จ้าวลู่ซือคัมแบค! “เกมรักในเงาลวง Love’s Ambition” เปิดตัวแรง ทะยานอันดับ 1 WeTV ทุกพื้นที่ในข้ามคืน

การกลับมาอีกครั้งของตัวแม่แห่งวงการอย่าง “จ้าวลู่ซือ”กับบทบาท ‘สวี่เหยียน’ ในซีรีส์เรื่อง “เกมรักในเงาลวง Love's Ambition” ที่มาเงียบๆ ประกาศออนแอร์แบบไม่ทันตั้งตัว แต่กลับสร้างปรากฏการณ์ความนิยมถล่มทลาย พร้อมทุบสถิติเปิดตัวแรงที่สุดบน WeTV ประจำปี 2025! โดยมียอดกดจองรับชมใน WeTV ประเทศไทยทะลุ 140,000 ครั้ง แถมกระแสแรงตั้งแต่วันแรก ส่งผลให้ยอดความนิยมพุ่งสูงถึง 30,000 หลังออกอากาศเพียง 4 วัน ครองใจแฟนๆ ทั่วโลกจนคว้า อันดับ 1 WeTV HOT ในหลายพื้นที่!
“เกมรักในเงาลวง Love's Ambition” นำแสดงโดย จ้าวลู่ซือ นางเอกตัวแม่แดนมังกร เจ้าของผลงานฮิต ข้านี่แหละองค์หญิงสาม, ดาราจักรรักลำนำใจ, เทียบท้าปฐพี, และตำนานรักผนึกสวรรค์ ได้รับเสียงฮือฮาไม่น้อย ประชันฝีมือกับ เฉินเหว่ยถิง พระเอกหล่อคาริสมา เจ้าของผลงาน พบรักที่ปลายสัญญา และ ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ในบท “เสิ่นฮ่าวหมิง” นักธุรกิจผู้ทรงอำนาจและเต็มไปด้วยเสน่ห์
ซีรีส์ ‘เกมรักในเงาลวง’ ได้เล่าเรื่องราวของ “สวี่เหยียน” (รับบทโดย จ้าวลู่ซือ) พิธีกรและนักข่าวสาวชื่อดัง ผู้มีภาพลักษณ์ภายนอกงดงามสมบูรณ์แบบ และ “เสิ่นฮ่าวหมิง” (รับบทโดย เฉินเหว่ยถิง) นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่เป็นคู่รักในฝันของใครหลายคน ทว่าเบื้องหลังความรักที่ดูเหมาะสม กลับเต็มไปด้วยความลับและแรงกดดันที่ซ่อนเร้น
สวี่เหยียนเลือกใช้ชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบภายใต้การควบคุมของเสิ่นห่าวหมิง แต่เมื่อความขัดแย้งเริ่มปะทุเธอตัดสินใจหลุดพ้นจากการครอบงำและก้าวเดินบนเส้นทางใหม่ของตัวเอง ขณะเดียวกัน เสิ่นห่าวหมิงกลับตระหนักว่าเขาได้ตกหลุมรักเธออย่างหมดใจ และพร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อคว้าหัวใจเธอกลับคืนมา
“เกมรักในเงาลวง Love's Ambition” จึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวความรักของคนสองคน แต่ยังเป็นการเดินทางเพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริง และการเรียนรู้ที่จะยอมรับทั้งตนเองและคนรักอย่างไม่เสแสร้ง
อย่าพลาด! “เกมรักในเงาลวง Love's Ambition” ซีรีส์สุดร้อนแรงแห่งปี ที่มาพร้อมความปังครบสูตร ทั้งนักแสดงตัวท็อปอย่าง จ้าวลู่ซือ และ เฉินเหว่ยถิง ที่ถ่ายทอดเคมีสุดละมุนสมดั่งคู่รักกิ่งทองใบหยกที่ใครๆหลายคนต้องอิจฉา บทละครสุดเข้มข้นชวนลุ้นทุกตอน โปรดักชัน คอสตูมที่สวยเริ่ดจัดเต็มแบบไม่มีกั๊ก รอให้คุณพิสูจน์ด้วยตาตัวเองบน WeTV ที่เดียวเท่านั้น!
รับชม “เกมรักในเงาลวง” ซับไทยได้แล้ววันนี้ที่ https://bit.ly/LovesAmbition สำหรับแฟนพากย์ไทย รอติดตามอีกไม่นานเกินรอ ที่แอปพลิเคชัน WeTV หรือ www.WeTV.vip เท่านั้น
ติดตามข้อมูลข่าวสารซีรีส์และคอนเทนต์ที่น่าสนใจของ WeTV ได้ที่โซเชียลมีเดีย WeTV Thailand ทุกช่องทาง
