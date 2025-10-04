"นิโคล คิดแมน" ยื่นหย่า "คีธ เออร์เบิน" หลังแต่งงาน 19 ปี แหล่งข่าวเผยเธอคอยสนับสนุนงานสามี แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนกลับอย่างที่หวัง

มีรายงานจากแหล่งข่าวใกล้ชิดครอบครัวว่า ความสัมพันธ์ของ นิโคล คิดแมน และ คีธ เออร์เบิน สิ้นสุดลงเพราะมุมมองที่แตกต่างกันในการสนับสนุนอาชีพของกันและกัน หลังนักแสดงหญิงเจ้าของรางวัลออสการ์และเอ็มมีได้ยื่นฟ้องหย่าอย่างเป็นทางการในศาลเมืองแนชวิลล์เมื่อวันอังคารที่ 30 ก.ย. โดยระบุเหตุผลว่า “ความเห็นไม่ลงรอยกัน”
คิดแมน วัย 58 ปี และเออร์เบิน วัย 57 ปี แต่งงานกันในปี 2006 และมีลูกสาวสองคนคือ ซันเดย์ โรส ปัจจุบันอายุ 17 ปี และ เฟธ อายุ 14 ปี ช่วงที่ลูกยังเล็ก คิดแมนเลือกทุ่มเทเวลาให้ครอบครัวเป็นหลัก แต่เมื่อเด็ก ๆ โตขึ้น เธอหวนกลับไปทำงานอย่างเต็มที่อีกครั้ง
แหล่งข่าวระบุว่า “นิโคลกลับไปทำงานแล้วเธอรู้สึกเฟื่องฟู มีความสุขและมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ลูก ๆ ทั้งสองรักที่จะเห็นแม่ทำงานและสนับสนุนเธออย่างเต็มที่” แต่สำหรับเออร์เบินกลับ “เป็นไปในทางตรงกันข้าม เขาคุ้นชินกับการที่เธออยู่ข้าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานของเขา และเมื่อเธอกลับไปทำงาน เขาไม่ได้สนับสนุนเธอเท่าที่เธอคาดหวังไว้”
ช่วงไม่กี่เดือนก่อนประกาศหย่า คิดแมนเพิ่งปิดกล้อง Practical Magic 2 คู่กับแซนดรา บูลล็อก และยังมีผลงานซีรีส์ใหม่อีก 4 เรื่องที่อยู่ระหว่างการพัฒนา รวมถึงการกลับมารับบทใน Big Little Lies ซีซัน 3 ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ขณะที่เออร์เบินยังคงทัวร์คอนเสิร์ต High and Alive World Tour ต่อเนื่องยาวไปถึงเดือนสิงหาคม 2026
แหล่งข่าวเผยว่า “เธอไม่ได้อยากให้เรื่องจบแบบนี้ เธอพยายามสู้เพื่อรักษาชีวิตคู่” แต่ในที่สุดก็ต้องตัดสินใจยุติความสัมพันธ์
ในบทสัมภาษณ์กับ CBS News ช่วงธันวาคม 2024 คิดแมนเคยเล่าว่าหลังคลอดลูกสาวคนโต เธอคิดว่าจะเลิกแสดงไปเลย แต่แม่ของเธอ ซึ่งเสียชีวิตในเดือนกันยายน 2024 ได้ให้คำแนะนำว่าอย่าละทิ้งงานที่รัก “ตอนนั้นเราอยู่ในฟาร์ม แม่บอกว่า ‘อย่าเลิกไปเลย เก็บไว้สักนิ้วหนึ่งก็ยังดี’” คำพูดนั้นทำให้คิดแมนกลับมาสู่วงการเต็มตัว
ก่อนหน้านี้ คิดแมนเคยยกย่องเออร์เบินในฐานะที่เป็น “ความรักลึกซึ้งและแรงสนับสนุนสำคัญ” ให้เธอกล้ารับงานใหม่ ๆ โดยให้สัมภาษณ์กับ PEOPLE เมื่อเดือนเมษายน 2024 ว่า “ฉันโชคดีที่มีคีธ เขาเป็นรักของฉัน และเป็นเหตุผลที่ทำให้ฉันสามารถไปทำสิ่งที่ต้องทำได้ เพราะฉันรู้ว่ามีที่ให้กลับมาเสมอ”
ในปี 2018 เธอเคยบอก Harper’s Bazaar ว่า ทั้งคู่ตั้งกฎเคร่งครัดในการแยกงานออกจากชีวิตครอบครัว เพื่อรักษาชีวิตแต่งงานที่สงบและเรียบง่ายในแนชวิลล์
จนถึงขณะนี้ ตัวแทนของทั้งคิดแมนและเออร์เบินยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นต่อข่าวการหย่าร้างครั้งนี้
โดยผู้ใกล้ชิดเผยว่า “นิโคลรู้สึกเหมือนถูกหักหลังอย่างมาก” หลังจากพยายามอย่างยาวนานที่จะรักษาชีวิตแต่งงานตลอดเกือบสองทศวรรษ แต่สุดท้ายต้องยอมรับว่าความแตกต่างในเส้นทางอาชีพและการสนับสนุนกันและกันเป็นรอยร้าวที่ยากจะประสาน