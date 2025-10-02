“แพต ชญานิษฐ์” กลัวข้อหาลักทรัพย์ เมาแล้วชอบเอาของกลับบ้าน ยันกรวยจราจร! ขออย่าด่าพ่อแม่ เขาสอนมาดีมาก

“แพต ชญานิษฐ์” เต็มที่กับชีวิต ไม่ค่อยมีเวลาปาร์ตี้ แต่ถ้าไปทีต้องทำให้ดีที่สุด ไม่รู้ตัวเมาแล้วชอบเอาของกลับบ้าน โอดกลัวโดนข้อหาลักทรัพย์เข้าสักวัน แจงอย่าว่าพ่อแม่ เพราะท่านสอนมาดีมาก ส่วนที่ไม่ดีคือความสามารถพิเศษที่ทำเอง ห้ามเพื่อนๆ อย่าเพิ่งแต่งงาน เพราะไม่ไหวจะเมาแล้ว เชื่อแฟนหนุ่มภูมิใจ ที่เป็นแบบนี้
ขึ้นแท่นดาราสาวที่เมาแล้วชอบสร้างตำนาน สำหรับสาว “แพต ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช” ที่ล่าสุดเพิ่งเอาแก้วที่ร้านของ “บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์” ใส่กระเป๋ากลับบ้าน จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้เอาไปคืน ล่าสุดแพตได้เปิดใจถึงประเด็นนี้ ยอมรับว่ากึ่งหลับกึ่งตื่น จำอะไรไม่ได้เลย
“หนูไปร้านพี่บอยมา หนูก็ไม่รู้มันมายังไง หนูแค่ตื่นเช้าเอากระเป๋าแล้วก็ไปทำงานต่อ แล้วแบบว่าใช่แหละ ก็เลยบอกพี่บอยว่าเดี๋ยวหนูเอาไปคืน (หัวเราะ) เอาจริงๆ นะ คือหนูบอกพี่บอยตรงนี้ว่าหนูขอโทษ เดี๋ยวหนูเอาไปคืน ยังไม่ได้เอาไปคืนเลย อย่าคิดเงินหนูก็พอ (หัวเราะ) ถามว่ามีคนแกล้งไหม ก็อาจเป็นไปได้ ไม่รู้ มันเป็นแบบกึ่งหลับกึ่งตื่น หนูจำไม่ได้ หนูจำไม่ได้จริงๆ แต่ถามว่าแล้วกลับบ้านยังไง ก็มีผู้ช่วยค่ะ”
ไม่ค่อยมีเวลาไปปาร์ตี้ ทุกครั้งที่ไปเลยต้องทำให้ดีที่สุด
“ก็ไม่ทุกอันนะ คือหนูไม่ค่อยมีเวลาขนาดนั้นด้วย ไม่ค่อยมีเวลาเที่ยว ทุกครั้งที่ไปปาร์ตี้ ก็จะตัดสินใจแล้ว ว่าคนกลุ่มนี้สำคัญจริงๆ แล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุด (เราก็เลยทำให้ดีที่สุด โดยที่เอาแก้วกลับบ้าน?) ค่ะ (หัวเราะ)”
มีนิยามว่าถ้าไปปาร์ตี้ต้องไปให้สุด
“จริงๆ หนูคิดว่าชีวิตอยากทำอะไรทำ อยากใช้อะไรใช้ หนูเขินเหมือนกันที่จะพูด จริงๆ แล้ว (หัวเราะ) วันนั้นคนก็แซว แล้วก็พี่อะไรนะ… หนูจำเหตุการณ์ไม่ได้ ขอเรียบเรียงก่อน หนูก็โพสต์ขอโทษที่เอามา หนูก็ไม่รู้ว่าเขาเก็บนับอะไรหรือเปล่า แล้วพี่ภัทร์น้องพี่บอย เขาก็มาเมนต์มาว่าเดี๋ยวจะเก็บเงิน หนูก็บอกว่าเดี๋ยวหนูเอาไปคืน เพราะบางร้านหนูก็ไม่คืน หนูก็เนียนๆ ไปเลย”
ยันพ่อแม่สอนมาดีมาก แต่เป็นความสามารถพิเศษของตัวเอง อย่าไปว่าท่าน
“นอกจากแก้ว ก็น่าจะกรวยจราจรมั้ง สักอย่างหนึ่ง คืนหนูจะมีอัลบั้มเก็บไว้ เดี๋ยวหนูเปิดให้ดู อุ้ย อย่าเปิดดีกว่า เราเก็บไว้ดูเป็นความทรงจำ ว่าเคยทำอะไรไม่ดีเอาไว้ จริงๆ ปะป๊าหม่าม้าสอนหนูมาดีมากนะ ส่วนเรื่องที่ไม่ดีมันเป็นความสามารถพิเศษของหนูเอง เพราะฉะนั้นอย่าไปว่าเขา (หัวเราะ)
ดรามาเรื่องนี้ก็มีบ้าง แต่ปะป๊าหม่าม้าหนูก็เฉยๆ นะ อยากทำอะไรทำ ขอให้กลับบ้านก็พอ เขาเข้าใจค่ะ คือปะป๊าหม่าม้าเขามั่นใจว่าหนูกลับบ้าน เพราะว่าหนูเป็นคนติดเตียงมาก ไม่ว่าจะอยู่ไหนจิตใต้สำนึกลึกๆ ของหนูก็คือต้องกลับบ้าน ต้องได้กลิ่นหมอนตัวเอง แต่สภาพไหนว่ากัน”
เชื่อไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อน แต่พร้อมขอโทษและแก้ไข
“หนูว่าไม่นะ หนูอาจจะไม่ได้ตั้งใจ หนูก็พร้อมที่จะขอโทษ (หัวเราะ) พร้อมที่จะแก้ไข เอาจริงๆ นะ หลังจากปีนี้ เพื่อนอย่าเพิ่งแต่งงานนะ หนูเหนื่อยกับงานแต่งเพื่อนมาก อย่าเพิ่งแต่งงานกัน อาจจะขอพักก่อน (หัวเราะ) เราก็เต็มที่กับเขาก็แสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาว
ที่เอากรวยจราจรกลับบ้าน ก็เพราะงานแต่งเพื่อน
“งานแต่งเพื่อนค่ะ เพื่อนสนิทมากๆ หนูจำไม่ได้ว่ากรวยมันอยู่ไหน แต่เพื่อนเล่าให้ฟัง เหมือนนอนแล้วก็อะไรสักอย่าง มันก็เกิดขึ้น ก็รู้อีกทีตอนตื่นมา แต่หนูเอาไปคืน เพราะว่ามันเขียนอยู่ว่าที่ไหน หนูก็เอาไปคืน งานแต่งเพื่อนสนิทประมาณ 2 ปีที่แล้วค่ะ ก็รู้สึกผิดมาก ก็ไม่ทำอีกแล้ว พยายามจะบอกตัวเองว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก”
กลัววันหนึ่งจะโดนข้อหาลักทรัพย์
“หนูกลัววันหนึ่งมันจะเป็นอย่างนั้นมาก หนูไม่เคยทำลาย ก็บอกเพื่อนทุกคน ว่าช่วยด้วย ช่วยจัดแจงถ้าเกิดอะไรขึ้น”
ไม่ได้ภูมิใจกับการกระทำ ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้น
“ไม่นะ จริงๆ คือหนูไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นเลย ส่วนมากหนูไม่เคยโพสต์อะไรเองเลย หลายๆ คอนเทนต์ที่เห็นในโซเชียล หนูไม่ได้เป็นคนโพสต์เอง พยายามจะไม่ให้เกิดขึ้น หรือบางทีตื่นมา หนูก็ไม่ค่อยอยากดูอะไรเลย มันเขินน่ะพี่ คนแซวเยอะมาก เพราะว่าเพื่อนชอบเอาไปโพสต์ แล้วหนูก็เขิน ถามว่ามีคอมเมนต์วิจารณ์แรงๆ ไหม หนูไม่ค่อยอ่าน ก็รู้สึกว่าหนูเฉยๆ กับคอมเมนต์ไม่ดี ก็ไม่อ่าน”
คิดเองว่าแฟนหนุ่ม “ไฮโซแพทริค ม.ล.ศรุศักดิ์ ศักดิเดช ภาณุพันธ์” ภูมิใจ
“หนูคิดว่าเขาภูมิใจ (หัวเราะ) คือเขาก็ไม่ได้คอมเมนต์อะไรมาก เขาขอให้เมกชัวร์ว่าเรากลับบ้าน (อันนี้เขาชมกับตัวเราเองไหม?) หนูคิดเอง (หัวเราะ) หนูว่าแววตานั้นต้องภูมิใจในตัวเราแน่ๆ บางทีสิ่งที่เราคิดเองอาจจะดีที่สุดค่ะ (หัวเราะ)”