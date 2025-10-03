“อั้ม พัชราภา” เสียทรง โดนตกจังๆ ปีนลงจากกำแพงเมืองจีน ขอเป็นมัมหมี “เก่ง - น้ำปิง” งงตัวเองเป็นสาววาย

“อั้ม พัชราภา” โดนตกจังๆ ปีนลงจากกำแพงเมืองจีน ขอเป็นมัมหมี “เก่ง - น้ำปิง” ชอบที่สุดพ่อครูแหวกอกทุกฉาก น่ารักมาก ทำให้ต้องกลับมามองซีรีส์ไทย เพราะไม่เหมือนเดิมแล้ว งงตัวเองเหมือนกันกลายเป็นสาววาย แต่ยังไม่อยากกลับมาเล่นละคร ซึ้งแล้วเปิดตลาดได้เงินย้ากยากไม่เหมือนเล่นละคร
โดนตกจังๆ จนต้องขอประกาศตัวเป็นมัมหมี สำหรับ “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” ที่จิ้มเลือกคู่จิ้นสุดฮอต “เก่ง หฤษฎ์ บัวย้อย” และ “น้ำปิง นภัสกร ปิงเมือง” สานต่อความปัง กับตลาด “AUM AUM” ครั้งที่ 3 Grand Hall และ Fashion Hall ชั้น G เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค งานนี้แม่งานอย่างอั้ม ยอมรับว่าดูแล้วฟิน ใจละลาย งงมากที่ตัวเองกลายเป็นสาววาย ถึงขั้นปีนจากกำแพงเมืองจีนลงมาเพื่อดูเรื่องนี้
“เปิดตลาดที่เดอะมอลล์ บางแค ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้ว ขอบคุณที่ทุกคนให้ความสนใจมากๆ กับตลาดเล็กๆ ของเรา สองครั้งที่ประสบความสำเร็จ ก็กดดันว่าเราจะทำยังไงให้เป็นที่พึงพอใจกับลูกค้าและแม่ค้า ทุกคนให้ความหวัง เงินเราคงไม่เท่าคนอื่นทำหรอก เพราะเรามีรายจ่ายอื่นเยอะมากมาย แต่อยากให้ทุกคนมีความสุขที่มาตลาดเรา อยากให้บูธสวยๆ ให้ทุกคนมาถ่ายรูปเล่นได้ แม่ค้าขายดีๆ เป็นแรงซัปพอร์ตหนึ่งให้แม่ค้าค่ะ
มีร้านใหม่ๆ มากขึ้น จะเห็นทั้งร้านเก่าและร้านใหม่ มีคนตกรอบไปบ้าง แต่ไม่ตกยาว จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ อยากให้คนลองทานอาหารร้านใหม่ๆ บ้าง บางทีน้ำท่วมปากเลย ให้ทุกคนเลือกก่อน แล้วอั้มไฟนอลสุดท้าย ว่าที่ไหนจะได้ไป ถ้าร้านไม่ได้เข้ารอบ บางทีอาจกลับก่อน เราทำโทษให้หยุดครั้งนึง เพราะห้างเขาต้องการให้เราปิดพร้อมห้าง ถ้าขายดีแล้วกลับก่อนเขาก็เสีย”
ซึ้งได้เงินย้ากยาก เทียบไม่ได้กับตอนเป็นนักแสดง
“ตื่นมาดูเขาจัดถึงไหนแล้วตอนตี 5 พอเรียบร้อยก็นอนต่อสักชม.ครึ่ง แล้วก็ตื่นมาแต่งหน้า มันสนุก มันมีความสุขบางอย่าง ตอนเป็นนักแสดงมันพูดไม่ได้หรอก เงินมันง่าย แต่นี่เงินมันย้ากยาก มันไม่ได้ยากที่แม่ค้าลงบูธนะ แต่เรามีค่าใช้จ่ายเยอะ แม้แต่ค่าเปิดตัวโชว์นึง เราใช้เงินลงทุนทั้งนั้น เราต้องเก็บหอมรอมริบ อั้มเลยกลายเป็นคนเคี่ยว พยายามดูแลเรื่องเงินให้ดี เมื่อก่อนไม่เคยเช็กบัญชีเลย ม.ค.ที่ผ่านมา อั้มดูบัญชีเอง ก็ตกใจเลย โห ที่ผ่านมาฉันทำอะไรอยู่ มันก็มีกำไรบ้าง แต่เทียบไม่ได้กับที่เราได้ที่ผ่านมาหรอก แต่เรามีความสุขใจบางอย่าง อาทิตย์ที่แล้วเราไปเดินตลาดอื่นที่ผ่านมา เพราะเราชอบกิน ไปซื้อกับข้าวเขามา เรารู้สึกว่าเราเปิดเองดีกว่า
สถานที่มีติดต่อมาบ้าง แต่บางทีโจทย์หินมากเลย จัดข้างบนและหลายชั้น เราก็ไม่รู้ว่าจะแบ่งร่างยังไงให้ครบทุกชั้น ก็พยายามไปให้ทุกที่ แต่พยายามกระจายตามมุมต่างๆ ของกรุงเทพฯ พอครบแล้วอาจกระจายออกนอกเมืองบ้าง แต่การไปต่างจังหวัดค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะ เราใช้รถสิบล้อค่อนข้างเยอะ เลยทำให้เราไปไหนได้ไม่ไกล เพราะมันแพงนะจ๊ะ (หัวเราะ)
ปกติไม่ออกจากบ้านเลยนะคะ ออกจากบ้านก็ไม่เคยสวย ชอบทำผมลีบๆ อยู่บ้านใส่ออยให้มันๆ หน้าก็ไม่แต่ง ออกไปซื้อของ พอออกตลาดก็ได้แต่งสวยบ้างเล็กน้อย มาเจออั้มนะ ของกินอร่อย”
จิ้มเลือก “เก่ง - น้ำปิง” เพราะพ่อครูแหวกอกแน่นทุกฉาก
“วันนี้ยิ่งใหญ่เพราะเก่ง - น้ำปิง ต้องจิ้มเลือกน้อง เพราะจริงๆ อั้มดูหนังจีนอยู่ วันนั้นโปสเตอร์มันขึ้นมา หนังผีแน่เลย ดูดีไหมนะ กดไปนิดนึง สีของหนังสวย ทำดี ภาพดี แต่กลัวผี เลยหยุดแค่นั้น แล้วโทร.เรียกเพื่อนมานอนที่บ้านอยากดูเรื่องนี้
พอดูปุ๊บ โอ้โห พ่อครูเอ้ย แต่งตัวแน่นทุกฉาก ขนาดเดินอยู่กลางทุ่ง พ่อครูแหวกอกขนาดนี้ น้ำปิงก็น่ารัก น่าสงสาร หน้าตาเว้าวอน หน้าตาน่าเอ็นดู เราก็อุ้ย สนุก เลยกลายเป็นเราติด พักจีนก่อน ข้ามมาไทยหลายเรื่องแล้วเนี่ย
8 อีพีแล้ว เราชอบทุกซีนเลย อั้มชอบทุกคนที่เล่นด้วยนะ จะบอกว่าแค่สองคนไม่ได้ สองคนนี้ยืนพื้น แม้แต่ตัวเล็กตัวน้อยเล่นดีหมด ผีน้องกรีน (อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล) น่ากลัว กลัวจนนอนไม่ได้เลย ยังดูไม่จบสักที เพราะเพื่อนกลับก่อน”
ยอมเป็นมัมหมี รับอยากโดนปราบผี อยากเจอพ่อครู
“อยากโดนปราบผี อยากเจอพ่อครู เอ็นดูค่ะ เลยเลือกมาวันนี้ เป็นมัมหมีได้นะ อันนั้นน่ารัก น่าเอ็นดู ชอบ ตอนเราทำผมก็คิดกับช่างทำผมว่าตอนนี้ใครกำลังฮอต เขาพูดชื่อมาแล้ว เราก็ไม่รู้หรอก คิดว่าเก่ง น้ำปิงชื่อเดียวกัน สองเดือนที่แล้ว จนอั้มพูดกับพี่ยุ้ยว่าเธอ เราดูไปนิดนึงแล้ว อยากให้เก่ง น้ำปิงมาที่ตลาดอั้มอั้มจังเลย พี่ยุ้ยเขาบอกเขารู้จัก เดี๋ยวเขาติดต่อให้ ขอบคุณทางค่ายนะคะ
อย่าบอกว่าเงินจ้าง เขามาช่วยดูแลเรา เราแค่มีของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ให้แค่นั้นเอง เราชื่นชอบเขา อย่าเรียกค่าน้ำมัน น่าเกลียด เรามีใจให้กันและกันนะ เดี๋ยวแฟนคลับเขาฆ่า ฉันจะต้องเป็นแม่ยก (หัวเราะ)
พอเขาอยู่บนเวที เราก็ชอบค่ะ ตอนนี้พูดไม่ถูกเลย กลับมาดูไทยเยอะ ไทยไม่เหมือนเดิมแล้ว ไทยทำดี ต้องชื่นชมทุกคนที่ทำซีรีส์ไทย ทำดีจริงๆ ค่ะ อั้มก็ดูไทยเยอะตอนนี้ อั้มตื่นเต้นมากนะในการเจอเขา
อาการเก็บทรงไม่อยู่ ตอนกลางคืนผีก็กลัว เขาหล่อก็หล่อ อีกคนก็น่าเอ็นดู ไม่รู้จะทำยังไงเลย ดูแล้วเคลิ้ม พอผีออกเราก็กลัว เราก็รอเพื่อนดีกว่า ผีก็น่าดู ชอบทุกคนในเรื่องนี้ อยากเชิญมาทุกคนเลย ตายแล้ว (หัวเราะ) ตลาดเราก็เล็กเนอะ ชอบทุกคนในเรื่องนี้”
งงมากเป็นสาววาย แต่ยังไม่อยากกลับมาเล่นละคร
“งงมาก ไม่เคยดูเลย ลงจากกำแพงเมืองจีนมาดู เพราะอันนี้สนุก แล้วก็ขึ้นไปบ้าง แล้วก็ปีนลงมาอีก เสียอาการ (ทำดีๆ เราเป็นซูเปอร์สตาร์) ร้อนมาก
(อยากกลับมาเล่นละครไหม?) ไม่มี (หัวเราะ) มีต่อเมื่อดูดีๆ ตอนนี้เปลี่ยนความคิดอั้มแล้ว เพราะภาพสวย แสงสวย ทุกคนเล่นดีๆ ก็เปลี่ยนความคิดอั้มบ้าง แต่อั้มไม่มีเวลา ถ้าพระเอกเป็นเก่ง กับน้ำปิง เราเป็นแม่พวกเขาไง (หัวเราะ) เป็นคุณน้าแล้วกัน จะให้เล่นอะไรล่ะ ทำงานทุกวัน ตลาดแม้ไม่เปิดแต่ก็วุ่นวาย รอให้ตลาดอิ่มตัวก่อน ทุกคนต้องช่วยอั้มนะคะ ลงอั้มอั้มบ่อยๆ นะคะ
ขอฝากตลาดอั้มอั้มนะคะ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 มี 2-8 ต.ค. ฝากให้ทุกคนมาเพลิดเพลินกันอาหารที่อั้มเลือกนะคะ”