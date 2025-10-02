"พัคบอม" 2NE1 ลบฟอลโลว์ทั้งไอจี เหลือไว้เพียง “อีมินโฮ” คนเดียว!

สร้างกระแสฮือฮาอีกครั้งสำหรับ พัคบอม อดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง 2NE1 หลังจากเธอปรับโฉมอินสตาแกรมตัวเองแบบสุดช็อก โดยลบรายชื่อผู้ที่ติดตามออกจนเหลือเพียง 1 บัญชีเท่านั้น — และคนนั้นคือพระเอกซุปตาร์เกาหลี “อีมินโฮ”
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา แฟน ๆ สังเกตว่า พัคบอมได้กดอันฟอลโลว์ทุกคน รวมถึงเพื่อนร่วมวง 2NE1 ด้วย ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และความกังวลในหมู่แฟนคลับทันที
ยิ่งไปกว่านั้น เรื่องนี้ยังจุดกระแสซุบซิบต่อเนื่อง เพราะตั้งแต่เดือนกันยายน 2024 พัคบอมเคยโพสต์อ้างว่าเธอ “แต่งงานแล้ว”
กับอีมินโฮ แม้ทางต้นสังกัดของพระเอกหนุ่มจะออกมาปฏิเสธชัดเจนว่า “เขาไม่รู้จักกับพัคบอมเป็นการส่วนตัว” แต่ฝ่ายนักร้องสาวก็ยังคงพูดถึงและเชื่อมโยงชื่อเขาในโซเชียลอยู่เรื่อย ๆ
คราวนี้เมื่ออีมินโฮกลายเป็น “ผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียว” ในลิสต์ฟอลโลว์ของพัคบอม ทำให้แฟน ๆ และสื่อเกาหลีต่างจับตามองว่าเบื้องหลังการเคลื่อนไหวครั้งนี้คืออะไรกันแน่— เป็นเพียงการแสดงออกส่วนตัว หรือสัญญาณถึงเรื่องราวใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต