บันเทิงรอบโลก / ภาพแรกในรอบหลายเดือน "คิมซูฮยอน" ปีนเขาพักผ่อน-ระหว่างทีมกฏหมายโต้ข้อกล่าวหา

นักแสดงหนุ่ม "คิมซูฮยอน" กลับมาอัปเดตชีวิตครั้งแรกในรอบ 6 เดือน หลังเงียบหายเพราะกระแสดราม่าหนัก เขาใช้การปีนเขาเป็นวิธีเยียวยาใจท่ามกลางคดีฟ้องร้อง และข่าวลือความสัมพันธ์กับ "คิมแซรน" ที่เสียชีวิตไปแล้ว ล่าสุดช่องยูทูบของทนาย "โก" เผยจดหมายจากช่วงเกณฑ์ทหารที่เขาเขียนถึงแฟนเก่า แต่ยืนยันไม่มีเนื้อหาเชิงชู้สาวหรือเป็นหลักฐานความผิด ขณะที่ครอบครัวฝ่ายหญิงยืนยันว่าเคยคบกันตั้งแต่ ม.ต้น ด้านฝั่งคิมซูฮยอนยืนยันว่าเสียงในคลิปเสียงที่ปล่อยออกมานั้นปลอมด้วย AI และรูปภาพบางส่วนที่ใช้ประกอบก็เป็นช่วงที่ "คิมแซรน" บรรลุนิติภาวะแล้ว ทนายโกเปรียบข่าวลือนี้เป็น "การรุมทำร้ายทางไซเบอร์" พร้อมเรียกร้องให้สังคมหยุดเสพข่าวปลอมอย่างเป็นเรื่องสนุก
พระเอกหนุ่มขวัญใจแฟนคลับ "ซงคัง" เตรียมกลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้งหลังปลดประจำการในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ หลังรับใช้ชาติในฐานะทหารเกณฑ์มาตั้งแต่เมษายนปีก่อน ระหว่างรับราชการ เขาได้ร่วมโปรโมตสายด่วนให้คำปรึกษาทหารและยังปรากฏตัวในวิดีโอกับ "วี" วง BTS จนเป็นที่พูดถึง หลังเดบิวต์ในปี 2017 ซงคังแจ้งเกิดจากซีรีส์ Love Alarm และกลายเป็นนักแสดงระดับอินเตอร์จากผลงาน Sweet Home และ My Demon แม้จะอยู่ในกรมแต่ยังมีบทพิเศษใน Sweet Home 3 และภาพยนตร์ Escape ตอนนี้เขาได้รับข้อเสนอบทนำหลายเรื่อง หนึ่งในนั้นคือซีรีส์วัยรุ่นแนวโรงเรียนศิลปะเรื่อง "Four Hands" ที่กำลังอยู่ระหว่างพิจารณา
"แองเจลินา โจลี" เปิดใจกลางเวทีเทศกาลหนังซานเซบาสเตียนที่สเปนว่าเธอรู้สึกไม่คุ้นกับอเมริกาในยุคนี้ พร้อมชี้ว่าการจำกัดเสรีภาพในการพูดอาจพาไปสู่การอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการ คำพูดของเธอเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสต่อต้าน หลังรายการ Jimmy Kimmel Live! ถูกระงับออกอากาศจากคำวิจารณ์ถึงเหตุกราดยิงของ "ชาร์ลี เคิร์ก" เหล่าคนดังอย่าง "มาร์ค รัฟฟาโล", "เปโดร ปาสคาล", และ "โอลิเวีย ร็อดริโก" ต่างออกมาปกป้องสิทธิการแสดงความเห็นอย่างเสรี ด้าน "มาร์ค รัฟฟาโล" ยังโพสต์วิดีโอเตือนรัฐบาลสหรัฐว่ากำลังทำตัวคล้ายประเทศที่กดขี่เสรีภาพ และการกระทำเช่นนี้อาจสร้างบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวในวงการบันเทิงอเมริกัน
งานปิดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานครั้งที่ 30 สุดยิ่งใหญ่ท่ามกลางแสงแฟลชและการเฉลิมฉลองภาพยนตร์เอเชียที่จัดเต็มถึง 241 เรื่อง โดยปีนี้มีการเปิดตัวหมวดประกวดหลัก ‘On Screen’ เป็นครั้งแรก ซึ่งรวมถึงผลงานกำกับเรื่องแรกของ "ซูฉี" เรื่อง Girl ที่เธอร่วมแสดงด้วย และคว้ารางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมไปครอง ในสุนทรพจน์สุดซึ้ง เธอกล่าวขอบคุณทีมงาน โปรดิวเซอร์ "เย่" ผู้ลงทุน และพ่อแม่ พร้อมแซวสามีว่า “ขอบคุณที่เข้าใจภรรยาที่ไม่ค่อยทำอาหารให้กิน” ท่ามกลางเสียงหัวเราะและคำชื่นชมในความอ่อนน้อมและพรสวรรค์ของเธอ