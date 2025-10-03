“แบงค์ พชร“ โพสต์หวานถึง “โบว์ เบญจวรรณ” รอยยิ้มที่ละลายหัวใจผม

หวานมาก! ในอินสตาแกรม “แบงค์ พชร ปัญญายงค์”โพสต์คลิป “โบว์ เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์”ขณะกำลังยิ้มหัวเราะอย่างมีความสุข พร้มแคปชั่นสุดหวานว่า.. “HBD krab. @bow_benjawan Keep smiling all out as always. Keep the sweet frown up all nights n days. We wish you the best wish of all wishes. #TheSmileThatMeltsMe #BbetteriseB Credit my partner in crime #MasterKalinHan” (สุขสันต์วันเกิดนะครับ ยิ้มให้สุดตลอดไปเลยนะ งอนแบบน่ารักๆ แบบนี้ต่อไปนะครับ ขออวยพรให้คุณได้รับพรที่ดีที่สุดเลย #รอยยิ้มที่ละลายหัวใจผม #Bที่ทำให้(อีก)Bเป็นคนที่ดีขึ้น)” เจ้าของวันเกิดเข้าตอบกลับด้วยว่า “Thank youuuu kaaaaaaab 😍😍”
นอกจากนั้น โบว์ เบญจวรรณ ยังได้โพสต์ภาพไปเที่ยวมิวนิค ประเทศเยอรมัน กับแก๊งเพื่อนอย่าง “คิมเบอร์ลี่ - หมาก ปริญ” และ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ซึ่งมีแบงค์ พชร ร่วมทริปด้วย