“จ้าวลู่ซือ” คืนจอสุดปัง! ซีรีส์แรงทุบสถิติ–ลือเคลียร์ปัญหาสัญญา–เสื้อผ้าในเรื่องสาวจีนแต่งตามทั้งเมือง

นักแสดงสาวชื่อดัง จ้าวลู่ซือ หวนคืนจอในผลงานล่าสุด Love’s Ambition สร้างปรากฏการณ์ร้อนแรงทั่วเอเชีย หลังออกอากาศทาง Tencent Video เมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา ตัวเลขดัชนีความร้อนแรง พุ่งแตะ 30,477 กลายเป็นสถิติสูงสุดของปี 2025
ซีรีส์แนวโรแมนติก-ดราม่าเข้มข้นเรื่องนี้ ถ่ายทอดเรื่องราวของ “สวี่เหยียน” หญิงสาวที่เติบโตท่ามกลางปมในครอบครัว ต้องปลอมตัวแต่งงานกับนักธุรกิจหนุ่ม “เซินห่าวหมิง” ก่อนทั้งคู่จะเผชิญจุดแตกหักและก้าวผ่านความจริงเพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริง ผลงานการแสดงของจ้าวลู่ซือได้รับเสียงชื่นชมในวงกว้าง โดยเฉพาะการพลิกภาพจากแนว “สาวใสสายหวาน” สู่บทบาทหญิงแกร่งที่มีมิติและพลังทางอารมณ์
ขณะเดียวกัน สื่อจีนรายงานว่า ผลงานเรื่องนี้ส่งให้จ้าวลู่ซือขึ้นแท่นนักแสดงหญิงค่าตัวสูงสุดของซีรีส์ โดยรับค่าตัว 12 ล้านหยวน มากกว่าพระเอกคู่ขวัญ เฉินเหว่ยถิง ซึ่งได้รับ 8 ล้านหยวน ทั้งยังมีรายงานว่า เธอได้รับเพิ่มอีก 2 ล้านหยวน เนื่องจากรับหน้าที่ออกแบบเครื่องแต่งกายและแต่งหน้าให้ตัวละครด้วยตนเอง โดยเฉพาะใน 4 ตอนแรกที่มีการเปลี่ยนชุดกว่า 31 ลุค จนกลายเป็นกระแสแฟชั่นในโลกออนไลน์
รายงานระบุว่า จ้าวลู่ซือถึงขั้นเดินทางไป เกาหลีใต้ เพื่อเลือกชุดและเครื่องประดับด้วยตัวเอง และยังรับหน้าที่ แต่งหน้าเอง ตลอดการถ่ายทำ โดยแม้เพิ่งถ่ายทำได้เพียงเดือนเศษ เธอก็ได้สวมชุดไปแล้วกว่า 30 แบบ ส่งผลให้บรรยากาศในกองถ่ายกลายเป็นเหมือน “แคทวอล์คย่อม ๆ”
แฟชั่นที่ปรากฏในเรื่องมีความหลากหลาย ตั้งแต่ลุค สาวหวานเรียบง่าย, สาวออฟฟิศ (OL) ไปจนถึง ลุคคุณหนูไฮโซผู้มั่นใจ และทุกลุคต่างกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ร้านค้าออนไลน์นำไปต่อยอดทางธุรกิจ จนเกิดปรากฏการณ์ “แต่งตามสวี่เหยียน” อย่างแพร่หลาย
โดยเฉพาะ “เสื้อเชิ้ตคอวีสีขาวกับกางเกงยีนส์” ซึ่งเป็นหนึ่งในลุคเด่นของจ้าวลู่ซือในเรื่อง ได้ถูกพ่อค้าแม่ค้าบนแพลตฟอร์ม Taobao หยิบมาทำตลาดภายใต้ชื่อ “เสื้อแบบเดียวกับจ้าวลู่ซือ” และเพียงในช่วงการ ไลฟ์ขายสินค้า ก็สามารถขายได้มากกว่า 7,200 ตัว ภายในเวลาอันสั้น
ก่อนหน้านี้ จ้าวลู่ซือเคยตกเป็นข่าวขัดแย้งกับต้นสังกัด Galaxy Cool Entertainment หลังออกมาโพสต์ระบายผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
โดยกล่าวหาว่าบริษัทปกปิดอาการป่วยและบังคับให้รับงานต่อ รวมถึงถอนเงินจากบัญชีสตูดิโอกว่า 2.05 ล้านหยวน พร้อมระบุว่าสัญญาระหว่างทั้งสองฝ่ายจะสิ้นสุดในปี 2030 หากยกเลิกก่อนจะต้องชำระค่าชดเชยกว่า 400 ล้านหยวน
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดมีรายงานจากวงในว่า ทั้งสองฝ่ายอาจบรรลุข้อตกลงบางส่วน หลังซีรีส์ Love’s Ambition ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลาย และได้รับการตอบรับดีเกินคาด