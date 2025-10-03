xs
xsm
sm
md
lg

“หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” แฮบปี้ LYO เข้าตลาดหลักทรัพย์ ร่วมยินดี พาร์ตเนอร์ 88(Thailand) PCL เข้าซื้อขายวันแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันที่ 3 ตุลาคม 2568 ถือเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของ บริษัท 88(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ 88TH โดย นพรัตน์ มาลัยวงค์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท หลังจากประสบความสำเร็จกับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ “LYO” ที่ครองใจผู้บริโภคชาวไทยมากว่า 4 ปี วันนี้ได้ก้าวเข้าสู่การซื้อขายวันแรก (First Day Trade) ในตลาดหลักทรัพย์ mai อย่างเป็นทางการ ในโอกาสพิเศษนี้ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” พาร์ตเนอร์ธุรกิจของ LYO และผู้ประกาศข่าวชื่อดังจากรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ และ โหนกระแส เดินทางมาร่วมมอบดอกไม้และแสดงความยินดีกับ นพรัตน์ มาลัยวงค์ อย่างอบอุ่น พร้อมกันนี้ยังมีบุคคลสำคัญจากหลายวงการร่วมแสดงความยินดี อาทิ คุณพาขวัญ วงศ์พลทวี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและพันธมิตรธุรกิจ (CMPO) จาก Plan B Media คุณแอน ทองประสม พรีเซ็นเตอร์ “ไลโอ สูตรสมุนไพร” คุณปอนด์ ออนนิว อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง

โดย “นพรัตน์ มาลัยวงค์” ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท กล่าวปิดท้ายว่า “วันนี้เป็นก้าวสำคัญของ 88TH ที่ไม่ได้เกิดจากความพยายามของเราเพียงลำพัง แต่เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจ ทีมงานที่ทุ่มเท และผู้บริโภคที่ให้ความไว้วางใจตลอดมา การเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ mai ในครั้งนี้ คือการเริ่มต้นเส้นทางใหม่ที่เราจะเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง และขยายแบรนด์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล”
























“หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” แฮบปี้ LYO เข้าตลาดหลักทรัพย์ ร่วมยินดี พาร์ตเนอร์ 88(Thailand) PCL เข้าซื้อขายวันแรก
“หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” แฮบปี้ LYO เข้าตลาดหลักทรัพย์ ร่วมยินดี พาร์ตเนอร์ 88(Thailand) PCL เข้าซื้อขายวันแรก
“หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” แฮบปี้ LYO เข้าตลาดหลักทรัพย์ ร่วมยินดี พาร์ตเนอร์ 88(Thailand) PCL เข้าซื้อขายวันแรก
“หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” แฮบปี้ LYO เข้าตลาดหลักทรัพย์ ร่วมยินดี พาร์ตเนอร์ 88(Thailand) PCL เข้าซื้อขายวันแรก
“หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” แฮบปี้ LYO เข้าตลาดหลักทรัพย์ ร่วมยินดี พาร์ตเนอร์ 88(Thailand) PCL เข้าซื้อขายวันแรก
+7
กำลังโหลดความคิดเห็น