xs
xsm
sm
md
lg

“เอสเธอร์” พร้อมเป็นนายหญิง ทุเรียนลูกแรกออกเมื่อไหร่ จะยอมแต่ง “เคน” (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“เอสเธอร์” ดีใจ “เคน ภูภูมิ” ตั้งใจทำสวนทุเรียน ทำมา 2 ปี ได้ลงต้นแล้ว ไม่ติดคนแซวเป็นนายหัว ส่วนตัวพร้อมเป็นนายหญิง ลั่นทุเรียนลูกแรกออกเมื่อไหร่ จะตอบตกลงแต่งงาน

หลังธุรกิจขนมปังกำลังรุ่ง ก็มีเวลาไปโฟกัสที่สวนทุเรียนมากขึ้น สำหรับคู่รักดารา “เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา” และ “เคน ภูภูมิ พงศ์ภาณุภาค” ที่ตอนนี้กำลังจับมือกันลุยทำสวนทุเรียนอย่างเต็มที่ หลังเสียเหงื่อ เสียแรงไป 2 ปี กว่าจะได้ลงต้น ล่าสุดได้เจอเอสเธอร์ เจ้าตัวเผยถึงเรื่องนี้ว่าดีใจและชื่นใจมาก ที่เห็นเคนตั้งใจทำให้มันเกิดผล เพราะลงทุนไปเยอะ

“ลงทุนไปเยอะก็ต้องตั้งใจทำ เพื่อให้มันเกิดผล หนูก็พอรู้เรื่องหลังบ้านบ้างพอประมาณ ก็ดีใจที่เห็นว่าพี่เขาตั้งใจ ชื่นใจค่ะ เพราะอุตส่าห์เสียเหงื่อ เสียแรงทำ 2 ปีแล้วค่ะ กว่าจะได้ลงต้นจริงๆ ก็สบายใจไปอีกเปราะหนึ่ง แต่ก็ยังต้องคอยดูเรื่อยๆ ค่ะ หนูได้ไปมาเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วค่ะ ตอนยังไม่ได้ลงต้น ก็ไปดูพื้นที่ ช่วยกันเช็ก ช่วยกันดูหลายๆ ตา เผื่อมีอะไรตกหล่นค่ะ”

ช่วยกันตัดสินใจ ถ้าเห็นตรงกันถึงตกลง
“จริงๆ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันมากกว่าค่ะ ถ้าเห็นตรงกันก็ตกลง ช่วยกันคิดหลายๆ หัวค่ะ หนูก็ชอบ รู้สึกว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำ ถ้ามีโอกาสทำก็จะดีค่ะ”

สาธุเพี้ยงคนแซวว่าเป็นนายหัว ส่วนตัวรอเป็นนายหญิง
“เพี้ยงๆ ขอให้เติบโตเจริญงอกงามออกผล จะได้ยิ้มได้ (ถ้าเขาเป็นนายหัวแล้วเราเป็นอะไร?) เป็นนายหญิงเหรอคะ ได้ๆ

ไม่รู้ “เคน” บอกอีก 2 ปีจะแต่งงาน เคยบอกไว้แล้ว ว่าจะยอมแต่งตอนทุเรียนลูกแรกออกผล
“ไม่รู้ค่ะ แต่เคยแซวเขา ว่ารอผลทุเรียนออกมาลูกแรกก่อน ถึงจะยอมแต่ง ก็อีก 4 ปี ลูกทุเรียนลูกแรกมาปุ๊บ ตอบตกลงเลย (หัวเราะ) คือตอนนี้ยังไม่พร้อมค่ะ ก็แซวเขาว่าอีก 4 ปีแล้วกัน ผลออกลูกแรก ให้เห็นว่าเออ ต้นมันลงดินดีๆ แต่เขาก็บอกว่าน้อง นานไป 2 ปีก็พอ (แล้วอีก 2 ปีเราพร้อมไหม?) เดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะ ไปทีละปีแล้วกันนะคะ แต่สำหรับพี่เขาที่อยากแต่งแล้ว ก็อาจจะด้วยอายุด้วยค่ะ พี่เขาอายุเยอะกว่าเอส”

สวนทุเรียนลงต้นแล้ว แต่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ
“ยังไม่มีค่ะ สวนทุเรียน 4 ปี (4 ปีแห่งวันวิวาห์?) ได้นะคะ สวนทุเรียน 4 ปี แห่งวันวิวาห์ ยาวไป จะไม่ได้ (หัวเราะ) “

ไม่มีแพลนซื้อที่เพิ่ม ทำตรงนี้ให้มั่นคงก่อน
ยังค่ะยัง เพราะที่ทำอยู่ตอนนี้ก็จุกๆ อยู่ค่ะ เริ่มจากเล็กๆ ให้มั่นคงก่อน ค่อยขยายต่อ ค่อยๆ ทำไป”










“เอสเธอร์” พร้อมเป็นนายหญิง ทุเรียนลูกแรกออกเมื่อไหร่ จะยอมแต่ง “เคน” (คลิป)
“เอสเธอร์” พร้อมเป็นนายหญิง ทุเรียนลูกแรกออกเมื่อไหร่ จะยอมแต่ง “เคน” (คลิป)
“เอสเธอร์” พร้อมเป็นนายหญิง ทุเรียนลูกแรกออกเมื่อไหร่ จะยอมแต่ง “เคน” (คลิป)
“เอสเธอร์” พร้อมเป็นนายหญิง ทุเรียนลูกแรกออกเมื่อไหร่ จะยอมแต่ง “เคน” (คลิป)
“เอสเธอร์” พร้อมเป็นนายหญิง ทุเรียนลูกแรกออกเมื่อไหร่ จะยอมแต่ง “เคน” (คลิป)
กำลังโหลดความคิดเห็น