิ กิจกรรมบรรยายในประเด็น อนาคตสดใส เยาวชนไทยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด (พืชกระท่อม) จัดเสวนาผสมผสาน Stand-up Comedy Show และ Talk Edutainment โดยศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง เก้า จิรายุ , โจ๊ก I Scream , เบียร์ ศรัญญู และ Mini Concert จาก RROP Crew ถ่ายทอดเรื่องราวและมุมมองสร้างแรงบันดาลใจ ไม่ให้เยาวชนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด