“เกริก ชิลเลอร์” เตือนคนไทย 2 ปีจากนี้ตั้งการ์ดให้สูงรอรับแรงกระแทกจากเศรษฐกิจ ปี 71 ถึงจะกลับมาเฟื่องฟู

“เกริก ชิลเลอร์” ลั่นสงครามโลกครั้งที่ 3 เกิดขึ้นแล้ว ยืนยันน้ำยังไม่ท่วมกรุงเทพฯ ในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอน ตอนนี้สิ่งที่ต้องคิดถึงมากที่สุดคือเรื่องปากท้องผู้คน 2 ปีจากนี้ขอให้อดทนตั้งการ์ดรอรับแรงกระแทกจากภาวะสงคราม เมื่อถึงปี 2571 เศรษฐกิจไทยจะเฟื่องฟู
เป็นอีกหนึ่งคนที่ศึกษาข่าวสารเรื่องเหตุบ้านการเมืองทั้งในประเทศและรอบโลก รวมถึงเปิดไพ่ถามถึงอนาคตสำหรับ “เกริก ชิลเลอร์” ในรายการ I know you know เมื่อ “พีท ทองเจือ” ถามถึงอนาคตเกี่ยวกับภัยพิบัติ และเรื่องของสงครามโลก เกริกบอกว่าเรื่องนี้ตนศึกษามาเยอะพอสมควร ไม่จำเป็นต้องเปิดไพ่เพื่อยืนยัน โดยเกริกยืนยันว่าน้ำยังไม่ท่วมกรุงเทพฯ ในอนาคตกันใกล้นี้แน่นอน
“มันไม่ได้เกิดขึ้นในยุคสมัยของเราแน่นอน ไม่ได้เกิดขึ้นในไทม์ไลน์นี้แน่นอน ผมทั้งศึกษาทั้งเปิดไพ่ถามไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้ว มันไม่ใข่ไทม์ไลน์นี้แน่นอน ฉะนั้นทุกคนอย่าไปตื่นตระหนก แต่เตรียมไว้สำหรับคนรุ่นลูกรุ่นหลานมันจะค่อยๆ เขยิบๆ ขึ้นไป กรุงเทพฯ เป็นเมืองใหญ่มากขึ้นนี้เขาไม่ปล่อยให้น้ำท่วม มันเป็นไปไม่ได้ ยังไงเขาต้องหาทางคิดแก้ไขกันแน่นอน”
ณ ขณะนี้สงครามโลกครั้งที่ 3 มันกำลังดำเนินอยู่ มันเกิดขึ้นแล้ว
“ถูกต้องครับ ไม่ต้องดูไพ่เลยเพราะผมศึกษาเรื่องนี้มาโดยตลอดพอสมควร การเริ่มต้นทำสงคราม เราย้อนไปดูบทเรียนจากสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงทำให้เกิดสงคราม ต้นเหตุหลักมาจากสภาพเศรษฐกิจไม่ดีจึงต้องทำสงครามเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รื้อ ล้าง แล้วสร้างใหม่ สงครามโลกครั้งที่ 2 เยอรมัน รื้อ ล้าง แล้วสร้างใหม่กลายเป็นประเทศสำคัญทางเศรษฐกิจยุโรป ฮิโรชิมา นางาซากิ ของญี่ปุ่น รื้อ ล้าง แล้วสร้างใหม่ กลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจอันดับ2 ของโลก
และครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน รื้อ ล้างแล้วสร้างใหม่เพื่อจะพาโลกไปสู่สมาร์ทซิตี้ เรากำลังจะเปลี่ยนผ่านจากยุคดิจิทัลเป็นยุคควอนตัม เพราะสงครามโลกทุกครั้งมันจะเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นแบบก้าวกระโดด ซึ่งครั้งนี้เราจะก้าวเข้าสู่ยุคควอนตัม เมืองที่เราอยู่ๆ กัน มันจะไปรื้อ ล้างแล้วสร้างใหม่เลยไม่ได้ มันจะต้องมีการล้างกันเกิดขึ้น ซึ่งวิธีการมันก็จะโหดร้ายนิดนึงแต่มันก็จะเป็นแบบนั้นแหละ และมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนขั้วอำนาจจากอำนาจหนึ่งไปยังอีกอำนาจหนึ่ง ฉะนั้นมันก็ต้องสู้กันหน่อย และมันยังมีเหตุปัจจัยอีกหลายๆ อย่าง”
ตอนนี้ควรคำนึงถึงเรื่องปากท้อง การทำมาหากินเป็นอันดับแรก 2 ปีจากนี้เอาตัวเองให้รอด
“โลกจะแตก น้ำจะท่วมเอาไว้ก่อน ตอนนี้เอาปากท้องก่อน เพราะตอนนี้มันมีการพยายามจะก่อสงครามใกล้ประเทศเราแล้ว และมันก็ทำอย่างนั้นจริงๆ ถามว่ามันจบกับประเทศเราหรือยัง มันก็ยังไม่จบและมันจะเกิดอีกหลายยก เดี๋ยวมันจะเกิดเหตุปัจจัยอีกมากมายให้เราได้เห็นได้รู้ เท่าที่ผมดูดวงและเตือนลูกดวงและคนแวดล้อมผมทุกคน ณ ช่วงเวลานี้ควรทำอะไร
สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหนักๆ เลย คือสงครามในโซนทะเลจีนใต้ ถ้ามันขึ้นมาเมื่อไหร่มันคือจุดพีกของสงครามแล้ว ซึ่งมันจะลากยาวไปอีกกี่ปีก็ค่อยมาว่ากันอีกที ที่แน่ๆ 5-6 ปีมีแน่ๆ ใครมีงานประจำอยู่กอดเอาไว้ให้แน่นๆ จะเงินเดือนเท่าไหร่ทำไปเถอะ แล้วค่อยมาทำอาชีพ 2 อาชีพ 3 เอา ตอนนี้อย่างที่รู้เรามีอาชีพเดียวอยู่ไม่ได้แล้ว
คุณว่าปีนี้หนักแล้วปีหน้าจะหนักกว่านี้อีกและปีถัดไปก็จะหนักกว่าอีก หลังจากนั้นไทยจะเริ่มดีขึ้น เมื่อมันเกิดสงครามขึ้นต่างชาติจะเดินเข้ามาหาประเทศที่ปลอดภัยที่สุด เป็นเซฟโซน ก็คือประเทศไทย จะทำให้ราคาที่อยู่อาศัย ราคาของกินขึ้น เป็นโอกาสที่ดีของคนที่ทำอสังหาริมทรัพย์ ในขณะเดียวกันสิ่งที่มันจะมีการส่งออกมากๆ จนมันขาดตลาดก็คือการเกษตร พืชพันธุ์ธัญญาหาร ของแช่แข็งต่างๆ เนื้อสัตว์ทั้งหลาย มันจะถูกส่งออกไปทั่วโลกในประเทศที่ทำสงครามตรงๆ ทำให้ราคาสินค้าและอาหารของเราแพงขึ้น
จากนี้ไปจนถึงปี 2571 ตั้งการ์ดสูงๆ รัดเข็มขัดแน่นๆ เตรียมตัวรับแรงกระแทกจากสงคราม แล้วหลังสงครามคุณก็ต้องมาดูว่าอะไรที่มันจะเกิดเป็นเศรษฐีได้ หนึ่งเรื่องของเทคโนโลยี สองเรื่องของที่ดินอสังหาริมทรัพย์จะทำให้เกิดเศรษฐีขึ้นอีกมากมาย สามก่อสร้าง เหล็ก คอนสตรักชั่น ปูนทั้งหลายเตรียมล่วงหน้ากันไว้ได้เลยเพราะจะไม่พอ สี่เรื่องอาหารการกินที่ได้สุขอนามัย มีระบบได้มาตรฐาน
อีกสิ่งที่สำคัญห้อยท้าย แพงแน่นอน คือเกลือ เกลือเป็นของที่สารพัดประโยชน์มากๆ และเกลือเป็นตัวเดียวที่เหมาะกับการล้างสารเคมีที่ติดอยู่บนผัก อาหาร เสื้อผ้าถ้ามันเกิดสงครามนิวเคลียร์กันขึ้น คนที่ทำการเกษตรอยู่คุณทำเตรียมไว้ได้เลย วันข้างหน้าทำขายกันไม่ทันแน่นอน เพราะประเทศที่เข้าสู่สงครามเขาจะเพาะปลูกไม่ได้แล้ว ประเทศเราเป็นห้องครัวของโลก สามารถเพาะปลูกสร้างอาหารได้ตลอดทั้งปี ณ เวลานี้ คุณสามารถเริ่มสร้าง ทำให้ตัวเองเป็นที่รู้จัก หาลูกค้ารอไว้ได้เลย
ในส่วนของเทคโนโลยีควอนตัม ต้องบอกว่ามันต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นมากๆ ประมาณติดลบ 200 กว่าองศา มันถึงจะสร้างเครื่องที่ทำเป็นเทคโนโลยีควอนตัมได้ มันจะมีความเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้มากๆ เป็นล้านเท่า พวกบิตคอยน์ที่ว่าขุดกันยากเหลือเกินกว่าจะได้สักเหรียญ ควอนตัมมาดีดนิ้วได้ ดีดนิ้วได้เลย สถานที่ที่จะสร้างเทคโนโลยีควอนตัมได้ คือดวงจันทร์ เดี๋ยวจะมีการไปรบแย่งชิงพื้นที่กันตรงนั้นอีก จะเกิดการแย่งพื้นที่บนดวงจันทร์กันเกิดขึ้น ซึ่งตอนนี้มีการจับจองพื้นที่กันแล้วนะ สงครามอวกาศมีแน่ๆ”