“ลิซ่า” ลุคบาร์บี้ในแฟชันวีคว่าแซ่บแล้ว เจออาฟเตอร์ปาร์ตี้ใส่ซีทรูอวดบั้นท้ายอย่างจึ้ง

หลังจากที่ทำเอาฮือฮากับลุคไปดูแฟชันวีคของแบรนด์คู่บุญ Louis Vuitton ที่ปารีส “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” ที่นำชุดสปริง/ซัมเมอร์ มาดัดแปลงพร้อมแต่งหน้าทำผมจนคนหวีดร้องว่าเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้มีชีวิต ล่าสุดเจ้าตัวอวดโฉมในงานอาฟเตอร์ปาร์ตี้ ที่เห็นแล้วถึงกับอ้าปากค้างให้กับความแซ่บ
ลิซ่า BLACKPINK กลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้ง ไม่ใช่แค่เพียงลุคบนรันเวย์ที่โชว์ Louis Vuitton ในงาน Paris Fashion Week เท่านั้น แต่ยังรวมถึงชุด อาฟเตอร์ ปาร์ตีสุดโดดเด่นที่กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์อีกด้วย แฟนๆได้แชร์ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ เผยให้เห็น ลิซ่า มาในชุดลูกไม้สีดำแนบเนื้อที่เผยให้เห็นรูปร่างและชุดชั้นในอวดบั้นท้ายของเธอ
งานนี้แฟนๆต่างคอมเมนต์กันสนั่นทั้งชื่นชม ทั้งประหลาดใจ และยังมีที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าแอบโป๊เกินไปด้วย
ลิซ่า เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับ Louis Vuitton ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2024 ก่อนจะเดินสายเข้าร่วมอีเวนต์ต่างๆของแบรนด์ และกลายเป็นตัวหลักของอีเวนต์ที่ทุกสื่อต้องจับตามอง