xs
xsm
sm
md
lg

“แบงค์ พชร“ โพสต์หวานถึง “โบว์ เบญจวรรณ” รอยยิ้มที่ละลายหัวใจผม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หวานมาก! ในอินสตาแกรม “แบงค์ พชร ปัญญายงค์”โพสต์คลิป “โบว์ เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์”ขณะกำลังยิ้มหัวเราะอย่างมีความสุข พร้มแคปชั่นสุดหวานว่า.. “HBD krab. @bow_benjawan Keep smiling all out as always. Keep the sweet frown up all nights n days. We wish you the best wish of all wishes. #TheSmileThatMeltsMe #BbetteriseB Credit my partner in crime #MasterKalinHan” (สุขสันต์วันเกิดนะครับ ยิ้มให้สุดตลอดไปเลยนะ งอนแบบน่ารักๆ แบบนี้ต่อไปนะครับ ขออวยพรให้คุณได้รับพรที่ดีที่สุดเลย #รอยยิ้มที่ละลายหัวใจผม #Bที่ทำให้(อีก)Bเป็นคนที่ดีขึ้น)” เจ้าของวันเกิดเข้าตอบกลับด้วยว่า “Thank youuuu kaaaaaaab 😍😍”

นอกจากนั้น โบว์ เบญจวรรณ ยังได้โพสต์ภาพไปเที่ยวมิวนิค ประเทศเยอรมัน กับแก๊งเพื่อนอย่าง “คิมเบอร์ลี่ - หมาก ปริญ” และ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ซึ่งมีแบงค์ พชร ร่วมทริปด้วย






















“แบงค์ พชร“ โพสต์หวานถึง “โบว์ เบญจวรรณ” รอยยิ้มที่ละลายหัวใจผม
“แบงค์ พชร“ โพสต์หวานถึง “โบว์ เบญจวรรณ” รอยยิ้มที่ละลายหัวใจผม
“แบงค์ พชร“ โพสต์หวานถึง “โบว์ เบญจวรรณ” รอยยิ้มที่ละลายหัวใจผม
“แบงค์ พชร“ โพสต์หวานถึง “โบว์ เบญจวรรณ” รอยยิ้มที่ละลายหัวใจผม
“แบงค์ พชร“ โพสต์หวานถึง “โบว์ เบญจวรรณ” รอยยิ้มที่ละลายหัวใจผม
+6
กำลังโหลดความคิดเห็น