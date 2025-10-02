“หน่อง” ปล่อยผ่านดรามา “น้องวันใหม่” นิสัยเปลี่ยน ไม่ไหว้ - พูดไม่มีหางเสียง หลังคุณแม่ไม่อยู่ บอกถ้าใครไม่สบายใจ ก็ขอโทษด้วย

“หน่อง ธนา” ชมน้องวันใหม่ ฝีมือการแสดงพัฒนาขึ้น พร้อมซัปพอร์ตทุกอย่างที่อยากทำ ยืนยันน้องไปแคสฯ งานเอง ไม่เคยใช้เส้น แค่ช่วยสกรีนบทและให้คำปรึกษา “วันใหม่” ลั่นนี่แหละอาชีพในฝัน อนาคตเข้าวงการเต็มตัวแน่นอน ไม่นอยด์ดรามานิสัยเปลี่ยนหลังคุณแม่ไม่อยู่ เอาคำวิจารณ์มาปรับใช้ หน่องยอมรับน้องอาจจะตกไปบ้างเรื่องพูดคะขา แต่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของวัน เปรยอันไหนไม่จริงก็ปล่อยผ่าน ถ้าใครไม่สบายใจ ต้องขอโทษด้วย
กลายเป็นดรามาขึ้นมาซะงั้น สำหรับคลิปที่ “น้องวันใหม่” เปิดประตูรถ และพูดทักทายเฮีย “หน่อง ธนา ฉัตรบริรักษ์” ที่ไปรับที่โรงเรียนว่า “ฮัลโหล” ก่อนจะพูดคุยกันตามปกติ โดยงานนี้ชาวเน็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ ประมาณว่าทำไมน้องไม่ไหว้สวัสดีพี่ชายเลย ธรรมดาคุณแม่จะสอนให้สวัสดีทุกครั้ง และให้พูดค่ะทุกครั้ง แต่ช่วงหลังไม่มีคุณแม่ น้องพูดไม่มีหางเสียงกับเฮียๆ เลย
ล่าสุดวันนี้ (2 ต.ค.) ได้เจอ “หน่อง” และ “น้องวันใหม่” ในงานเปิดตัวออริจินอลซีรีส์ ปี 2026 “9+1 The New Originals TRUECJ UNIVERSE” ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ไปกับ ทรูซีเจ ครีเอชั่นส์ หลังน้องวันใหม่ได้มาร่วมแสดงในซีรีส์เรื่อง “CRASH COURSE IN ROMANCE” ทั้งสองคนก็ได้เปิดใจถึงประเด็นนี้ พร้อมเล่าถึงผลงานการแสดงเต็มตัวครั้งแรกของน้องวันใหม่ ว่าพัฒนาการดีขึ้นพอสมควร
หน่อง : “ผมเคยไปดูที่กอง ตอนน้อง 5-6 ขวบ เขายังเด็กมาก เลยยังไม่รู้ว่าอันนี้ถ่ายละครอยู่นะ แต่ตอนนี้เขาจะ 14 แล้ว เขาเริ่มรู้แล้วว่าการแสดงมันคืออะไร ก็เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นครับ”
ความเก่งสู้พี่ๆ ได้แน่นอน
วันใหม่ : “แน่นอนค่ะ สุดยอดมาก ไม่อยากจะโม้เยอะค่ะ (หัวเราะ) เล่นได้เลย น้ำตาสั่งได้ค่ะ ตีบทแตกค่ะ เฮียให้คะแนนเท่าไหร่ ยังไม่เคยถามเลยค่ะ”
หน่อง : “เต็ม 10 ให้ 5 พูดตอนออกสื่อมันก็ต้องดูดีหน่อย ไปดูเขาที่กอง นั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์ ก็ได้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นพอสมควรเลย คิดว่าในอนาคตเขาอาจจะเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆ คิดว่าน่าจะเก่งมากขึ้นเรื่อย”
ได้เป็นนักแสดงแล้วชอบมาก นี่แหละอาชีพในฝัน
วันใหม่ : “ชอบมากค่ะ รู้สึกว่านี่แหละค่ะ อาชีพในฝัน รู้สึกว่ามันเข้ากับตัวเราดี ได้ลองอะไรใหม่ๆ ได้เข้าไปเป็นชีวิตคนคนหนึ่ง อนาคตเข้าวงการเต็มตัวแน่นอนค่ะ เฮียไฟเขียวค่ะ ซัปพอร์ตค่ะ เฮียบอกว่าอะไรก็ได้ซัปพอร์ตหมด ถ้าหนูชอบเขาจะผลักดันเต็มที่ค่ะ”
หน่อง : “ชอบอันไหน ชอบเล่นดนตรี กีฬา หรือร้องเพลง เราก็จะผลักดันเขา อยากเช่นเรื่องนี้มีแคสฯ เราก็ให้เขามาแคสฯ แคสฯ ปกติเลยครับ”
ยืนยันไม่ใช้เส้นเฮีย ใช้ความสามารถล้วนๆ
วันใหม่ : “โอ้ แน่นอนว่าไม่ค่ะ (หัวเราะ) ความสามารถล้วนๆ”
หน่อง : “แล้วแต่น้อง เลือกทางไหนซัปพอร์ตหมดเลย ถ้ามันไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน หรือเป็นแนวทางที่ไม่ดี ก็เต็มที่ครับ (มีขอบเขตไหม?) อย่างเรื่องนี้เขามีถ่าย พฤหัสฯ - อาทิตย์ ก็จะแจ้งทางกองไว้ก่อนแล้ว ว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ขอแค่เสาร์อาทิตย์นะครับ ไม่อยากให้ขาดเรียน”
เชื่อ “วันใหม่” สั่งสมประสบการณ์มาเยอะ เพราะเห็นกองถ่ายมาตั้งแต่เด็ก
หน่อง : “ด้วยความที่เขาได้เห็นตามกองถ่ายอยู่แล้ว ก็เหมือนได้สั่งสมมาตั้งแต่เล็กๆ ครับ (โตขึ้นเป็นนางเอกเลยไหม?) ก็ต้องดู ตอนนี้ผมไม่รู้หรอก ต้องดูในอนาคต เรื่องสกรีนบทก็ต้องช่วยดูแหละ ว่ามันมีอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรไหม”
เฮียๆ ช่วยแนะนำเรื่องการแสดง และช่วยดูแลทุกเรื่อง
หน่อง : “ก็เรื่องของการทำการบ้าน การอ่านบท ต้องคอยบอก หรือบางจุดที่น้องอ่านแล้วไม่เข้าใจ แล้วมาคุยกันได้ ว่าต้องเล่นยังไง”
วันใหม่ : “ส่วนใหญ่จะถามเฮียบอย (ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์) ค่ะ เพราะว่ามีประสบการณ์ที่สุด เฮียบอยก็ช่วยหลายอย่างเลยค่ะ เรื่องจุดโฟกัส เรื่องน้ำเสียง เรื่องแอ็กติ้ง ส่วนเฮียหน่องจะดูแลแบบโอเวอร์ออลค่ะ”
หน่อง : “ดูแบบโดยรวมครับ”
แจงดรามา “วันใหม่” เปลี่ยนไปตั้งแต่คุณแม่ไม่อยู่ ยอมรับเรื่องพูดคะขาอาจจะตกไปบ้าง ขอโทษถ้าทำให้ไม่สบายใจ
หน่อง : “พี่ๆ เห็นว่าเปลี่ยนหรือเปล่าครับ เขาก็เหมือนเดิม แค่โตขึ้น”
วันใหม่ : “สูงขึ้น (สวยขึ้นด้วย?) แน่นอน อันนี้แน่นอน (หัวเราะ) เฮียหวงขึ้นด้วยค่ะ อันนี้อย่างยิ่งเลย”
หน่อง : “ก็คือเท่าที่เห็น จะมีเรื่องของการพูดคะ พูดขา อาจจะตกไป แต่ว่ามันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวันนั้น มันไม่ใช่ทั้งวันเป็นอย่างนั้น ถ้าเกิดว่าไปทำให้ใครรู้สึกไม่สบายใจ ก็ต้องขอโทษด้วยครับ ถามว่าเครียดไหมเจอคอมเมนต์แบบนี้ ผมไม่นะ คือบางทีผมก็ปล่อยผ่าน แล้วบางทีก็อยากตอบกลับ ตามความจริงที่เกิดขึ้น ว่ามันคืออะไร แต่ก็ปล่อยผ่านดีกว่า
อย่างเช่นวันนั้น ผมลงคลิปอันหนึ่งที่น้องร้องเพลง แล้วเขาเมนต์ประมาณว่าสีผิวน้องเปลี่ยนไปนะ เฮียดูแลไม่เหมือนตอนแม่อยู่เลย ซึ่งคลิปอันนี้คือตอนที่แม่อยู่ ประมาณ 5 ปีที่แล้ว ผมก็ไม่รู้จะตอบยังไง เอ๊ะแม่ดูแลไม่ดีเท่าแม่เหรอ (หัวเราะ) มันจะมีเมนต์อะไรแบบนี้เยอะ บางทีผมก็อ่านแล้วก็ปล่อยผ่านไป หรือก็ไม่อ่าน ถ้าใครไม่พอใจก็ขอโทษด้วยครับผม”
วันใหม่ : “หนูไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านค่ะ แต่ถามว่าพอทราบเรื่องแล้วนอยด์ไหม ก็ไม่ค่ะ เป็นปกติของโซเชียล”
มีภูมิคุ้มกันเรื่องโซเชียล เอาคำวิจารณ์มาปรับใช้ อันไหนไม่จริงก็ปล่อยผ่าน ถือเป็นการฝึกซ้อมก่อนเข้าวงการเต็มตัว
หน่อง : “ก็อาจจะมีบ้าง ไม่มีบ้าง แล้วแต่ อยู่ที่ว่าเราให้ความสำคัญกับตรงนั้นมากแค่ไหน”
วันใหม่ : “ก็รู้สึกว่าเอาคำวิจารณ์มาปรับดีกว่า”
หน่อง : “ใช่ ถ้าอันไหนมันไม่จริง ก็ปล่อยผ่านไป มันเลี่ยงไม่ได้ แต่มันเคยมีตอนโน้น ที่ตอบกลับไป เพราะมันเจอเยอะมาก ผมก็ตอบเล่นๆ กลับไปครับ”
วันใหม่ : “เข้าวงการเต็มตัวก็ต้องเจอ อันนี้คือการฝึกซ้อมค่ะ เป็นการซ้อม (หัวเราะ) (อีกหน่อยเจออะไรหนูตอบได้เองเลย?) ตอบได้ค่ะ”
หน่อง : “อย่างที่บอกแหละ ว่าเขาไม่ได้มาเห็นเรา 24 ชั่วโมง เรารู้ว่าความจริงคืออะไร เราแค่อ่านแล้วผ่านไป คนเมนต์เขาก็มีสิทธิ์เมนต์ เขาไม่ได้ผิดหรอก ไม่อยากพูดอะไร ก็ขอโทษนะครับ ถ้าเกิดทำให้ไม่สบายใจ แค่นั้นเอง”