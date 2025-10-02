“แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ” คว้ารางวัล “Best Health Insurer – Thailand 2025” ยกระดับมาตรฐานประกันสุขภาพในประเทศไทย

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) (Pacific Cross Health Insurance PCL) ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดประกันสุขภาพไทย ด้วยการคว้ารางวัล “Best Health Insurer – Thailand 2025” จาก InsuranceAsia News Country Awards for Excellence ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง หลังจากก่อนหน้านี้ได้รับรางวัล Best Health Insurer – Thailand 2024
โดย ดร. ไม คานห์ บุย มินห์ (Dr. Mai Khanh Bui Minh) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ กล่าวถึงความสำเร็จครั้งนี้ว่า:
“รางวัล Best Health Insurer เราได้รับติดต่อกันสองปีซ้อน คือข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเราที่ไม่เพียงปกป้องชีวิต แต่ยังยกระดับมาตรฐานการประกันสุขภาพในประเทศไทย เราต้องการทำให้ประกันสุขภาพเป็นทั้ง Smart & Compassionate หรือฉลาดด้วยนวัตกรรมดิจิทัล และอบอุ่นด้วยความห่วงใย เพื่อดูแลบุคคล ครอบครัว และสังคมในระยะยาว
ด้วยประสบการณ์กว่า 54 ปีในเอเชีย แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จึงมุ่งมั่นสร้างผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม ทั้งประกันสุขภาพบุคคล ครอบครัว ชาวต่างชาติ ไปจนถึงกลุ่มองค์กร โดยเสริมความแข็งแกร่งด้วยเครือข่ายโรงพยาบาลพันธมิตรกว่า 550 แห่งทั่วประเทศ และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเดินหน้านำนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามาช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงประกันสุขภาพได้สะดวกยิ่งขึ้น ผ่าน Mobile Application และ Mobile Claim Service ที่โปร่งใสและใช้งานง่าย ตอกย้ำแนวคิดว่า ประกันสุขภาพไม่ใช่แค่สัญญาคุ้มครอง แต่คือ “เพื่อนคู่คิดด้านสุขภาพ” ที่อยู่เคียงข้างลูกค้าในทุกช่วงชีวิต”
ดร. คานห์ ยังเสริมว่า “ความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากผู้นำเพียงคนเดียว แต่เป็นผลจากความทุ่มเทร่วมกันของทีมงานทุกฝ่าย และการไว้วางใจจากลูกค้า “นี่คือแรงบันดาลใจให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อให้การประกันสุขภาพไม่ใช่เพียงการเยียวยา แต่เป็นการดูแลเชิงป้องกันและสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน”
สำหรับ InsuranceAsia News Country Awards for Excellence เป็นเวทีระดับนานาชาติที่มอบรางวัลให้กับบริษัทประกันที่มีความโดดเด่นในแต่ละประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย โดยพิจารณาจากหลากหลายมิติ เช่น ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้า ประสบการณ์การบริการ มาตรฐานการกำกับดูแล รวมถึงกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและการสร้างคุณค่าต่อสังคม
การที่ แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ ได้รับรางวัล Best Health Insurer – Thailand ติดต่อกันสองปีซ้อน จึงไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าในประเทศไทย แต่ยังเป็นการยืนยันในระดับภูมิภาคว่า บริษัทฯ มีความเป็นเลิศและโดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรมประกันสุขภาพไทย
นอกจากนี้ ในปี 2023 บริษัทฯ ยังเคยได้รับรางวัล Outstanding Customer Service – Thailand ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้แบรนด์เติบโตอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดสู่ความสำเร็จระดับประเทศและระดับเอเชียในวันนี้