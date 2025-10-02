“ณวัฒน์” อยากเอาหน้ามุดดิน “หมอแจน” โดนสับเละปล่อยตัวอ้วน รับมีส่วนในความผิดพลาด

“ณวัฒน์” เปิดใจ “หมอแจน” โดนสับแหลกปล่อยตัวอ้วนกว่าเดิม บอกขำๆ อยากเอาหน้ามุดดิน แต่ยอมรับในความผิดพลาด ลั่นอีกฝ่ายมุ่งมั่นเรื่องเรียน ไม่อยากทรมาน แถมไม่ได้อยู่กลุ่มนางงามเลยกินระเบิด โอดไม่เตือนแล้ว จะทำยังไงได้ เอาให้เต็มที่ ให้มันเป็นประวัติศาสตร์
โดนสับเละเลยทีเดียว สำหรับ “หมอแจน” ณัฏฐ์ฑินี ธนัตพรภิญโญ” รองอันดับ 2 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 และ มิสแกรนด์ลำปาง 2025 ภายหลังขึ้นเวทีร่วมงานแถลงข่าวการประกวด มิสแกรนด์ลำปาง 2026 ทำนองปล่อยตัวอ้วนขึ้นมาก ผิดจากมาตรฐานกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์เกินไปหรือไม่
ล่าสุดได้มีโอกาสเจอตัว “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ประธานองค์กรมิสแกรนด์ฯ เจ้าตัวเปิดใจถึงเรื่องนี้ เผยขำๆ อยากเอาหน้ามุดดิน พร้อมยอมรับว่าตัวเองก็มีส่วนผิดพลาด ลั่นไม่เตือนแล้ว เอาให้เต็มที่ ให้เป็นประวัติศาสตร์
“ทำใจแล้ว ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังแล้วกัน จบ แท็กไปหา AR ที่ไปด้วย ว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมขนาดนี้ เขาบอกว่าเขาขออภัยด้วยที่เขาเรียนอย่างเดียว เขาไม่อยากทรมาน เรียนแล้วมันเหนื่อย เวลาทรมานแล้วรู้สึกแย่ไปอีก น้องเลยขออนุญาตทำให้ทุกคนลำบากใจ ไม่เป็นไร เดี๋ยวเตรียมตัดชุดอำลาตำแหน่งก่อน อยากเอาหน้ามุดดิน (หัวเราะ) ยอมรับว่าคำอะไรต่างๆ มันกลับมาย้อนผม ก็ยอมรับ เพราะอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ ผมอาจมีส่วนในความผิดพลาด แต่ ณ วันนั้นเราเห็นน้องเอาจริงเอาจัง คอนโทรลได้แล้วก็เอาอยู่ แต่พอน้องกลับไปเรียนสัตวแพทย์ต่อ น้องก็ไปอยู่ในกลุ่มเพื่อน ไม่ได้อยู่กลุ่มนางงาม มันเลยเปลี่ยนกลุ่มสภาพแวดล้อม น้องก็กินระเบิด
ไม่ต้องเตือนแล้ว เต็มที่ครับ จะไปเตือนยังไง (หัวเราะ) ปัญหาคือไปเตือนน้อง แล้วถามว่าน้องจะลดเพื่ออะไร คราวที่แล้วน้องลดเพื่อจะแข่งขัน ตอนนี้โกลของน้องคือการเรียนให้จบ ไม่มีเรื่องบอดี้ ถามว่าเข้าใจได้ไหม เข้าใจได้ ถามว่าอายไหม ก็ไม่ถึงกับอาย เพียงแต่ตัวผมเองก็ต้องรับผิดชอบด้วย คนที่รับผิดชอบเยอะที่สุด เอาไปเลย 70 เปอร์เซ็นต์คือตัวน้อง แต่น้องมีสติดี ยิ้มร่าเริง เดินบนเวทีที่ลำปางเหมือนตัวเล็ก เดินปลิวไปปลิวมา (หัวเราะ)
ผมว่าเราพยายามจัดน้องให้อยู่ในโหมดที่เหมาะสม ถ้าเยอะเราก็จัดชุดให้เยอะไปเลย (หัวเราะ) จะไปทำยังไง จะไปบีบไปรัดก็กลายเป็นมัดกันไป เอ้า เต็มที่น้อง 100 ว่า 100 90 ว่า 90 มันจะเป็นประวัติศาสตร์”