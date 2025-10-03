“หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” แฮบปี้ LYO เข้าตลาดหลักทรัพย์ ร่วมยินดี พาร์ตเนอร์ 88(Thailand) PCL เข้าซื้อขายวันแรก

วันที่ 3 ตุลาคม 2568 ถือเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของ บริษัท 88(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ 88TH โดย นพรัตน์ มาลัยวงค์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท หลังจากประสบความสำเร็จกับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ “LYO” ที่ครองใจผู้บริโภคชาวไทยมากว่า 4 ปี วันนี้ได้ก้าวเข้าสู่การซื้อขายวันแรก (First Day Trade) ในตลาดหลักทรัพย์ mai อย่างเป็นทางการ ในโอกาสพิเศษนี้ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” พาร์ตเนอร์ธุรกิจของ LYO และผู้ประกาศข่าวชื่อดังจากรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ และ โหนกระแส เดินทางมาร่วมมอบดอกไม้และแสดงความยินดีกับ นพรัตน์ มาลัยวงค์ อย่างอบอุ่น พร้อมกันนี้ยังมีบุคคลสำคัญจากหลายวงการร่วมแสดงความยินดี อาทิ คุณพาขวัญ วงศ์พลทวี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและพันธมิตรธุรกิจ (CMPO) จาก Plan B Media คุณแอน ทองประสม พรีเซ็นเตอร์ “ไลโอ สูตรสมุนไพร” คุณปอนด์ ออนนิว อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง
โดย “นพรัตน์ มาลัยวงค์” ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท กล่าวปิดท้ายว่า “วันนี้เป็นก้าวสำคัญของ 88TH ที่ไม่ได้เกิดจากความพยายามของเราเพียงลำพัง แต่เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจ ทีมงานที่ทุ่มเท และผู้บริโภคที่ให้ความไว้วางใจตลอดมา การเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ mai ในครั้งนี้ คือการเริ่มต้นเส้นทางใหม่ที่เราจะเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง และขยายแบรนด์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล”