“The Social Warrior สมรภูมิโซเชียล (ซีซั่น 2)” คัมแบ็ก เปิดตัว 4 มาสเตอร์ จับมือนักรบโซเชียลเสิร์ฟความแรง เดือดบนสมรภูมิออนไลน์ 19 ตุลาคมนี้ ทางช่อง 7 HD

หลังจากสร้างปรากฏการณ์ความสำเร็จอย่างงดงามในซีซั่นแรก ที่สามารถสร้างยอดการเข้าถึงบนโลกออนไลน์รวมกว่า 100 ล้านวิว พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ และปั้นผู้เข้าแข่งขันหลายคนให้ก้าวขึ้นมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายขายมืออาชีพ ล่าสุด ช่อง 7 HD ขอกลับมาเสิร์ฟความปังรายการ “The Social Warrior สมรภูมิโซเชียล (ซีซั่น 2)” ด้วยรูปแบบรายการเรียลลิตี้ที่เข้มข้น เดือด แรง ยิ่งกว่าเดิม พร้อมยกระดับวงการคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของประเทศไทยให้ก้าวไกลไปอีกขั้น ภายใต้การผลิตโดย บริษัท จีเนียส มีเดีย ครีเอเตอร์ จำกัด ของ “ซอนย่า คูลิ่ง” และ “มะตูม เตชินท์ พลอยเพชร” โดยมีงานบวงสรวงและเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อวันก่อน
โดยด้านผู้จัด “ซอนย่า คูลิ่ง” และ “มะตูม เตชินท์ พลอยเพชร” ได้กล่าวถึงรายการในปีนี้ว่า “ปีนี้เรายกระดับการแข่งขันให้ท้าทายและเข้มข้นกว่าเดิม ทุกคนจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านกลยุทธ์และความสามารถของเหล่านักรบโซเชียล พวกเขาต้องฝ่าฟันโจทย์สุดโหด และสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่โดดเด่นเพื่อคว้าแชมป์ไปให้ได้” ด้าน มะตูม เตชินท์ พลอยเพชร เสริมว่า “เราต้องการปั้นครีเอเตอร์ที่มีศักยภาพจริงๆ คนที่จะเป็น The Social Warrior คนที่ 2 ของประเทศไทยต้องโดดเด่นทั้งด้านการขายและสร้างสรรค์คอนเทนต์ เราให้โอกาสทุกคนได้พิสูจน์ตัวเอง พร้อมเหล่ามาสเตอร์ที่ทุกคนต่างยกย่องว่าเป็นเดอะเบสต์ของประเทศไทย เพื่อได้สุดยอดคอนเทนต์ครีเอเตอร์ระดับประเทศที่เจ๋งจริง เก๋าจริง เพื่อรับมง”
ซึ่งรายการ “The Social Warrior สมรภูมิโซเชียล (ซีซั่น 2)” ยังคงเดินหน้าเฟ้นหา สุดยอดคอนเทนต์ครีเอเตอร์การขายระดับประเทศที่เจ๋งจริง เก๋าจริง เพื่อรับมง “The Social Warrior คนที่ 2 ของประเทศไทย” พร้อมเงินรางวัล 1,000,000 บาท โดยมี 4 มาสเตอร์ตัวจริงในวงการ นำโดย มาสเตอร์ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม ราชินีวลีไวรัล สายเฉี่ยว หยิบจับอะไรก็ไฟลุกบนโซเชียลจนคนต้องติดตาม , มาสเตอร์ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ดีน แม่ทัพสายหวาน แต่เกมไหนก็ฟาดแบบเด็ดขาดอย่างมั่นใจ, มาสเตอร์นัท นิสามณี สายสตรองคอนเทนต์ไว ปล่อยทีไรก็เป็นกระแส และ มาสเตอร์นิกกี้ ณฉัตร จันทพันธ์ จอมวางแผนสายฮา พลิกทุกเกมให้กลายเป็นสนามรบอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังเพิ่มความร้อนแรง ไปกับ 2 พิธีกรฝีปากฟาดประจํารายการ เอกกี้ เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ และ ต้นหอม ศกุนตลา เสริมทัพด้วยความพิเศษในแต่ละสัปดาห์ ด้วยแขกรับเชิญผู้ทรงอิทธิพลคนดังในโลกดิจิทัลทุกแขนง ที่จะมาร่วมถ่ายทอด WORKSHOP COACH ทั้ง 20 Warriors ที่มียอดมีเดียเอนเกจเมนต์รวมกันกว่า 1,814 ล้าน เพื่อพัฒนาทักษะการขายและการสร้างสรรค์คอนเทนต์ครบรอบด้านสมรภูมิโซเชียล
Warrior ผู้ที่คู่ควรกับตำแหน่ง “The Social Warrior คนที่ 2 ของประเทศไทย” จะต้องเป็นเดอะเบสต์ของประเทศเตรียมปักหมุดพบกับความเดือด เมื่อ 4 มาสเตอร์ระดับประเทศต้องออกรบ ผู้ชนะในสมรภูมินี้ มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น “The Social Warrior สมรภูมิโซเชียล (ซีซั่น 2)” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.45 น. ทาง ช่อง 7HD กด 35 พร้อมเปิดสมรภูมิความสนุกจัดเต็ม 10 อีพี (เริ่มตอนแรก 19 ตุลาคมนี้) พร้อมลุ้นว่า Warrior คนสุดท้ายในรายการจะเป็นใครมาเหนือเทพแค่ไหน ห้ามพลาด! สามารถรับชม Official Trailer ตัวเต็มของรายการได้ที่ลิ้งค์ https://youtu.be/8wbpRTXYEZE?si=S5QGaPjfpQ4jG2oi