“ณวัฒน์” ติง “ราอูล” ประกาศเจ้าภาพใหม่ MU ปีหน้า ทั้งที่ไทยยังไม่จัดประกวด ลั่น “แอน” ถือหุ้น MUO มากกว่า!

“ณวัฒน์” ติง “ราอูล” เร่งประกาศเจ้าภาพ MU ปี 2026 ทั้งที่ไทยเป็นเจ้าภาพปีนี้ - ยังไม่ทันได้จัดประกวด ทำเจ้าหนี้ JKN ออกประกาศเตือนงดทำธุรกรรม ลั่นตนรู้ล่วงหน้าแค่ 2 ชม.จาก “แอน จักรพงษ์” ย้ำเอกสารในตลาดหลักทรัพย์ แอนถือหุ้น MUO มากกว่าราอูล ประกาศแก้อาถรรพ์คนไทยเป็นเจ้าภาพ MU เจ๊งทุกคน
จากกรณีกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หรือ JKN ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ JKN Legacy Inc. ผู้ถือลิขสิทธิ์แบรนด์ Miss Universe ออกประกาศเตือนต่อสาธารณชน โดยระบุว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้การกำกับดูแลของศาลในประเทศไทย พร้อมขอให้ทุกฝ่ายใช้ความระมัดระวังอย่างที่สุด ก่อนดำเนินการใดๆ กับ JKN หรือบริษัทย่อย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดจากธุรกรรมที่อาจถูกยกเลิกหรือเป็นโมฆะภายหลังการฟื้นฟูกิจการ
สำหรับเรื่องนี้ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ในฐานะประธานบริษัทมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MGI) ซึ่งได้รับลิขสิทธิ์การจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ มาจาก “แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์”JKN Global รวมทั้งได้รับสิทธิ์จัดประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ที่ประเทศไทย ขอเปิดใจเคลียร์
“เจ้าหนี้ทั้งหมดของ JKN มีอยู่ค่อนข้างเยอะ เท่าที่อ่านรายละเอียดก็หลายพันล้านบาท ทุกคนคงทราบ ที่เขาออกมาเตือน เขาคงอยากจะบอกองค์กรยูนิเวิร์สในช่วงนี้อย่าเพิ่งทำอะไร เขาคงเห็นมูฟเมนต์คุณราอูล (ราอูล โรชา คานตู) ค่อนข้างเยอะ เช่นประกาศเจ้าภาพเพิ่ม เขากลัวว่าอาจจะไปเก็บเงินในอนาคต
JKN ตอนนี้อยู่ในช่วงยื่นศาลล้มละลาย ซึ่งรอศาลพิพากษาว่าใครจะเข้าไปดูแลและบริหารทรัพย์สินทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะทราบผลภายในเดือนนี้ เขาเลยออกตัวนี้มาเพื่อชะลอการเก็บเงินอะไรหรือเปล่า ไม่เกี่ยวกับผมนะ
ผมพูดให้สบายใจว่า มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์อยู่กับผมเป็นปกติ ผมเข้าซื้อตั้งแต่ก่อนที่จะมีปัญหาตรงนี้ แล้วผมก็มีใบเสร็จ มีการมอบสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ของผมไม่ต้องห่วง
แต่ที่ผมอ่านจากเจ้าหนี้ที่ประกาศ ทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หมายความว่าการกระทำในช่วงเดือนสองเดือนนี้ ให้ระมัดระวัง โดยเฉพาะในต่างประเทศ ซึ่งเขาไม่รู้ว่าไปทำอะไรไว้บ้าง เขาอยากให้ชะลอการกระทำก่อน รอให้ศาลประเทศไทยสั่ง ซึ่งคาดว่าจะสั่งสิ้นเดือนนี้
ซึ่งเป็นคำถามที่ทุกคนถาม ผมถามคุณแอน คุณแอนตอบว่ายังถือหุ้นอยู่ แต่ข้อเท็จจริงผมไม่สามารถรับประกันได้ ผมถามคุณแอนว่าของคุณแอนยังอยู่ครบแต่จริงๆ จะเป็นยังไง ผมก็ไม่แน่ใจ เดี๋ยวศาลล้มละลายพิพากษาเสร็จ มันจะมีไซต์เอฟเฟกต์ที่จะทำให้เรารู้ลึกลงไปได้”
บอกราอูลอย่าโกรธ แต่ในเอกสาร แอนถือหุ้นมากกว่า 58 เปอร์เซ็นต์
“ณ เวลานี้เรารู้ได้แค่นี้ และล่าสุดที่เรารู้ ในตลาดหลักทรัพย์มันก็ไม่ใช่ 50-50 คุณแอน ในนาม JKN มีประมาณ 58 ทางฝั่งคุณราอูลมี 42 อันนี้คือเอาตามเอกสาร
คุณราอูลไม่ต้องมาโกรธผมนะ เอกสารอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เปิดกี่ครั้งก็เป็นตัวนี้ แต่ในคำพูดบอกว่าคนละ 50 อันนี้เดี๋ยวต้องมีการพิสูจน์หลังศาลชี้ว่าใครจะเข้าไปดูแลควบคุมทั้งหมดขององค์กร”
รับ “แอน จักรพงษ์” เครียด มีแต่เรื่อง แต่สำหรับตนไม่เครียด มีหน้าที่ทำงานอย่างเดียว
“ก็คุยกันเรื่องนี้ ผมถามว่าทำไมช่วงนี้เรื่องเยอะจัง เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรอย่างโน้นอย่างนี้ เขาก็อธิบายมาทุกอย่าง เป็นใครก็เครียด มีแต่ผมไม่ค่อยเครียดผมมีหน้าที่ทำงานอย่างเดียว ไถนาอย่างเดียว 74 (ประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74) ก็ไถนาไม่หยุดเลย เอาเป็นว่าผมดูแล 74 ร้อยเปอร์เซ็นต์”
รู้ล่วงหน้า 2 ชม. ราอูลประกาศเจ้าภาพ MU ปีหน้า - ไร้ธงชาติไทย
“ล่าสุดราอูลออกมาประกาศเจ้าภาพคนต่อไป ช่วยโทร.ถามหน่อยได้ไหม เรื่องธงไทยก็คิดว่าเขาน่าจะมีแหละ แต่อาจจะจัดพื้นที่เอาแค่ไหน ถ้าถามผมว่าสมควรประกาศไหม ผมพูดในฐานะเป็นคนไทย และเป็นผู้ผลิต ยังไม่ควรประกาศ อันนี้พูดด้วยความเคารพ แต่ผมพูดอะไรไปก็แล้วแต่ ผมจะถูกดุทุกครั้ง
ผมพูดด้วยความเคารพว่าไม่ควร เพราะเราต้องดูแลประเทศเจ้าภาพให้ถึงฝั่ง ให้เรียบร้อย แล้วประกาศบนเวที ถ้าเป็นผมนะ ซึ่งผมถามไปก็ไม่ได้มีคำตอบอะไร มันเลยทำให้หลายคนก็ต้องขออภัยแทนด้วยนะ ถ้าคนไทยรู้สึกเกิดอาการน้อยใจ ทำไมเขาทำอย่างนั้น ก็ขอโทษแทนว่าเขาไม่ควรทำ แต่เขาก็ทำ
ซึ่งถ้าเราคาใจ เราจะไปไหนต่อไม่ได้เลย เป็นเรื่องปกติครับ เอาจริงๆ ก็ขอบคุณคุณแอน ที่บอกผม 2 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนประกาศ (หัวเราะ) ผมก็เฮ้ย! แต่ผมว่าส่วนมากคุณแอนเขาทำเต็มที่แล้ว ส่วนมากจะอยู่กับอีกคนนึงที่เขาจะทำอะไร”
ประกาศจะแก้อาถรรพ์ คนไทยเป็นเจ้าภาพประกวดมิสยูนิเวิร์สแล้วเจ๊ง บอกจะทำให้ดู!
“บัตรขายได้ไม่ถึง 40 ล้านเลย ตั้งไว้ 150-200 ล้าน แต่เดี๋ยวมันจะมาอีก ผมเห็นคนเขาลือกันว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเจ๊งทุกคน แต่ผมจะแก้อาถรรพ์ให้ครับตอนนี้เราได้สปอนเซอร์ดีด้วย บัตรเราก็ขายดี ก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์หลากหลายจริงๆ สปอนเซอร์เราก็ไปไกลแล้วครับ ทำให้เรารู้สึกสบายใจ ค่าสปอนเซอร์ก็น่าจะพอกับค่าโปรดักชั่น ยังไม่ถึง 100 ล้านแต่เกือบๆ อยากได้ 150 ล้าน เดี๋ยวต้องไปขายต่อครับ”