ดาราฮอลลีวูดเดือด! วิจารณ์นักแสดง AI “ทิลลี นอร์วูด” หลังเอเจนซี่สนใจเซ็นสัญญา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ฮอลลีวูดระอุ! ดาราดังเดือด หลังเอเจนซี่จ่อเซ็นสัญญานักแสดง AI “Tilly Norwood”
วงการฮอลลีวูดกำลังร้อนระอุหลังมีข่าวว่า ทิลลี นอร์วูด นักแสดงที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังได้รับความสนใจจากเอเจนซี่ชื่อดัง และอาจถูกเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการให้เข้าวงการบันเทิงเหมือนดารามนุษย์ทั่วไป ทำให้เหล่าซูเปอร์สตาร์ตัวจริงออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรง

ทิลลี นอร์วูด เป็นผลงานสร้างสรรค์ของสตูดิโอ Xicoia ภายใต้บริษัทโปรดักชัน AI ชื่อ Particle6 เธอปรากฏตัวผ่านรูปภาพ วิดีโอ และโชว์รีลในอินสตาแกรมจนมียอดผู้ติดตามกว่า 32,000 คน

ล่าสุดมีรายงานจาก The Telegraph และ Variety ว่าหลายเอเจนซี่ใหญ่เริ่มเข้ามาเจรจาเพื่อเซ็นสัญญากับเธออย่างเป็นทางการ โดยผู้สร้าง อีไลน์ ฟาน เดอร์ เวลเดน กล่าวในงาน Zurich Summit เมื่อ 27 ก.ย. ว่าอาจมีประกาศชื่อเอเจนซี่ที่เป็นตัวแทนทิลลีในไม่กี่เดือนข้างหน้า

สั่นสะเทือนวงการ! นักแสดง AI “Tilly Norwood” ถูกทาบเซ็นสัญญา ดารามนุษย์ไม่พอใจ
ข่าวนี้ทำให้ดาราชั้นนำจำนวนมากออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านการใช้นักแสดง AI ในภาพยนตร์และซีรีส์ โดย เอมิลี่ บลันต์ จาก The Devil Wears Prada กล่าวอย่างตกตะลึงเมื่อเห็นภาพทิลลีว่า

“นี่คือ AI จริง ๆ เหรอ? พระเจ้า พวกเราตายแน่แล้ว… มันน่ากลัวมาก เอเจนซี่อย่าทำแบบนี้เลย อย่าพรากการเชื่อมโยงทางอารมณ์ระหว่างมนุษย์ออกไป”

ขณะที่ วูพี โกลด์เบิร์ก แสดงความคิดเห็นผ่าน Entertainment Weekly ว่า

“ปัญหาคือมันเหมือนเราไปสู้กับสิ่งที่ถูกสร้างจากนักแสดง 5,000 คนรวมกัน มันมีท่าทีของ Bette Davis ปากของ Humphrey Bogart — มันไม่แฟร์เลย”

ดาราฮอลลีวูดโวยหนัก หลัง “Tilly Norwood” นักแสดง AI เตรียมเข้าสังกัดเอเจนซี่จริง
แต่โกลด์เบิร์กยังยืนยันว่า “เอาเถอะ ลองดูว่าจะสู้ได้ไหม พวกเขาไม่มีวันเหมือนเราได้หรอก การเคลื่อนไหว ใบหน้า ร่างกายของเรามันต่างกัน”

นักแสดงคนอื่น ๆ ก็ออกมาแสดงความไม่พอใจเช่นกัน เมลิสซา บาเรร่า โพสต์ในอินสตาแกรมว่า “หวังว่านักแสดงทุกคนที่อยู่ในสังกัดเอเจนซี่แบบนี้จะถอนตัวออกไปซะ มันน่าขยะแขยง อ่านห้องบ้างเถอะ”

ส่วน ลูคัส เกจ จาก The White Lotus เสริมด้วยอารมณ์ขันว่า ทิลลีเป็น “ฝันร้ายในการทำงาน!!!” และ “มาตรเวลาไม่ได้ แถมมาสายตลอด”

โทนี คอลเล็ตต์ และ นิโคลัส อเล็กซานเดอร์ ชาเวซ ก็อยู่ในกลุ่มคนดังที่ออกมาแสดงความกังวลเช่นกัน

AI รุกวงการบันเทิง “Tilly Norwood” จ่อเซ็นสัญญา ดาราตัวจริงหวั่นแย่งงาน
หลังถูกโจมตีหนัก ฟาน เดอร์ เวลเดน ผู้สร้างทิลลีออกมาโพสต์แถลงยาวทั้งในอินสตาแกรมส่วนตัวและของทิลลีว่า

“ทิลลีไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแทนที่มนุษย์ แต่เป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่ง เธอเหมือนเครื่องมือใหม่ เหมือนพู่กันที่ทำให้เราสร้างสรรค์ได้หลากหลายขึ้น เหมือนแอนิเมชัน หุ่นเชิด หรือ CGI ที่เปิดทางใหม่ให้การเล่าเรื่องโดยไม่เคยลบล้างการแสดงจริง”

เธอเสริมว่ากระบวนการสร้างทิลลีเต็มไปด้วย ทักษะ เวลา และการทดลอง เพื่อสะท้อนสังคมผ่านงานศิลป์และการเสียดสี (
“AI ควรถูกมองว่าเป็นศิลปะแขนงใหม่ ควรถูกตัดสินในฐานะของตัวเอง ไม่ใช่เอาไปเปรียบกับนักแสดงมนุษย์ ทุกแขนงศิลปะมีพื้นที่ของตัวเอง และเราควรเฉลิมฉลองความหลากหลายทางความคิดสร้างสรรค์”

การมาถึงของ นักแสดงที่ไม่ใช่มนุษย์ กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และทีวี ท่ามกลางความกังวลเรื่องการแย่งงานและลดคุณค่าของการแสดงที่ใช้มนุษย์จริง ๆ ขณะเดียวกันผู้สร้าง AI มองว่านี่คือโอกาสในการสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ ๆ ของการเล่าเรื่อง

อนาคตนักแสดงสั่นคลอน! ฮอลลีวูดไม่ต้อนรับ “Tilly Norwood” หลังเอเจนซี่สนใจคว้าตัว

ฮอลลีวูดระอุ! ดาราดังเดือด หลังเอเจนซี่จ่อเซ็นสัญญานักแสดง AI “Tilly Norwood”
สั่นสะเทือนวงการ! นักแสดง AI “Tilly Norwood” ถูกทาบเซ็นสัญญา ดารามนุษย์ไม่พอใจ
ดาราฮอลลีวูดโวยหนัก หลัง “Tilly Norwood” นักแสดง AI เตรียมเข้าสังกัดเอเจนซี่จริง
AI รุกวงการบันเทิง “Tilly Norwood” จ่อเซ็นสัญญา ดาราตัวจริงหวั่นแย่งงาน
อนาคตนักแสดงสั่นคลอน! ฮอลลีวูดไม่ต้อนรับ “Tilly Norwood” หลังเอเจนซี่สนใจคว้าตัว
