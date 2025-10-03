“ณวัฒน์” เปิด 2 ขุมทรัพย์ใหม่ “คริปโตนางงาม” ลั่นให้เงินหลายล้าน “กชเบล” สร้างละครสั้น-ละครคุณธรรม 100 เรื่อง!

“ณวัฒน์” จัดหนัก เพิ่มเงินรางวัลมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2 ล้าน! ขอเลือก “นางเอกเอนเตอร์เทนเมนต์” โรลโมเดลจาก “กชเบล” ยอมรับเป็นขุมทรัพย์ใหม่ ให้เงินหลายล้านสร้างละครสั้น-ละครคุณธรรม 100 เรื่อง ดันตัวเองเป็นโปรดักชั่นเฮ้าส์ ฟันกำไรอื้อ พร้อมบุกตลาดคริปโตนางงาม บอกเป็นเทคโนโลยีที่เป็นขุมทรัพย์ แต่คนไทยไม่ค่อยรู้
ยิ่งใหญ่อลังการ สมเป็น “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ล่าสุดในงานแถลงข่าว Miss Grand Thailand 2026 และ Press conference Miss Grand International 2025 ต้อนรับนางงามนานาชาติ 77 ประเทศทั่วโลก พร้อมก้าวใหม่ของ MGI X ผนึกกำลัง FDX Tech ในพิธีลงนามความร่วมมือทางธุรกิจครั้งสำคัญ ณวัฒน์ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนทุกเรื่อง พร้อมเผยค้นพบขุมทรัพย์ใหม่ ทำก่อนรวยก่อน
“ตอนนี้แกรนด์ไทยแลนด์ประจำจังหวัดกำลังเริ่มต้น ก็ฉุกละหุกนิดนึง เพราะดูคิวงานพวกเราแล้วไม่ทันจริงๆ ก็เลยต้องกระชับมาในวันนี้ เพื่อบอกรูปแบบแนวทางชัดเจนว่าเราจะประกวดในรูปแบบไหน สำหรับประเพณีก็เรื่องเพลง เป็น Golden Grand คล้ายๆ Golden Song ก็ขโมยเขามานิดนึง (หัวเราะ) เราต้องการเพลงย้อนยุคที่ยังมีชีวิตอยู่ ช่วงนี้เพลงย้อนยุคตามร้านต่างๆ ชอบเอามาร้องและทำคลิป ผมเห็นว่าไวรัลมันเยอะ เป็นเพลงที่ได้เอนเกจเมนต์ดี ก็อยากหยิบความต่างมาแทนลูกทุ่ง แทนหมอลำบ้าง เพื่อไม่ให้เลี่ยงเกินไป ก็เป็นธีมนี้ ค้นหาสตาร์เหมือนเดิม มีออร่าเยอะๆ มีแสงเยอะๆ มีผู้ติดตามเยอะๆ สามารถขายของได้ เอนเตอร์เทนเมนต์ได้”
เพิ่มเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะเป็นเงินสด 2 ล้าน
“อะไรใหม่ๆ เลยอย่างแรกคือเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะเพิ่มเป็น 2 ล้านบาทเงินสด เมื่อยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2 ล้าน แกรนด์ไทยแลนด์ 2 ล้านไม่ได้เหรอ ต้องได้ เงินสด 2 ล้าน ไม่รวมอย่างอื่น เรื่องบ้านยังคงมีเหมือนเดิม เอนเตอร์เทนเมนต์เป็นสิ่งสำคัญ ปีนี้เรามีนโยบายทำโปรดักชั่นเฮ้าส์มากขึ้น ทำละครเองมากขึ้น ทำซีรีส์มากขึ้น ทำเพลงมากขึ้น รับคอนเสิร์ตต่างประเทศมากขึ้น น้องๆ บางคนอาจต้องติดสอยห้อยตามศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วไปโรดโชว์ในต่างประเทศมากขึ้น พูดง่ายๆ ว่าเราอาจลดการรับจ้างแสดงลงบ้าง แต่จะทำงานการแสดงโดยใช้ต้นทุนของเรา เพราะช่วงนี้เราลงทุนแล้วได้ผลประกอบการกลับมาค่อนข้างดี”
ฟุ้งจะเป็นโปรดักชั่นเฮ้าส์มากขึ้น เพราะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าหลายเท่า “อิงฟ้า วราหะ” คือโรลโมเดล ส่วน “กชเบล” เป็นโรลโมเดลที่ไม่ได้คาดหวัง แต่กลับเป็นขุมทรัพย์ใหม่ ให้เงินหลายล้านสร้างละครคุณธรรม 100 เรื่อง
“อิงฟ้าเป็นโรลโมเดล อย่างน้อยกลับมาจากอังกฤษ กลับจากปารีส ก็ได้เงินมาเยอะ ได้รับค่าจ้างที่ค่อนข้างสูง วันเสาร์นี้บวงสรวงซีรีส์เรื่องใหม่ เป็น 5 คู่จิ้นบ้าน MGI จะเริ่มออกอากาศเดือนต.ค. นี้แล้ว การลงทุนประมาณ 20 ล้าน ก็คาดหวังผลตอบแทนประมาณ 2 เท่า อย่างหยดฝนกลิ่นสนิม เราลงทุนไปประมาณ 18 ล้าน ได้ผลลัพธ์กลับมาคูณสองเป็น 36 ล้าน ถือว่าประสบความสำเร็จ เพราะเราขายให้อ้ายฉีอี้อย่างเดียวก็ 25 ล้านแล้ว ยังให้ช่องวันอีก เราเลยรู้สึกว่าเราจะทำตัวเป็นโปรดักชั่นเฮ้าส์มากขึ้น แล้วก็จะมีหนังใหม่ๆ ที่อาจทำกับค่ายใหญ่ๆ ในอนาคต
ฉะนั้นคนที่จะมา ต้องเป็นคนที่เราหยิบมาใช้งานได้ จริงๆ โมเดลนี้มาจากกชเบล เพราะกชเบล (ศรัณย์รัชต์ เผือกพิพัฒน์) เป็นโมเดลที่เราไม่ได้คาดหวังว่าต้องออกมาแบบไหน อาจเหมือนอุ้ม (ทวีพร พริ้งจำรัส) หรือเหมือนใคร แต่พอมีค่ายใหญ่หยิบกชเบลไปเป็นนางเอก ผมไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำ มันจัดจ้าน ชัดเจน มันคุณภาพเป็นหนังเรื่องแรกของน้องที่อาจต้องไปฉายที่โตเกียวฟิล์ม อาจมีโรดโชว์ไปถึงเมืองคานส์ จะฉายเดือนธ.ค. นี้ พระเอกก็เป็นพระเอกชื่อดังด้วย เรื่องดีมาก ผมก็เลยมีความรู้สึกว่ามั่นใจว่าแบบนี้เป็นโมเดลที่มาโดยจังหวะของมัน
ตอนนี้เลยให้โปรเจกต์ใหม่กชเบลไปว่าเรามีทุนให้ทำละครสั้น ละครคุณธรรม 100 เรื่อง ใช้เงินหลายล้านบาท อนุมัติไปเรียบร้อยเริ่มออนแล้ว ฟีดแบ็กดีมาก ไปดูใน MGI บียอนด์เลย เอนเกจฯ ฉ่ำมาก ขนาดผมโพสต์รูปไปรูปเดียวของพวกเขา คนกดไลก์ 1.6 แสน เยอะมากๆ ไปดูในเฟซบุ๊กผมได้เลย
เราเจอขุมทรัพย์ใหม่อีก 1 ขุมที่พยายามปั้นอยู่ ก็เลยกลายเป็นว่าปี 26 ต้องเป็นคนละมุนละม่อมทางด้านวงการบันเทิงเยอะสักหน่อย จัดจ้าน ขี้แย ขี้ฟ้อง โวยวาย เอนเตอร์เทน ทำคลิปเก่ง”
หานางงามไม่ได้ ก็จะขอนางเอกก่อน
“หาคนเป็นนางงามกับนางเอก ถ้าได้นางงามก็ดี แต่ถ้าไม่ได้จริงๆ ขอนางเอกก่อนนะสำหรับไทยแลนด์ ถ้าคนมีสมอง คนเก่ง จะแปลงตัวเองจากนางเอก หรือเอนเตอร์เทนเนอร์กลายเป็นนางงามได้ อย่างกชเบล พูดตรงๆ ผมคิดว่าน้องก่อนเข้ากองอาจจะดร็อปมาก เพราะน้องยุ่งกับงาน น้องถ่ายหนังเยอะมาก จนปิดกล้อง แล้วถ่ายซีรีส์ แต่เมื่อเข้ากองปั๊บเขาตัดทุกอย่างและมุ่งไปประกวดนางงาม ผมคิดว่ามันก็สามารถทำได้ แต่อาจไม่ถูกใจแฟนนางงาม จะปังเหมือนที่ฉันหวังไหม
ปีหน้านางงามจะลุคนางเอกไหม ถ้าเอาระหว่างบิวตี้ควีน กับนางเอกเอนเตอร์เทนเมนต์ ผมเอานางเอกเอนเตอร์เทนเมนต์ บิวตี้ควีนปล่อยให้ยูนิเวิร์สไทยแลนด์เขาไปอันนี้คือมองเห็นกลมๆ แต่ถ้ารวมกันได้ก็เลือก แต่ถ้าไม่มีให้เลือก ก็เอาคนที่ไหลลื่น ที่เป็นยูทูปเบอร์ นางเอก นักร้อง มานำด้านแกรนด์ไทย เดี๋ยวมันก็ขยับไปเอง ส่วนบิวตี้ควีนจ๋าก็ยกให้ยูนิเวิร์สไทยแลนด์ไป นางร้ายก็ได้หมด หลังๆ แกรนด์ถูกทาบเป็นนางร้ายกันหมดแล้ว ความดีไม่มีเหลือครับ”
แฮปปี้ “พีพี” อยู่เหมือนเดิม เลือกคนที่คลีนแล้ว แต่ยังไปออกโหนกระแส ปลดทันทีหากพบพีดีขายมงฯ
“จริงๆ ยังอยู่เหมือนเดิมเยอะ เพียงแต่วันนี้มันฉุกละหุก บางคนหน้ายังไม่หาย บางคนหน้าเพิ่งเย็บ มาไม่ได้ ส่วนภูเก็ตติดไปดูที่ดิน ตามประสาเศรษฐี ก็เดิมๆ กันหมดแหละ ที่เปลี่ยนหนักๆ คือกรุงเทพฯ ลำปางเราได้นักลงทุนมาใหม่ คนรับกรุงเทพฯ ไป พี่แตเขากล้าทุ่มหลายล้านบาทกับค่าลิขสิทธิ์ ไม่ใช่ล้านเดียวนะ หลายล้านบาทต่อหนึ่งปี ซึ่งเราวางใจว่าแกจะทำได้ดี มันเป็นกลุ่มคนเดิม แต่อาจเปลี่ยนคนมานำในวันนี้
ส่วนปัญหาพีดี ก็มนุษย์ครับ มันยากที่จะไปบอกว่ามันไม่มี เราคลีนแล้วมันยังไปออกโหนกระแสเลยครับ (หัวเราะ)เป็นเรื่องธรรมดา แม้กระทั่งส่งกชเบลไปมงฯ ส่งเฌอเอม (ชญาธนุส ศรทัตต์) ไปมงฯ แต่มนุษย์มันพูดยากว่าจะมารูปแบบไหน ประเด็นหลักๆ คือเราไม่ให้ขายมงกุฎ แต่เราไม่รู้ใครแอบขายหรือเปล่า ถ้าเรารู้ว่ามีการขายมงกุฎจริงๆ เราจะปลดพีดี เราบอกไปแล้วในอีเมล์ เรามีการกล่าวลงโทษเบาๆ ไว้ แต่ไม่ถึงขนาดบอกสาธารณะ บอกว่าให้มีความยุติธรรมในการประกวด หากมีการเอื้อ รับผลประโยชน์เราจะปลดพีดี เราไม่ได้ปลดนางงามนะ เราจะปลดพีดี
เรื่องเช็กว่าซื้อมงกุฎไหม เราเช็กจากอาการคนมงฯ ก่อน ถ้าไม่สมมงฯ อย่างรุนแรง หน้าต่างมีหู ประตูมีช่อง จะมีคนอยู่ในเหตุการณ์เอามาเม้าธ์ เราจะตามสืบต่อ ซึ่งน่าจะเริ่มต้นจากผู้ชนะก่อน ถ้าค้านสายตาจนเกินไป ก็ขอความร่วมมือว่าอย่าทำครับ โดยปกติคนขายมงกุฎ ผมอยากลงโทษพีดีก่อน เพราะว่าไปเอื้ออำนวยเขา ถ้าพีดีอยู่นิ่งๆ ก็ไม่มีใครซื้อได้ การขายมงกุฎเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมากของคนที่อยากได้ มาในรูปแบบอิทธิพล บวกกับสปอนเซอร์บวกกับผู้หลักผู้ใหญ่ สุดท้ายอยู่ที่พีดีว่าจะแข็งแรงปฏิเสธหรือเปล่า หรือถ้าเห็นแก่เงินก็อาจต้องยอมรับครับ
ที่ผ่านมาจับไม่ได้ แต่รู้สึกได้ ขออนุญาตไม่บอกจังหวัด ก็มีบ้างครับ ที่เราปลดไปตอนเก็บตัว เราก็รู้สึกไม่สบายใจ เราคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้น แล้วพีดีก็มาขู่เอาเงิน ไม่จ่ายเงินผู้ชนะ ยึดของ พวกนี้เวลาสืบไปสืบมาเราจะรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ เราก็ปลดพีดี ไม่ได้ปลดนางงาม นางงามยังคงอยู่ เมื่อประกวดเสร็จนางงามก็ไปแจ้งความที่โรงพัก
บุกตลาดคริปโตนางงาม มองเป็นขุมทรัพย์ใหม่
“เราจะบุกตลาดคริปโต ให้บริษัทสิงคโปร์ เป็นบริษัทคู่ค้าของเราเป็นคนดูแลให้ เราเซ็นสัญญาเป็นพาร์ตเนอร์ไปเรียบร้อยแล้ว ก็คาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ นำพาบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้มีรายรับมากขึ้น มีผลตอบรับที่ดีขึ้น เราต้องการย่อโลกเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มให้ได้ เราจะเป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วคอนเสิร์ต ตั๋วใดๆ ทั่วโลกให้ ในอัตราที่เราชาร์ตต่ำที่สุดแล้วเราเอาคริปโตนั้นมาเป็นตัวชำระเงิน และเป็นตัวโหวต ซึ่งจะเริ่มจากแกรนด์อินเตอร์ฯ เลยทันที
มันเป็นเทคโนโลยีที่เป็นขุมทรัพย์ หลายคนอาจไม่รู้ว่ามันคืออะไร ต้องยอมรับว่าคนไทยอาจไม่มีฮาวทูพอสมควรสำหรับเรื่องคริปโต แต่ในเมืองนอก ถ้าใครจับถูกทาง คริปโตคือผลตอบรับดี รู้สึกเบา ไม่หนักจนเกินไป และก้าวกระโดดค่อนข้างเร็วครับ”
ปลื้มปีนี้นางงามมิสแกรนด์อินเตอร์ฯ สวยเยอะ เลือกไม่ถูก
“แกรนด์อินเตอร์ฯ เก็บตัวอยู่ ต้องขอบคุณทุกคน เนชั่นแนล ไดเรกเตอร์ส่งมาปีนี้ค่อนข้างสวยมาก ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ทำมา 13-14 ปี ปีนี้สวยมากๆ สวยจนเรางงว่าสวยขนาดนี้แล้วจะยังไงต่อ แต่ละทวีปก็มีคนสวยเยอะ แต่เราต้องเลือกคนเดียวเป็นผู้ชนะ ก็ต้องรอติดตาม 18 นี้ตัดสินแน่นอน ที่ MGI HALL กระแสมันเยอะ อย่าเรียกว่าเข้าตาเดี๋ยวเขาน้อยใจอย่างลาตินนี่เยอะมาก ลาตินเรื่อยมาเลย ตั้งแต่แคนาดา อเมริกา เม็กซิโก กัวเตมาลา เอลซัลวาดอร์ เวเนฯ เปรู โคลอมเบีย ส่วนเอเชีย ไทย ฟิลิปปินส์ แล้วมีประเทศที่ผมว้าว คือลาว ลาวดูดี อินโดฯ ก็น่ารัก มาเลเซียก็พอดูดี ยุโรปก็เยอะนะ ฝรั่งเศส สเปน เช็ก เยอะอยู่ ปีนี้ค่อนข้างเยอะ ฝากดูแลสนับสนุนน้องทุกประเทศด้วย
ถ้าแกรนด์อินเตอร์ก็บิวตี้ควีน เพราะเราอยู่กับเขาปีเดียว เราเอาเขาไปโชว์ต่างประเทศ ฉะนั้นเขาต้องสวย สแตนดิ้งให้ทุกคนว่าโห มิสแกรนด์อินเตอร์ฯ คนนี้สวยจัง ไปที่ไหนก็ดูดี สมองดี พูดดี บุคลิกภาพดี
ปัญหาปีที่แล้วไม่กระทบ สบายใจมาก สังคมเข้าใจเรื่องของอินเดียปีที่ผ่านมา วันนี้คนสวยขึ้นเยอะ เขาแข่งขันเต็มที่ ไม่มีผลหรอกครับ เพราะน้องที่มีปัญหาเขาก็ตีกันเอง ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน สุดท้ายเขาก็ไปเองหมดครับ
พิจารณาเยอะแค่ไหน ก็ไม่มีใครการันตีได้ เอาโปรเจกต์มาขาย ปีนี้ก็มา ปีที่แล้วมะม่วงกวน ปีนี้ก็มีบางคนเอาโปรเจกต์มาขาย ใส่ซองเอกสารมาเลย เดี๋ยวนี้มันเชื่อยาก เราก็เรียนรู้กันไปเท่าที่เราจะเรียนรู้ได้ เราจะโฟกัสคนที่ใกล้มงฯ ที่สุดว่ามีอะไรหลบซ่อนไหม ถ้าโชคดีก็เจอก่อน ถ้าโชคร้ายก็ช่วยไม่ได้
ก็ฝากบอกคนมงฯ ล่วงหน้า ปีเดียวเองครับ อดทนไว้ ฮึบไว้ โชว์ศักยภาพเพื่อ MGI และประเทศของคุณ และเพื่อเกียรติประวัติของคุณอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง อย่าเชื่อคนอื่น เชื่อฉันอย่าหลงไปเชื่อใคร (หัวเราะ)”