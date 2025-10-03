“นิว - กร - อองรี” นำทีมหนุ่มฮอต ร่วมงานเปิดตัวนาฬิกา CITIZEN x The Jum “Cosmic Fire” Thailand Limited II รุ่นลิมิเต็ด 300 เรือนในไทยเท่านั้น!

เรียกได้ว่าสาดแฟลชกันไม่หยุดกับความฮอตของหนุ่ม ๆ ที่มารวมตัวกันในงานเปิดตัวนาฬิการุ่นพิเศษ CITIZEN x The Jum “Cosmic Fire” Thailand Limited II CITIZEN เขย่าวงการนาฬิกาครั้งยิ่งใหญ่ ด้วยการประกาศร่วมมือครั้งแรกกับศิลปินชาวไทย ผลงานการสร้างสรรค์ร่วมกับ THE JUM หรือ จั้ม - ณภัทร จงจิตตโพธา ศิลปินแนว Pop Art กับผลงานสร้างชื่อ “Fire Friend Town” อันโด่งดัง จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อม Pop-Up Store สุดพิเศษ ยกขบวนเหล่าสไตล์ไอคอน อาทิ นิว-ชยภัค ตันประยูร, กร วรรณไพโรจน์, อองรี-ออสการ์ เอ็ดเวิร์ด วัตราเศรษฐ์, จั๋ง วิกร บูรณภิญโญ, เน ณรัณ วิกัยรุ่งโรจน์ และ ไทโอ-ทัมม ควรทรงธรรม ตบเท้าร่วมอัปเดตนาฬิกาสุดชิค ณ แผนกนาฬิกา ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2568
ทั้ง 6 หนุ่มปรากฏตัวในลุคสุดเท่ ดึงดูดทุกสายตาภายในงาน พร้อมนำเสนอนาฬิการุ่น CITIZEN x The Jum “Cosmic Fire” Thailand Limited II (ราคา 14,900 บาท) ที่นำต้นแบบจากรุ่น Automatic NJ019 โมเดลใหม่ล่าสุดของปี 2025 โดดเด่นด้วยหน้าปัดโทนสี Dark Blue ขนาด 40 มิลลิเมตร ตัวเรือนสแตนเลสสตีล และดีไซน์หน้าปัดสุดครีเอตจากคาแรกเตอร์ Fire Friend โดย THE JUM ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามอันไร้ขอบเขตของกาแล็กซี่ ถ่ายทอดความรู้สึกในการมองไปยังจักรวาลที่เต็มไปด้วยความฝันและอนาคตอันไร้ขีดจำกัด อัปดีกรีความเอ็กซ์คลูซีฟด้วยการผลิตจำนวนจำกัดเพียง 300 เรือน และวางจำหน่ายเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น โดยตัวเรือนด้านหลังจะมีการสลักหมายเลขประจำเรือน (Serial No. 001/300) ทั้งยังมาพร้อมแพ็กเกจที่ออกแบบลวดลายมาเป็นพิเศษ และ กล่องสุ่มพวงกุญแจ Fire Friend Galaxy มีให้ร่วมลุ้น 2 สี และมีจำกัดเพียง 300 ชิ้นสำหรับผู้ที่ซื้อนาฬิการุ่นนี้โดยเฉพาะ
ร่วมสัมผัสเรือนเวลาสุดพิเศษอย่างใกล้ชิดในงาน CITIZEN x The Jum “Cosmic Fire” Thailand Limited II ณ แผนกนาฬิกา ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และช่องทางออนไลน์ Lazada : Citizen,
Shopee : CITIZEN_THAILAND, TikTok Shop : CitizenwatchThailand พร้อมพบกับนาฬิการุ่นยอดนิยมอื่นๆ
ที่วางจำหน่ายพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะในงานนี้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ตุลาคม 2568