“เจนนี่ BlackPink” ถ่ายแบบครั้งใหม่ แต่โดนโจมตีหนักเหมือน “โลลิต้า” สนองพวกใคร่เด็ก

เป็นสาวเซ็กซี่หน้าแบ๊วที่สาวๆหนุ่มๆหลายคนชื่นชอบสำหรับ “เจนนี่ คิม” หรือ “เจนนี่ BlackPink” ที่ล่าสุด ผลงานถ่ายแบบของเจ้าตัวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งถึงความเซ็กซี่ ว่าออกแนวล่อแหลมไปนิด
เจนนี่ ได้ถ่ายแบบ CR Fashion Book นิตยสารของฝรั่งเศส ที่มักจะถ่ายแบบให้กับคนดังระดับโลก ซึ่งอินสตาแกรมของนิตยสาร ได้เผยภาพบางส่วนของ เจนนี่ ที่มาขึ้นปกฉบับที่ 27
เจนนี่ ถ่ายแบบหลายชุด รวมถึงชุดที่ได้แรงบันดาลใจจากบัลเล่ต์ แม้ว่าการถ่ายแบบจะมีหลากหลายชุด แต่ชาวเน็ตที่เห็นภาพหลายคนวิจารณ์ว่า ภาพรวมของงานถ่ายแบบเซ็ตนี้ ให้ความรู้สึกถึง “โลลิต้า”
โลลิต้า คือ ผลงานนิยายของ วลาดิมีร์ นาโบคอฟ ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของตัวละครหลักของนิยายที่เป็นพวกใคร่เด็ก กับเด็กหญิงวัยเพียง 12 ปี
การแต่งสไตล์โลลิต้าในลักษณะนี้จะเน้นไปที่ดูอ่อนเยาว์แต่มีอารมณ์เซ็กซี่
ชาวเน็ตวิจารณ์นิตยสารดังกล่าวว่า แม้ เจนนี่ จะดูสวย แต่การแต่งตัวให้เธอกลับดูไม่สบายใจและถึงขั้นออกไปทางแนว “ใคร่เด็ก” เลยก็ว่าได้
“บอกตามตรง แค่ถ่าย Calvin Klein ตอนใส่แค่ชุดชั้นในยังดูดีกว่าเลย ชุดนี้มันโลลิต้าเกินไป”
“ชุดในรูปแรกดูโรคจิตมาก เอาจริงๆ มันน่ารังเกียจ... ปกติฉันจะชอบพูดว่า 'ช่างมันเถอะ' เวลาใส่เสื้อผ้าที่เปิดเผย แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกไม่ดีเลย เป็นครั้งแรกในชีวิตที่คิดว่า 'เอาคอนเซ็ปต์สาวเท่ๆ ไปเลยดีกว่า'”
“เรื่องนี้ไม่ได้โทษ เจนนี่ นะ แต่มันน่าขยะแขยงตรงคอนเซ็ปต์นิตยสารต่างหาก มันมีกลิ่นอายโลลิต้าอย่างชัดเจน แล้วแฟนๆ ที่แกล้งทำเป็นไม่เห็นก็แค่... เฮ้อ”
“สุดท้ายแล้ว คนที่ได้รับผลกระทบก็คือเด็กสาวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ... น่าขยะแขยงจริงๆ”