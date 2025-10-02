“ณวัฒน์” สวนเดือด “แม่มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา” ฟาดบูลลี่คนไทยแล้วกลัวเอง ชี้แบนสินค้าไทย จะกินข้าวไทยลง?

“ณวัฒน์” โต้ “แม่มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา” หวั่นลูกสาวไม่ปลอดภัยหากมาประกวดในเมืองไทย ฟาดสิ่งที่เขากังวล มาจากผลการกระทำของตัวเอง ทำคลิปบูลลี่เอง แล้วกลัวเอง การันตีมืออาชีพ ลั่น “มาถึงมือผม ผมดูแลความปลอดภัยให้” ขอแค่อย่าออกไปเดินเพ่นพ่าน แต่อีกฝ่ายแบนสินค้าไทย จะกินข้าวไทยลงไหม?
กรณีสื่อกัมพูชา รายงานถึงความกังวลของ “นางงิน มันยา” มารดาของ “ไท เนียรี โสเจียตา” หรือ “ฟิยาตา” มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 รวมทั้งเป็นหลานของ “พลโทหญิง มาลี โสเจียตา”โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ซึ่งหวั่นเรื่องความปลอดภัยของลูกสาว ที่ต้องเดินทางมาประกวดมิสยูนิเวิร์สในประเทศไทยเพียงลำพังในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ปี 68 เหตุมีปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา อีกทั้งยังอ้างว่าไทยมีท่าทีเหยียดหยามแรงงานกัมพูชา กองทัพไทยมีการรุกรานกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง เรื่องนี้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากในประเทศไทย มีการขุดว่าแท้จริงแล้ว แม่ของฟิยาตาต่างหากที่ทำคลิปบูลลี่คนไทย
งานนี้ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล”ประธานบริษัทมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MGI) ซึ่งได้รับลิขสิทธิ์การจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ มาจาก JKN Global รวมทั้งได้รับสิทธิ์จัดประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ที่ประเทศไทย ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า
“จริงๆ มองออกเป็นสองส่วน กองมิสยูนิเวิร์สครั้งที่ 74 ยินดีต้อนรับ และให้ความปลอดภัย ให้ความเสมอภาค ให้เกียรติกับมิสยูนิเวิร์สแคมโบเดีย 100 เปอร์เซ็นต์ แต่การที่เขาไม่ปลอดภัย อยากให้แม่เขาพูดให้ชัดเจน ว่าความไม่ปลอดภัยมาจากคนไทยหรือมาจากเอฟเฟกต์ที่ไม่เกี่ยวกับมิสยูนิเวิร์ส
ต้องเอาให้ชัดๆ แม่จะมาเหมารวมงงๆ แบบนี้ไม่ได้ ถ้ามาถึงมือยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ถ้าไม่ออกไปเดินเพ่นพ่าน รับรองว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น เราดูแลได้ แต่ว่าแม่เขาน่าจะหมายถึงว่าคนไทยไม่ชอบเขา เนื่องจากเขาทำคลิปบูลลี่ เขาพูดบูลลี่คนไทยเยอะมาก ต้องยอมรับนะครับ ไม่น้อยไปกว่ารองอันดับ 2 นางงามตกรอบ ไม่น้อยไปกว่าสองสาวเล่าเรื่องพวกนั้น สิ่งที่เขาวิตกกังวล ก็มาจากผลการกระทำ
คนเรียบร้อยใครจะไปว่า แต่ทำซะเยอะ พอจะมาก็คิดเยอะ เอาเป็นว่าไม่ต้องคิดหรอก รีบๆ แอบๆ มาแล้วเข้ากอง อย่าออกไปไหน ผมดูแลให้ได้ รูมเมทไทยแลนด์ไหม ก็ให้จับฉลากแล้วกัน ง่ายดี หรือจำนวนเลขคี่ก็ให้เขานอนเดียวก็ได้ ผมออกเงินให้ เดี๋ยวจะมากระทบกระแทกกัน ไอ้นั่นหาย ไอ้นี่หาย ขี้เกียจไปนั่งสร้างกำแพงกลางห้อง ถ้านอนกับไทยเดี๋ยววีนา (ปวีนา ซิงค์) ต้องสร้างกำแพง(หัวเราะ)”
บอกจะกล้าเอาอะไรให้กิน อีกฝ่ายแบนสินค้าไทย มาเมืองไทยต้องใช้สินค้าไทย จะทำใจได้ไหม ข้าวไทยจะกินลงไหม?
“ไม่มีดรามาในกอง สภาพที่เห็นอยู่ ส่วนมากมาจากเรื่องของเขานะ เรื่องของเขาล้วนๆ เลย บูลลี่เอง ทำคลิปเอง ด่าเอง กลัวเอง วุ่นวายเอง พูดเอง แม่อย่างนึง ลูกอย่างนึง แฟนคลับอย่างนึง แล้วเขาก็แบนสินค้าเราอีก ผมก็ไม่กล้าเอาอะไรให้เขากิน ของไทยจะกินได้หรือเปล่า ผมต้องเอาตำมะเดื่อให้เขา อาหารชายแดน (หัวเราะ)
ต้องบอกน้องเขาว่าถ้ามาเมืองไทย ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ไทย ไม่รู้ทำใจได้หรือเปล่า เพราะสปอนเซอร์เราคนไทย ยาสีฟันไทย เครื่องดื่มก็ไทย ข้าวทุกมื้อก็ไทย ไม่รู้เขากินลงไหม แต่เราก็มืออาชีพ ให้สิทธิเท่าเทียม ไม่ดีกว่าและไม่แย่กว่า ทุกคนต้องเท่าเทียมกัน
มาเถอะ เป็นประสบการณ์ ไม่แน่ มงฯ อาจลงครั้งที่ 74 ไปเลยก็ได้ คนเรามีฝัน ต้องไปให้ถึงครับ มาแล้วกัน ถ้ามาถึงมือผม ผมดูแลให้ แต่ถ้าเดินทางเพ่นพ่านเองโดยไม่บอกกล่าว อันนี้แล้วแต่คนไทยจะศรัทธาครับ”