“อาเล็ก” ขายบะหมี่ หาค่าสินสอด บอกถ้าไปได้ไกล “โบว์” อยากได้อะไร พี่ซื้อให้หนูหมด (คลิป)

“อาเล็ก” ลุยทำธุรกิจบะหมี่ NOOD’S ขายดี 200 กล่อง 1 นาทีหมด เร่งขยายฐานการผลิต เพื่อรองรับลูกค้า เผยเป็นการสร้างตัว เพื่อเตรียมสร้างครอบครัว คนซื้อบะหมี่อาจจะมีส่วนในค่าสินสอด บอก “โบว์” คอยเป็นกำลังใจ ช่วงยุ่งๆ ก็ไม่งอน อนาคตถ้าไปได้ไกล หนูอยากได้อะไร พี่ซื้อให้หนูหมดเลย
เดี๋ยวนี้เป็นดาราอย่างเดียวไม่ได้แล้ว และล่าสุดก็ถึงคิวของหนุ่ม “อาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ” ที่หันมาจับธุรกิจเดลิเวอรี่ ขายบะหมี่แห้ง NOOD’S ร่วมกับเพื่อนๆ โดยหนุ่มอาเล็กเผย ไม่คิดว่าจะผลตอบรับจะดีขนาดนี้
“ตอนนี้ทำร้านบะหมี่แบบกล่อง เริ่มจากมีเพื่อนเป็นเชฟ แล้วผมอยากทำอาหารที่แม่ทำให้ผมกินบ่อยๆ ขาย เลยให้เพื่อนมาดูสูตรดูหลังบ้านให้หน่อย คุยไปคุยมาเลยทำบะหมี่ขายกัน เพราะชอบกินก๋วยเตี๋ยวมาก ก็เป็นสูตรที่คิดกันขึ้นมาเองกับเชฟกับเพื่อนๆ ครับ ก็ลงทุนไม่เยอะครับ เพราะเป็นเดลิเวอรี่ ไม่มีหน้าร้าน ไม่ต้องลงทุนใหญ่โต
แต่ช่วงนี้อาจจะสั่งยากนิดหนึ่ง เพราะเพิ่งเปิดมาอาทิตย์กว่าๆ แล้วเราไม่ได้คาดหวังว่าผลตอบรับจะดีขนาดนี้ ก็เริ่งขยายการผลิตอยู่ครับ ตั้งใจไว้วันละ 100 กล่อง แต่มันหมดเร็วมาก เลยขยายเป็น 200 กล่อง แต่ก็ยังหมดเร็วอยู่ ทุกวันนี้ก็ต้องรีบหาคนเพิ่มครับ ใครอยากกิน 11 โมงก็เข้าแอปฯ กดเลย แต่วันนี้ก็หมดใน 1 นาที ต้องขออภัยลูกค้าด้วย”
สร้างเนื้อ สร้างตัว เพื่อเตรียมสร้างครอบครัว
“มันก็เป็นหนึ่งในการปูทางสู่อนาคตอันสดใส (ลูกค้าที่สั่งบะหมี่ มีส่วนร่วมในสินสอด?) ก็เป็นไปได้ (หัวเราะ) คืองานในวงการเล็กก็ยุ่งมาก เพราะถ่ายซีรีส์ถ่ายหนัง แต่พอเราโตแล้ว รู้สึกว่าที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตสบายไปหน่อย พอตอนนี้ได้มาลงมือทำเต็มๆ ก็รู้สึกสนุกดี พอได้เอาจริงกับอะไรสักอย่าง เราเองก็ทำได้”
หวานใจ “โบว์ เมลดา สุศรี” เป็นกำลังใจหลัก
“เขาก็บอกว่าเก่งมาก คอยอยู่ข้างๆ บอกว่าสู้ๆ เก่งมาก เขามีตำแหน่งเป็นกำลังใจหลักครับ ช่วงผมยุ่งๆ เขาก็ไม่งอน เขาเข้าใจ เราบอกเขาว่าเดี๋ยวอนาคตนะ ถ้าเกิดมันไปได้ไกล หนูอยากได้อะไร พี่ซื้อให้หนูหมดเลย”
อวดได้ของขวัญวันเกิด เป็นสร้อยข้อมือ
“เขาให้สร้อยข้อมือ (เอาโชว์กล้อง) คราวที่แล้วผมบอกว่าไม่บอกหรอกว่าได้อะไร แต่ไม่รู้ว่าวันนี้มีสัมภาษณ์เลยใส่มา ไม่งั้นไม่ใส่มาหรอก (อยากอวดหรือเปล่า?) อ้าว ก็มีไหมล่ะ (ยิ้ม) ก็แฮปปี้ครับ”