30 ล้านมาจากเขา! “ธามไท” ภูมิใจร่วมงาน “แบมแบม” เผยที่มาเรียก “มึง” ท้าดวลพูลเพื่อค่าตัวฟรี!

ยอดวิวพุ่งไม่หยุด สำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างซูเปอร์สตาร์หนุ่ม “แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล” กับหนุ่ม “ธามไท แพลงศิลป์” ตอนนี้เพลง “ไม่มีใครสักคืน” กวาดยอดวิวไปกว่า 30 ล้านวิวแล้ว โดยหนุ่มธามไทยอมรับแอบกดดัน แต่พอได้ทำงานจริงๆ กลับทำงานง่ายมาก และเพื่อความง่ายมากขึ้นเลยตัดสินใจเรียกอีกฝ่ายว่า “มึง”
“สนุกดีครับ เขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานจริงๆ เวลาเราทำงานกับคนที่เขาตั้งใจจริงๆ มันทำงานง่ายและสนุก เวลาคุยกันเรื่องงานมันสนุกดีครับ แป๊บเดียว 30 ล้านวิวหลักๆ ก็มาจากเขาเลยครับ (หัวเราะ) อย่างน้อยผมมีชื่ออยู่ในนั้นก็ภูมิใจแล้ว คือตอนแรกเขาส่งเพลงมาให้ฟังก่อนครับ แล้วก็ให้ผมไปอัดเพลงที่เกาหลี ไปเจอกันที่โน่น ไปซ้อมเต้นกับอัดเพลงที่โน่น ตึกใหม่เขาใหญ่โตนะ ได้ไปอาณาจักรเขามา ตอนแรกรู้สึกว่าผมมาทำไม งงไปเลย คนที่โน่นเขาไม่ได้สักแบบนี้ด้วยครับ แปลกมากอยู่ที่โน่น
ทำไมเขาถึงชวนผม คือถ้าไม่นับจากหน้าตา ผมก็คิดว่าคงเป็นที่ความสามารถครับ (หัวเราะ) ผมเคยถามแล้ว เขาบอกว่าผมเป็นคนที่ทำงานเพลงจริงๆ ทำงานเอง ไม่ได้อยู่ค่าย เป็นคนเริ่มโปรเจกต์เองและจบเอง การแบ่งหน้าที่ของเพลงหลักๆ จะเป็นเขา ผมก็แค่ออกแบบเรื่องการร้องเพลงและเนื้อร้องนิดหน่อย ก่อนไปกดดันครับ แต่พอไปเจอแล้วก็รู้สึกว่าเราเด็กผู้ชายเหมือนกัน ก็เลยรู้สึกทำงานง่าย แบมบอกว่าผมเป็นคนที่สองที่เรียกเขาว่ามึงนะ เพราะคนแรกคือพี่โอ๊ต ปราโมทย์ ปาทาน (หัวเราะ) เราก็เห็นเขาอายุใกล้ๆ เรา แล้วเราอยู่กับเพื่อนผู้ชายเยอะ มันจะได้ทำงานกันเร็วๆ ถ้าทำงานแล้วเราไปเรียกน้องแบมมันก็ห่างเหิน แต่เขาเรียกผมพี่ธามนะ (หัวเราะ)”
บอกตอนนี้เตรียมฝึกเล่นพูล ถ้าชนะ “แบมแบม” ได้จะมาร่วมงานให้ฟรี
“ผมเคยเสพผลงานเขามาแล้วครับ เคยดูสัมภาษณ์เขา เขาก็ดูเป็นคนที่เรียบร้อยกว่าผม เพราะผมรู้จักพี่เขา เขาเรียบร้อยทั้งบ้านเลย แต่ตอนนี้ผมว่าแบมน่าจะตึงสุดในบ้านนะ ก็น่าจะได้เจอกันอีกครับ เรื่องทำงานด้วยกันอีก กำลังมีคุยโปรเจกต์กันอยู่ แต่หลังจากนี้ผมจะมีปล่อยซิงเกิ้ลของตัวเองก่อน ค่าตัวเขาสูงใช่ไหม คือส่วนใหญ่แบมเขาชอบเล่นเกม เขาชอบท้าผม ถ้าเล่นพลูได้เขาจะเล่นให้ฟรี ช่วงนี้ผมก็ฝึกเลย แทบจะซื้อโต๊ะพูลไว้ที่บ้านแล้ว เพื่อเล่นกับเขานี่แหละเอาของฟรี (หัวเราะ) ถ้าเล่นชนะเขาจะมาเล่นให้ฟรี”