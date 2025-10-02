“ไบร์ท นรภัทร” เลิกแฟน! ปิดใจขอโสดถึงกลางปีหน้า ลั่นน้ำตาผม มีแค่ในซีรีส์เท่านั้น ช่องวันไฟเขียว โดดร่วมงานทรูซีเจ

“ไบร์ท นรภัทร” เลิก “โบกี้ เฌอริสา” ยอมรับเสียใจทั้งคู่ แต่โตแล้วคุยกันด้วยเหตุผล ลั่นน้ำตาผม มีแค่ในซีรีส์เท่านั้นแหละ ไม่กล้าพูดว่าเข็ด แต่ปิดใจ ขอโสดยาวถึงกลางปีหน้า ช่องวันไฟเขียว โดดร่วมงานทรูซีเจ สัญญาช่องยังมี เกิดที่นี่ โตที่นี่ ไม่ไปไหน
โดดมารับงานข้ามช่องเป็นครั้งแรก สำหรับหนุ่ม “ไบร์ท นรภัทร วิไลพันธุ์” ที่ล่าสุดวันนี้ (2 ต.ค.) ได้มาร่วมงานเปิดตัวออริจินอลซีรีส์ปี 2026 “9+1 The New Originals TRUECJ UNIVERSE” ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ไปกับ ทรูซีเจ ครีเอชั่นส์ ในฐานะนักแสดงจากซีรีส์ “Missing ห่วง หาย ตาย จาก” โดยงานนี้เจ้าตัวก็ขอบคุณทั้งต้นสังกัดช่องวัน และทรูซีเจ ที่ให้โอกาสออกมาเรียนรู้การทำงานนอกค่าย พร้อมอัปเดตความรัก ว่าได้เลิกรากับหวานใจคนสวย “โบกี้ เฌอริสา” เรียบร้อยแล้ว
“ช่องวันโอเคครับ จริงๆ ก็คุยกันแล้ว ว่าอาจจะอยากออกไปหาประสบการณ์จากนอกค่ายดูบ้าง ซึ่งเขาก็โอเค ยินดีให้เราได้ไปเรียนรู้ แล้วก็เอากลับมาพัฒนาและปรับปรุง แล้วก็เติบโต ก็เป็นการทำงานนอกค่ายครั้งแรกเลยครับ จริงๆ ผู้ใหญ่เขาก็ถามเรา ว่าเราอยากเล่นหรือเปล่า จริงๆ ใจผมก็เล่นมา 8 ปีไม่เคยไปข้างนอกเลย ก็ไม่รู้ว่าโลกภายนอกมันเป็นยังไง เล็กหรือใหญ่หรือหนักเบาแค่ไหน ก็ต้องขอบคุณช่องวัน ที่เขาให้โอกาสผมได้ออกมาเรียนรู้”
แก่นการทำงานเหมือนกันกับช่องวัน แต่มีความเป็นหนังสูงกว่า
“ผมว่าแก่นการทำงานมันเหมือนกันครับ แต่ว่าเราก็ได้เจอทีมใหม่ๆ ที่เราไม่เคยเจอ เจอสไตล์กำกับใหม่ๆ ที่เราไม่เคยเจอ อย่างพี่อ๊อฟเขาก็จะมีความเป็นหนังสูง อย่างช่องวันเขาก็จะมีความเป็นซีรีส์สูง พอผมมาเจอผู้กำกับสายหนัง เราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่าง ว่าเขาถ่ายแบบนี้ เขาคิดแบบนี้ ผมว่ามันเป็นความรู้ที่ดีมาก ที่ผมได้เรียนรู้ ถามว่าหลังจากนี้ผู้ใหญ่ยังจะไฟเขียวอยู่ไหม ผมว่ามันก็เคสบายเคส ก็ต้องให้เขาช่วยดูบทด้วยเหมือนกัน ไม่ใช่เรื่องใหม่มาแล้วผมเคาะเองได้เลย ก็ไม่ใช่ ก็ต้องให้ผู้ใหญ่ในช่องช่วยดู ว่าอันนี้โอเคไหม ได้ไหม ถ้าเขาโอเค ผมโอเค ก็ไปได้ครับ”
ไม่แน่ใจเงื่อนไขการอนุมัติ คิดว่าหลักๆ คือไม่ออนแอร์ชนกับช่อง
“ผมไม่แน่ใจ แต่หลักๆ ก็อาจจะเป็นออนแอร์ไม่ชนกัน และคาแรกเตอร์ตัวเนื้อหาไม่เหมือนกันกับของช่อง ผมว่าก็โอเคแล้ว”
แฮปปี้ได้ทำงานหลายอย่าง หลายค่าย
“ใช่ ก็ดีใจ อย่างเรื่องนี้ที่ถ่ายจบไปแล้ว ผมก็ดีใจมากๆ ก็ขอบคุณทรู ขอบคุณช่องวัน ขอบคุณตัวเองที่กล้าออกมาข้างนอกด้วย รู้สึกว่ามีความสุขมาก แล้วก็ได้เห็นช่องว่างอะไรในตัวเองเยอะ ที่พร้อมจะเอาไปปรับปรุง ส่วนสัญญากับช่องวัน ก็ยังอยู่ครับ ผมเกิดที่นี่ โตที่นี่ครับ ก็เหลือประมาณหนึ่งครับ ได้อยู่ ยังอยู่ครับ ไม่ไปไหน
อัปเดตรักปิดใจ กลับมาโสดแล้ว
“หัวใจเหรอ ตอนนี้ไม่เปิดใจแล้วกัน ปิดใจ มันก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิต มีออนบ้างออฟบ้าง รู้สึกว่าไม่ได้อยากมีใคร ไม่ได้อยากมีความรัก ไม่ได้อยากอะไรอยากอยู่แบบนี้โอเคแล้วครับ โสดครับ ก็ไม่นานมาก สักพักระยะหนึ่งแล้ว แต่ว่าก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรครับ แฮปปี้ดี”
บอกโตๆ กันแล้วทั้งคู่ คุยด้วยเหตุผลคงเข้าใจ
“มันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับ (หัวเราะ) ผมว่ามันก็โตๆ กันแล้วทั้งคู่ คุยกันด้วยเหตุผลคงเข้าใจ ว่าอนาคตมันก็อยู่ที่ตัวเราและตัวเขาด้วยครับ เราก็ถามตัวเอง ว่าทุกวันนี้มันดีหรือเปล่า ถ้าทุกวันนี้มันดี แล้วต้องอยู่ไปอีกสัก 5 ปี จะโอเคไหม ถ้าคำตอบใครเป็นยังไง มันก็เป็นยังงั้นแหละครับ”
ตัดสินใจไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่าย น้ำตามีไว้ใช้แค่ในซีรีส์
“มันก็ไม่ยาก แล้วก็ไม่ง่ายซะทีเดียว มันต้องใช้เวลา ใช้เวลาวิธีในการพูด ในการคุย ถามว่ามีน้ำตาไหม น้ำตาผมมีแค่ในซีรีส์เท่านั้นแหละ (หัวเราะ) ผมว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผ่านความสัมพันธ์มาเยอะมากๆ มันก็เป็นแบบนี้แหละ คบกัน ยังไม่ได้แต่งานซะหน่อย ถ้ามันใช่ก็ไปต่อ ไม่ใช่ก็ยุติแค่นั้น จบกันด้วยดีไหม ก็ไม่แย่ครับ ผมว่าอยู่ในคำว่าจบสวยได้อยู่ แต่อาจจะไม่ได้เลิศเลอ แบบเธอเป็นเราไปก่อนนะ แล้วเจอกันนะ ก็มีความเสียใจทั้งคู่ครับ”
ไม่กล้าพูดว่าเข็ด แต่ถ้าชอบใครคงต้องเป็นเพื่อนกันก่อน
“เข็ดไหมเหรอ ผมก็ไม่รู้ ผมก็ไม่กล้าพูดมาก ครั้งที่แล้วพูดไปแป๊บเดียวก็มี ผมก็ไม่ได้อยากไปคิดอะไรมันมาก ไม่อยากไปวิ่งหามัน ก็ทำงานไปเรื่อยๆ ถ้าจะชอบใคร ก็คงต้องเป็นเพื่อนกันก่อน (คนหล่ออย่างไบร์ท โสดได้นานขนาดไหน?) นาน ก็หลายเดือนอยู่รอบที่แล้ว (หัวเราะ)”
ไปเดินป่าเพราะโสดและปิดกล้องพอดี ไม่อยากอยู่บ้านให้มันฟุ้ง
“ประจวบเหมาะพอดี เพราะว่ามันเป็นช่วงที่เรื่องนี้ปิดกล้องพอดี ผมก็เลยว่าง จันทร์-พุธ เลย เราก็ไม่อยากอยู่เฉยๆ มันมีเรื่องในหัวเยอะ เราก็ไม่อยากอยู่บ้าน เพราะอยู่บ้านก็ยิ่งฟุ้ง เลยหากิจกรรมทำ ลองไปเดินป่าแล้วก็ชอบซะงั้น ก็ไปจอยๆ กับเพื่อนผู้ชาย”
ขอโสดไปถึงกลางปีหน้า ตอนนี้ยังไม่อยากคิด
“เป้าหมายระยะสั้น คือปีนี้ผ่านไปก่อน กลางปีหน้าค่อยว่ากัน ทำงานก่อน ไม่รู้ ยังไม่ได้คิด ไม่อยากคิดแล้ว ตอนนี้ขออยู่คนเดียวก่อน”