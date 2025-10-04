ดาราฮอลลีวูดเดือด! วิจารณ์นักแสดง AI “ทิลลี นอร์วูด” หลังเอเจนซี่สนใจเซ็นสัญญา

วงการฮอลลีวูดกำลังร้อนระอุหลังมีข่าวว่า ทิลลี นอร์วูด นักแสดงที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังได้รับความสนใจจากเอเจนซี่ชื่อดัง และอาจถูกเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการให้เข้าวงการบันเทิงเหมือนดารามนุษย์ทั่วไป ทำให้เหล่าซูเปอร์สตาร์ตัวจริงออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรง
ทิลลี นอร์วูด เป็นผลงานสร้างสรรค์ของสตูดิโอ Xicoia ภายใต้บริษัทโปรดักชัน AI ชื่อ Particle6 เธอปรากฏตัวผ่านรูปภาพ วิดีโอ และโชว์รีลในอินสตาแกรมจนมียอดผู้ติดตามกว่า 32,000 คน
ล่าสุดมีรายงานจาก The Telegraph และ Variety ว่าหลายเอเจนซี่ใหญ่เริ่มเข้ามาเจรจาเพื่อเซ็นสัญญากับเธออย่างเป็นทางการ โดยผู้สร้าง อีไลน์ ฟาน เดอร์ เวลเดน กล่าวในงาน Zurich Summit เมื่อ 27 ก.ย. ว่าอาจมีประกาศชื่อเอเจนซี่ที่เป็นตัวแทนทิลลีในไม่กี่เดือนข้างหน้า
ข่าวนี้ทำให้ดาราชั้นนำจำนวนมากออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านการใช้นักแสดง AI ในภาพยนตร์และซีรีส์ โดย เอมิลี่ บลันต์ จาก The Devil Wears Prada กล่าวอย่างตกตะลึงเมื่อเห็นภาพทิลลีว่า
“นี่คือ AI จริง ๆ เหรอ? พระเจ้า พวกเราตายแน่แล้ว… มันน่ากลัวมาก เอเจนซี่อย่าทำแบบนี้เลย อย่าพรากการเชื่อมโยงทางอารมณ์ระหว่างมนุษย์ออกไป”
ขณะที่ วูพี โกลด์เบิร์ก แสดงความคิดเห็นผ่าน Entertainment Weekly ว่า
“ปัญหาคือมันเหมือนเราไปสู้กับสิ่งที่ถูกสร้างจากนักแสดง 5,000 คนรวมกัน มันมีท่าทีของ Bette Davis ปากของ Humphrey Bogart — มันไม่แฟร์เลย”
แต่โกลด์เบิร์กยังยืนยันว่า “เอาเถอะ ลองดูว่าจะสู้ได้ไหม พวกเขาไม่มีวันเหมือนเราได้หรอก การเคลื่อนไหว ใบหน้า ร่างกายของเรามันต่างกัน”
นักแสดงคนอื่น ๆ ก็ออกมาแสดงความไม่พอใจเช่นกัน เมลิสซา บาเรร่า โพสต์ในอินสตาแกรมว่า “หวังว่านักแสดงทุกคนที่อยู่ในสังกัดเอเจนซี่แบบนี้จะถอนตัวออกไปซะ มันน่าขยะแขยง อ่านห้องบ้างเถอะ”
ส่วน ลูคัส เกจ จาก The White Lotus เสริมด้วยอารมณ์ขันว่า ทิลลีเป็น “ฝันร้ายในการทำงาน!!!” และ “มาตรเวลาไม่ได้ แถมมาสายตลอด”
โทนี คอลเล็ตต์ และ นิโคลัส อเล็กซานเดอร์ ชาเวซ ก็อยู่ในกลุ่มคนดังที่ออกมาแสดงความกังวลเช่นกัน
หลังถูกโจมตีหนัก ฟาน เดอร์ เวลเดน ผู้สร้างทิลลีออกมาโพสต์แถลงยาวทั้งในอินสตาแกรมส่วนตัวและของทิลลีว่า
“ทิลลีไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแทนที่มนุษย์ แต่เป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่ง เธอเหมือนเครื่องมือใหม่ เหมือนพู่กันที่ทำให้เราสร้างสรรค์ได้หลากหลายขึ้น เหมือนแอนิเมชัน หุ่นเชิด หรือ CGI ที่เปิดทางใหม่ให้การเล่าเรื่องโดยไม่เคยลบล้างการแสดงจริง”
เธอเสริมว่ากระบวนการสร้างทิลลีเต็มไปด้วย ทักษะ เวลา และการทดลอง เพื่อสะท้อนสังคมผ่านงานศิลป์และการเสียดสี (
“AI ควรถูกมองว่าเป็นศิลปะแขนงใหม่ ควรถูกตัดสินในฐานะของตัวเอง ไม่ใช่เอาไปเปรียบกับนักแสดงมนุษย์ ทุกแขนงศิลปะมีพื้นที่ของตัวเอง และเราควรเฉลิมฉลองความหลากหลายทางความคิดสร้างสรรค์”
การมาถึงของ นักแสดงที่ไม่ใช่มนุษย์ กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และทีวี ท่ามกลางความกังวลเรื่องการแย่งงานและลดคุณค่าของการแสดงที่ใช้มนุษย์จริง ๆ ขณะเดียวกันผู้สร้าง AI มองว่านี่คือโอกาสในการสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ ๆ ของการเล่าเรื่อง