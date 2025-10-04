“จูเนียร์” ลั่นแพลนแล้ว! จะขอ “หนูนา หนึ่งธิดา” แต่งงานเร็วๆ นี้ ยังไม่คิดเรื่องมีลูก

“จูเนียร์ ณัฐศิษฎ์” ลั่นแพลนแล้ว จะขอ “หนูนา หนึ่งธิดา” แต่งงานเร็วๆ นี้ ซ้อมใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกัน จะทำให้ดีที่สุดในฐานะผู้ชายคนหนึ่ง ทุกอย่างลงตัว มีเงินเหลือเก็บเอาไว้เผื่อลูก เกษียณตัวเอง แต่ยังลังเลเรื่องมีลูก
คบหาดูใจกันมานานหลายปี ล่าสุดวันนี้ “จูเนียร์ ณัฐศิษฎ์ สูงกิจบูลย์” ก็ประกาศข่าวดีว่ากำลังมีแพลนขอ “หนูนา หนึ่งธิดา โสภณ” แต่งงานเร็วๆ นี้แล้ว โดยในงาน Thailand Influencer Awards 2025 by Tellscore (TIA 2025) เจ้าตัวได้เปิดใจว่า
“ช่วงนี้คนก็ไปแซวเขาเยอะนะครับ ผอมลงบ้าง หนูนาเขาดูแลตัวเองดีขึ้นครับ ช่วงนี้เขาเรียน anti aging เขาดูแลตัวเองดีขึ้นเยอะมากๆ ไม่ว่าจะเป็นการกินหรือออกกำลังกาย ถือว่าเป็นสิ่งดีที่คนเห็นเขาแล้วมันมีการพัฒนา ซึ่งผมบอกว่าจริงๆ แล้วหนูนาสามารถทำได้ดีกว่านี้อีก ถ้าเขาตั้งใจมากกว่านี้ เขาขุดพลังมาจากปกติที่เขาไม่เคยทำ เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะมาก ซึ่งผมดีใจมากๆ ที่เขาทำ”
รับเตรียมขอหนูนาวิวาห์เร็วๆ นี้ ซ้อมใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกัน
“คนถามทุกปีเลย จริงๆ ผมก็มีแพลนครับ คิดว่าเร็วๆ นี้ ถ้าเกิดว่าเขาโอเคนะครับ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะบอกทุกคนนะครับ แต่ตอนนี้ก็คือผมก็มีแพลนของผมอยู่
เขาชอบแหย่ผม เมื่อไหร่จะขอๆ ผมก็บอกว่าพร้อมไหมล่ะๆ ชวนกันเล่นเฉยๆ แต่ผมเองผมรู้สึกว่าทุกวันที่อยู่ด้วยกันมันมีความสุขมากๆ แล้ว ได้ศึกษาได้เรียนรู้กันผมว่าคู่ผมจะแปลกว่าพวกคู่อื่นหน่อย ทะเลาะกันบ่อย แต่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีคือเหมือนได้ซ้อมการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน เพราะว่ามันได้ปรับกันเลยว่าเรามีจุดที่เขาไม่ชอบตรงไหน ผมชอบเขาตรงไหน คุยกันตรงๆ ไปเลยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ เลยครับ
สถานที่มีแล้ว แต่ว่าขอเก็บไว้ก่อน เดี๋ยวมันจะไม่เซอร์ไพรส์ คนมาด่าผมบ่อยมากเลยคลิปที่ก้มผูกเชือกรองเท้า มีคนมาเมนต์ผมเคยไปเห็นแต่มานานแล้วนะคลิปนั้น นี่ทำผู้หญิงเขาผิดหวังเขาอุตส่าห์รอ แต่เป็นการเตรียมกันก่อนนะอันนั้น เตรียมกันทำคอนเทนต์เฉยๆ แต่รอบนี้อาจจะเป็นจริงแล้ว ถามว่าเมื่อไหร่ อย่ากดดันผมเลย ผมก็พยายามอยากจะให้ทุกอย่างมันลงตัว ให้เร็วๆ นี้ที่สุด ก็พยายามในฐานะผู้ชายคนนึง”
ลังเลมีลูก
“ผมว่าทุกคู่วางแผนนะครับ คู่ผมก็คุยกันเรื่อยๆ แต่ว่าผมว่าตอนนี้มันยังไม่เป็นรูปธรรม ด้วยการมองเศรษฐกิจด้วย ผมมองเศรษฐกิจเป็นหลักด้วยนะ แล้วก็ทุกวันนี้ถ้าเกิดจะมีลูกสักคนนึงมันค่าใช้จ่ายเยอะมากครับ ไปถามความเห็นหลายคนมากว่าผมจะมีลูกดีไหม หรือจะไม่มีดี คนที่เขาพร้อมแล้วก็จะบอกว่ามีเลย บางคนที่ยังไม่พร้อมก็บอกว่าอย่าเพิ่งมี มีแล้วเหนื่อย มันก็นานาจิตตัง ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมอาจจะมาบอกพี่ๆ ตอนนี้ยัง เอาขั้นตอนแรกก่อนคือแต่งงาน”
ทุกอย่างลงตัว มีเงินเหลือเก็บเอาไว้เผื่อลูก เกษียณตัวเอง
“คือจริงๆ พร้อมของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะมีเงินในบัญชี 10 ล้าน 100 ล้าน แต่ในมุมมองของผมพร้อมคือทุกอย่างอยู่ตัวแล้ว รายรับรายจ่ายโอเคลงตัว แล้วมีเงินเหลือเก็บเอาไว้เผื่อลูก เผื่อเกษียณตัวเองในระดับนึงไม่จำเป็นต้องเยอะมากมาย ดูแลตัวเองได้ เผื่อจะต่อยอดทำธุรกิจได้ในอนาคต ทุกคนก็จะรู้ว่าทำงานตรงนี้มันก็จะมีโอกาสเข้ามาเรื่อยๆ เราแก่ลงทุกวันก็ต้องเตรียมแผนอนาคตเอาไว้ 5-10 ปีเผื่อไว้ก่อน คำว่าพร้อมของผมก็ต้องเตรียมตัวในระดับนึงที่จะต้องมีบัดเจ็ต และสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้กับอีกคนนึงได้”