“โบว์ เมลดา” ได้แค่นี้ก็บุญแล้ว 2 เดือนน้อยมาก - ไม่ได้ตามเป้า ซึ้งรัก “อาเล็ก” บินเซอร์ไพรส์ ยาใจของต้าวโบว์

“โบว์ เมลดา” ยืนยันไปเรียนจริง สารภาพ 2 เดือนน้อยมาก แต่อึ้งโลกกลม เจอคนไทย ลั่นอาจได้ไม่ตามเป้า แต่อย่างน้อยไม่อายพ่ออายแม่ ได้เท่านี้ก็บุญแล้ว อยากกลับไปเรียนอีกครั้ง ได้ใช้สมองซีกที่ไม่ได้ใช้ ซึ้งจนน้ำตาแตก “อาเล็ก” ยาใจของต้าวโบว์ บินเซอร์ไพรส์ถึงอังกฤษในวันที่ป่วย ให้ของขวัญวันเกิดฝ่ายชายเป็นกำไล ท่องคาถา “เชื่อกู ทำตามกู”
กลับมาไทยอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับนางเอกสาว “โบว์ เมลดา สุศรี” ที่บินไปเรียนต่อด้านเรื่องภาษาที่ประเทศอังกฤษกว่า 2 เดือน ล่าสุดวันนี้ในงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ อนงค์ 2 ณ โรงภาพยนตร์ One Ultra Screens ชั้น 5 อาคาร Parade, One Bangkok เจ้าตัวก็มาเผยถึงโมเมนต์ที่ไปเรียน รับเจอคนไทยเยอะเพราะพักอยู่ในโซนท่องเที่ยวพอดี แต่ก็ไม่คิดว่าโลกจะกลมขนาดนี้ ยืนยันไปเรียนจริง ไม่ได้ไปเที่ยว
“เอาจริงๆ 2 เดือนน้อยมากค่ะกับการเรียน ก็เท่าที่ได้ เท่าที่ไหว ไปเรียนค่ะ แต่คือคนไทยมาเจอหนูเอง (หัวเราะ) เพราะละแวกที่หนูอยู่มันเป็นในเมืองค่ะ ฟีลเหมือนโซนสาทร สีลม โลเกชั่นที่เราจะไปเที่ยวในลอนดอนมันก็มีเดิมๆ แค่โซนๆ นั้น เราไม่ได้ไปไหนไกล ก็จะเจอนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว เพราะเป็นโซนท่องเที่ยว หนูไปเรียนจริงๆ ค่ะพี่ ทุกคนที่เจอที่เป็นนักแสดงคือบังเอิญหมดเลย เทศน์ (เทศน์ ไมรอน) ก็บังเอิญ แต่เทศน์นี่ตลกสุดแล้ว คือโบกี้รถไฟมีเป็นร้อย แต่ขึ้นสถานีเดียวกัน โบกี้เดียวกัน เจอตรงหน้าเลย ก็เลยคิดว่านี่เป็นเวรเป็นกรรมหรือไงวะ (หัวเราะ) ก็ดีใจที่เจอนะ แต่แค่รู้สึกว่าโลกมันกลมมากเกินไป มันแปลกๆ มาก ทำไมมันเจอจังเลย
ไปอยู่ที่โน่นไม่เหงาเลย รู้สึกอยากเหงา มีความรู้สึกว่าวันนี้จะได้อยู่คนเดียวไหมนะ แต่สักพักจะมีคนบอกว่าไปกินข้าวร้านนี้กัน อาหารไทย บ่อยมาก กินอาหารฝรั่งนับวันได้เลย แต่พูดภาษาอังกฤษกับครูทุกเช้า หนูเรียนจันทร์-ศุกร์จนถึงบ่ายสองครึ่ง ก็พูดแต่ภาษาอังกฤษ ก็เลยเป็นต้นเหตุว่าทำไมถึงอยากพูดไทย มันเหนื่อยเนอะ (หัวเราะ) มันใช้สมองพูดตั้งแต่เช้า พอกลับบ้านมาก็พูดไทยบ้างเหอะ
ก็อาจจะไม่ถึงเป้าที่ต้องการ แต่ก็ได้ประมาณนึง ไม่อายพ่ออายแม่แล้วล่ะตอนนี้ ความตั้งใจคือเข้าใจและสื่อสารได้ เพราะเราทิ้งไปตั้งแต่มัธยมกับเรื่องการใช้แกรมม่า ครูเขาก็ปูพื้นฐานใหม่เลย แล้วก็พวกคำศัพท์ที่เราจะต้องท่อง แต่เราไม่ท่อง (หัวเราะ) ก็เน้นฟังและถามว่าหมายความว่าอะไร เขาก็จะแปลให้
ก็มีบางจังหวะที่ครูบอกว่าห้ามใช้ภาษาไทยในคลาส คือมันเพลิน แล้วเพื่อนที่มาจากต่างประเทศเขาก็อยากรู้ว่าคำที่เหมือนกันของชาติเรากับชาติเขาคำไหนเหมือนกันบ้าง ซึ่งได้คำว่าสาระแนเหมือนกัน เป็นภาษาเตอร์กิซ คือมีคำว่าสาระแน คำเดียวกันเป๊ะ ออกเสียงคล้ายกัน อินเนอร์เหมือนกัน สาวลอนดอนเป็นยังไงบ้าง ก็จะมีความหวงเนื้อหวงตัว ชาวต่างชาติจะมีความเป็นส่วนตัวกัน ไม่ถูกเนื้อต้องตัวเกิน หรือการจ้องหน้าจ้องตาคนอื่น ซึ่งเราคนไทยการจ้องหน้าจ้องตาเป็นเรื่องปกติ มือถึง และเขาจะห้ามถามอายุ ก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมเขามาบ้าง”
เผยเหตุที่ทำผมลอนตอนที่ไปถึง บอกอย่าหาทำอีก
“อยากทำ เพราะรู้สึกว่าเส้นผมสุขภาพดีมาก ก็เลยอยากลองของว่าถ้าเราไปดัดผมลอน มันคงใช้ชีวิตง่ายขึ้น ไม่ต้องตื่นมาไดร์ผมเยอะแยะ แต่ผลคือตื่นมาขยำน้ำทุกเช้าเลยค่ะ อย่าหาทำเนอะ ไปต่างประเทศอย่าดัดผม แค่ทำสีพอ (หัวเราะ) แต่การใช้ชีวิตแรกๆ ก็ยากนะ แต่พอผ่านไปสักพักสนุก เพราะว่าพูดอะไรก็ได้ ทำตัวยังไงก็ได้ ไม่มีใครรู้จักเราอยู่แล้ว ที่ประหลาดสุดคือตอนเดินกลับบ้าน เพราะว่ามันมืด เรากลับบ้านดึกเพราะไปกินข้าวกับเพื่อน 3 ทุ่มก็กลับ พอมันมืดเราก็รู้สึกว่าทางกลับบ้านเราคนแปลกหน้าเยอะ ก็เดินท่าทางประหลาดๆ เลยแล้วกัน ผลคือคนก็แหวกให้เราเดินเลย
ก็อยากกลับไปเรียนอีกนะคะ เพราะมันได้ใช้สมองจริงๆ สมองซีกที่เราไม่ได้ใช้มานาน ชาวเน็ตบอกว่าไปแค่ 2 เดือนจะได้อะไรเหรอ ได้แค่นี้ก็บุญแล้ว จะเอาอะไรเยอะแยะ พวกเธอลองไปเรียนดูสิ 2 เดือนเราได้เท่านี้ก็บุญแล้ว (หัวเราะ) จริงๆ ก่อนที่จะกลับไทยครูถามว่าอยากจะอัปเกรดเลเวลตัวเองไหม เพราะเรียนมาครึ่งเทอมครูก็บอกว่าอัปเกรดเลเวลตัวเองได้แล้วแหละ เพราะการอัปเกรดขึ้นไปจะได้ตรงกับที่เราอยากเรียน เพราะเราอยากจะพูด ก็เลยอยากจะเรียนกับครูคนนี้ต่อไปก่อน”
บอกวันที่ “อาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ” ไปเซอร์ไพรส์คือวันที่ตนไม่สบายพอดี
“พี่อาเล็กไปเซอร์ไพรส์ วันนั้นหนูไม่สบายค่ะ เหมือนได้เจอคนใกล้ชิด ได้เจอผู้ปกครอง ก็เลยมีกำลังใจเลยร้องไห้ เขาก็แอบๆ มา คือเขาวางแผนกับพี่พีช (พิชชี่ อินฟลูฯ) แล้วก็บอกว่าจะมียามาให้ หนูก็บอกว่ายามีหมดแล้ว มีครบเลย เขาก็บอกว่ายานี้เธอไม่มีแน่นอน เขาก็เลยโทร.มาให้ลงไปรับ เราก็แต่งตัวนิดนึงเพราะรู้สึกว่ามันจะสกปรกเกินไป น้ำก็ไม่อาบ ฟันก็ไม่แปรง (หัวเราะ) คนไม่สบายเนอะ ก็ไม่มีแรงจะทำอะไร
พอลงไปก็เจออาเล็ก ยาใจของต้าวโบว์ ก็ดีที่เขาไม่ไปถึงโรงเรียน เขาน่าจะเอะใจอะไรสักอย่าง ก็เลยโทร.หาพี่พิชชี่ บอกว่าน้องเป็นอะไรหรือเปล่า ไม่เห็นทักมาตั้งแต่เช้า และเขาก็โชคดีตรงที่กองไม่มีคิวเขาแล้ว เขาก็เลยขอโอกาสนี้บินมาหาเพื่อมาเซอร์ไพรส์ แต่ก็เกรงใจพี่เล็กด้วย เพราะค่าตั๋วก็แพงมาก แต่ซึ้งมาก เป็นบุญมากเลยที่ได้รู้จักกับอาเล็ก ธีรเดช เขาไป 2 รอบค่ะ ครั้งละ 3 วัน ก็รู้สึกว่าพี่เขาก็ทุ่มเทดีเนอะ
ของขวัญวันเกิดก็ให้เป็นกำไลค่ะ หนูออกแบบเอง ดีไซน์เอง เป็นพลอยประจำวันเกิดเขา ความหมายก็เกี่ยวกับโชคลาภ เงินทอง เสน่ห์ เมตตา แล้วก็มีเป็นรูปหัวใจก็เป็นตัวแทนเรา คาถาก็มีแต่เปลี่ยนใหม่แล้ว ตอนแรกเป็นรักกู หลงกู แต่ตอนนี้เป็นเชื่อกู ทำตามกู ยอมกูหน่อยสิ (หัวเราะ) น่าจะเป็นเสียงในหัวค่ะ แต่ดังไม่ถึง พอให้ไปแล้วเขาก็ตั้งใจดูมากๆ ว่าคืออะไร คือของหนูทำให้ตัวเองก่อน แล้วก็รู้สึกว่าถ้าพี่เล็กใส่ก็น่าจะเหมาะกัน ก็เลยเป็นกำไลคู่ไป ส่วนที่พี่เล็กบอกว่าถ้าขายบะหมี่ได้แสนกล่องจะมาขอหนูแต่ง (ถอนหายใจ) กลัวมันจะอีกไม่กี่วันนี้สิคะพี่”