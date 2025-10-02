“คริส หอวัง” คอนเฟิร์ม รัก “เจนี่ - เอ็ด วินชวง” รุ่นนี้รู้กัน! ส่วนตัวเองโสดบ้าง ไม่โสดบ้าง อยากมั่นใจค่อยเปิดตัว

“คริส หอวัง” อัปเดตรัก “เจนี่ - เอ็ด วินชวง” ดูแฮปปี้ดี อายุขนาดนี้ ไม่ต้องพูด ก็เป็นอันรู้กัน เผยหัวใจโสดบ้าง ไม่โสดบ้าง แต่มีความสุขดี มีความรักก็สดชื่น แต่อยากมั่นใจก่อนค่อยเปิดตัว ไม่กล้าดูดวง เพราะชอบกังกลไปก่อน
อยู่แบบโสดบ้าง ไม่โสดบ้าง ตามประสาคนสวย สำหรับสาว “คริส หอวัง” ล่าสุดวันนี้ (2 ต.ค.) ได้เจอเจ้าตัว ที่มาร่วมงานเปิดตัวออริจินอลซีรีส์ปี 2026 “9+1 The New Originals TRUECJ UNIVERSE” ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ไปกับ ทรูซีเจ ครีเอชั่นส์ ก็เลยขออัปเดตความรักของเพื่อนในแก๊งนางฟ้า อย่างสาว “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” กับหนุ่มหล่อเศรษฐีชาวฮ่องกง “เอ็ด วินชวง” หลังมีคนจับตา ว่าหัวใจกำลังเป็นสีชมพู
“แฮปปี้ค่ะ จริงๆ เคยเจอคุณผู้ชายเขาเป็น 10 ปีที่แล้ว แล้วเจอที่ฮ่องกง แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจำคริสได้หรือเปล่านะ แล้วก็เคยเจอกันทีหนึ่งที่เมืองไทย คือเท่าที่เห็นตามภาพเหมือนทุกคน ก็ดูแฮปปี้นะคะ จริงๆ อยากให้ทุกคนบนโลกนี้มีความรักที่ดี ไม่ใช่แค่เจน รวมทั้งเราด้วย”
ไม่ได้ไปงานวันเกิด แต่เคยเจอที่ร้านอาหาร
“ไม่ได้ไป (อดเห็นภาพโมเมนต์?) ใช่ แต่เคยเจอครั้งเดียวเองที่ร้านอาหาร ก็ไม่ได้อะไรเยอะแยะ”
ไม่ได้ทักไปถาม แต่เพื่อนๆ มีส่งข่าวมาในกลุ่ม
“ไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรนะ ทุกคนมีความสุขก็ใช้ชีวิตของตัวเอง ก็มีส่งภาพข่าวในกรุ๊ปนะ แต่ฉันไม่ได้เป็นคนส่งนะ ฉันน่ะเห็นเพราะว่าคนส่งในกรุ๊ปแค่นั้น แซวๆ ก็ยิ้มๆ ค่ะ”
ไม่เคยพามาแนะนำอย่างเป็นทางการ แต่อายุขนาดนี้ ก็เป็นอันรู้กัน
“เป็นอันรู้กันแล้วมั้ง อายุขนาดนี้แล้ว (หัวเราะ) คือเคยไปกินข้าวค่ะ แต่มันโตแล้ว จะให้เดินมาบอก มันไม่มีแล้วค่ะ แต่จากที่เห็นก็โอเคนะ แต่ว่าเราก็ไม่ค่อยรู้จักเขาเท่าไหร่ ไม่ได้รู้จักเขาขนาดนั้น แต่เขาก็ดูดีนะ”
ส่วนตัวเองโสดบ้าง ไม่โสดบ้าง อยากมั่นใจก่อนค่อยเปิดตัว
“โสดบ้าง ไม่โสดบ้าง ตามระยะเวลาค่ะ แต่จริงๆ คริสว่าเป็นการใช้ชีวิตที่ตามความชอบของเรา หลายคนอาจจะกำลังกังวล ว่าเมื่อไหร่จะมีแฟน ไม่ต้องไปกังวลค่ะ ไม่ว่าจะอายุเท่าไหน คุณได้เจอแน่นอน ที่ผ่านมาก็มีบ้าง ออกไปบ้าง แล้วก็มีมาใหม่บ้าง แล้วก็ออกไปบ้าง แต่ก็โอเค มีความสุข ดีค่ะ คือจริงๆ สะดวกได้หมด เพราะว่าการที่มีความรัก คือมันสดชื่น แต่ว่าตอนที่ไม่มีความรัก เราก็ต้องรักตัวเองได้ดีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นมันจะมีหรือไม่มี เราต้องใช้ชีวิตให้มีความสุข
แต่ประเด็นคือไม่ได้อยากจะเปิดตัว เพราะว่าเราอยากจะไฟล์เอาต์คนสุดท้าย อยากเปิดตอนที่มั่นใจแล้ว ก็คือหมายความว่า เข้ามาได้เรื่อยๆ เวลาที่เราลากใครมาอยู่ในวง ที่ต้องยืนกับเราตรงนี้ เขาต้องแลกอะไรเยอะเหมือนกัน เพราะฉะนั้น หมายความว่ามันใช้เวลาศึกษากันนิดหนึ่ง ถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปต่อ ถึงจะเห็นคนคนนั้นที่ยืนตรงนี้ เราไม่อยากจะลากใครมาอยู่ในสปอตไลต์ โดยที่เราสองคนก็ยังไม่รู้เลยว่าเราสองคนจะเอายังไง
คนที่จะมาคุยกับเรา เขาก็ต้องโตประมาณหนึ่ง ถ้ากำแพงคริสสูง กำแพงเขาก็ต้องสูงเหมือนกัน แล้วคือตอนนี้กำแพงสูงกับสูงชนกัน ก็คืองงไปหมดแล้ว (หัวเราะ) จริงๆ ตอนนี้คริสสดใสมากเลย ชีวิตคริสตอนนี้ไม่มีอะไรเครียดเลย เพราะฉะนั้นจะมีหรือไม่มี ไม่ซีเรียส แต่ว่าแน่นอน ทุกคนก็จะชอบการมีความรักมากกว่าอยู่แล้ว มันชื่นใจมากกว่า”
บอกดูดวงไม่ได้ ไม่รู้จะดูกับใคร แต่ไม่ชอบดู เพราะฟังแล้วกังวล
“คือดูดวงไม่ได้เลยนะ ตอนนี้ฉันต้องไปดูกับใครเหรอ ตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปดูกับใครแล้ว คือเคยเล่าไปแล้วรอบหนึ่งว่าไม่ชอบดูดวง แต่ไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้เป็นคนไม่อยากรู้ว่าอนาคตเป็นยังไงนะ แต่ไม่กล้าดูดวง เพราะว่าเวลาที่หมอดูเขาบอกว่า เดี๋ยวอีก 3 เดือนเธอจะเจอปัญหานี้นะ เช่นเดี๋ยวจะเลิกกับแฟนอีก 3 เดือนนะ คือกลับบ้านเลิกเลย คือทำไมฉันต้องทนอีก 3 เดือน คือไปจำเดดไลน์เขา เพราะฉะนั้นไม่ดูดีกว่า กลัวด้วย
คือเป็นคนที่เชื่อหมอดู แต่ไม่ได้กลัวว่าจะเกิดขึ้นจริง และไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหม แต่เราไปจำไทม์ไลน์ เวลาหมอดูเก่งๆ เขาทักอนาคต เขาก็จะบอกเป็นช่วงๆ อย่างเขาทักว่า ก.พ. - มี.ค. ปีหน้า ช่วงนี้จะมีปัญหา ผู้ใหญ่ที่บ้านจะล้มนะ อะไรแบบนี้ เราก็จะนอยด์ไปถึงมีนาคมเลย กลุ้มใจว่าแม่จะล้มกี่โมง กลายเป็นว่าไปรับภาระไทม์ไลน์ทั้งหมด ก็เลยไม่ดู ไม่ได้เกี่ยวกับหมอดูเกี่ยวกับคริสเอง”