“เอสเธอร์” พร้อมเป็นนายหญิง ทุเรียนลูกแรกออกเมื่อไหร่ จะยอมแต่ง “เคน” (คลิป)

“เอสเธอร์” ดีใจ “เคน ภูภูมิ” ตั้งใจทำสวนทุเรียน ทำมา 2 ปี ได้ลงต้นแล้ว ไม่ติดคนแซวเป็นนายหัว ส่วนตัวพร้อมเป็นนายหญิง ลั่นทุเรียนลูกแรกออกเมื่อไหร่ จะตอบตกลงแต่งงาน
หลังธุรกิจขนมปังกำลังรุ่ง ก็มีเวลาไปโฟกัสที่สวนทุเรียนมากขึ้น สำหรับคู่รักดารา “เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา” และ “เคน ภูภูมิ พงศ์ภาณุภาค” ที่ตอนนี้กำลังจับมือกันลุยทำสวนทุเรียนอย่างเต็มที่ หลังเสียเหงื่อ เสียแรงไป 2 ปี กว่าจะได้ลงต้น ล่าสุดได้เจอเอสเธอร์ เจ้าตัวเผยถึงเรื่องนี้ว่าดีใจและชื่นใจมาก ที่เห็นเคนตั้งใจทำให้มันเกิดผล เพราะลงทุนไปเยอะ
“ลงทุนไปเยอะก็ต้องตั้งใจทำ เพื่อให้มันเกิดผล หนูก็พอรู้เรื่องหลังบ้านบ้างพอประมาณ ก็ดีใจที่เห็นว่าพี่เขาตั้งใจ ชื่นใจค่ะ เพราะอุตส่าห์เสียเหงื่อ เสียแรงทำ 2 ปีแล้วค่ะ กว่าจะได้ลงต้นจริงๆ ก็สบายใจไปอีกเปราะหนึ่ง แต่ก็ยังต้องคอยดูเรื่อยๆ ค่ะ หนูได้ไปมาเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วค่ะ ตอนยังไม่ได้ลงต้น ก็ไปดูพื้นที่ ช่วยกันเช็ก ช่วยกันดูหลายๆ ตา เผื่อมีอะไรตกหล่นค่ะ”
ช่วยกันตัดสินใจ ถ้าเห็นตรงกันถึงตกลง
“จริงๆ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันมากกว่าค่ะ ถ้าเห็นตรงกันก็ตกลง ช่วยกันคิดหลายๆ หัวค่ะ หนูก็ชอบ รู้สึกว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำ ถ้ามีโอกาสทำก็จะดีค่ะ”
สาธุเพี้ยงคนแซวว่าเป็นนายหัว ส่วนตัวรอเป็นนายหญิง
“เพี้ยงๆ ขอให้เติบโตเจริญงอกงามออกผล จะได้ยิ้มได้ (ถ้าเขาเป็นนายหัวแล้วเราเป็นอะไร?) เป็นนายหญิงเหรอคะ ได้ๆ”
ไม่รู้ “เคน” บอกอีก 2 ปีจะแต่งงาน เคยบอกไว้แล้ว ว่าจะยอมแต่งตอนทุเรียนลูกแรกออกผล
“ไม่รู้ค่ะ แต่เคยแซวเขา ว่ารอผลทุเรียนออกมาลูกแรกก่อน ถึงจะยอมแต่ง ก็อีก 4 ปี ลูกทุเรียนลูกแรกมาปุ๊บ ตอบตกลงเลย (หัวเราะ) คือตอนนี้ยังไม่พร้อมค่ะ ก็แซวเขาว่าอีก 4 ปีแล้วกัน ผลออกลูกแรก ให้เห็นว่าเออ ต้นมันลงดินดีๆ แต่เขาก็บอกว่าน้อง นานไป 2 ปีก็พอ (แล้วอีก 2 ปีเราพร้อมไหม?) เดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะ ไปทีละปีแล้วกันนะคะ แต่สำหรับพี่เขาที่อยากแต่งแล้ว ก็อาจจะด้วยอายุด้วยค่ะ พี่เขาอายุเยอะกว่าเอส”
สวนทุเรียนลงต้นแล้ว แต่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ
“ยังไม่มีค่ะ สวนทุเรียน 4 ปี (4 ปีแห่งวันวิวาห์?) ได้นะคะ สวนทุเรียน 4 ปี แห่งวันวิวาห์ ยาวไป จะไม่ได้ (หัวเราะ) “
ไม่มีแพลนซื้อที่เพิ่ม ทำตรงนี้ให้มั่นคงก่อน
“ยังค่ะยัง เพราะที่ทำอยู่ตอนนี้ก็จุกๆ อยู่ค่ะ เริ่มจากเล็กๆ ให้มั่นคงก่อน ค่อยขยายต่อ ค่อยๆ ทำไป”