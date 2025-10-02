“เหนือ ดิสรยา” เหนื่อยและเครียด เป็นผู้จัดซีรีส์ยูริพ่วงเป็นนางเอกเอง น้ำหนักลดเหลือ 41 กิโล เลิฟซีนเดือดคือศิลปะ!

“น้องเหนือ ดิสรยา” เหนื่อยและเครียด เป็นผู้จัดซีรีส์ยูริ พ่วงเป็นนางเอกเอง น้ำหนักลดเป็นสิบ เหลือ 41 กิโล เลิฟซีนเดือด “แตงกวา” เลือกไม่ผิด จิ้มเองกับมือ มองเป็นศิลปะ “แม่กบ” ไม่ก้าวก่ายเรื่องงาน พร้อมซัปพอร์ตหากตนเริ่มไม่ไหว
เรียกว่าเป็นซีรีส์แนวแซฟฟิกเรื่องใหม่ที่กำลังถูกจับตามองไม่น้อย สำหรับซีรีส์เรื่อง คนโปรดของควีน หรือ Dangerous Queen The Series กับการก้าวมาเป็นผู้จัดในนาม บริษัท แสงเหนือ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ของ “เหนือ ดิสรยา เตชะไพบูลย์” ลูกสาวคนสวยของ “กบ ปภัสรา เตชะไพบูลย์” และเรื่องนี้เจ้าตัวก็มารับบทเป็นนางเอกของเรื่องที่ชื่อ โบนิตา หรือ เบ๊บ เองด้วย ซึ่งเหนือยอมรับว่าการเป็นทั้งผู้จัดและนักแสดงด้วยถือว่ายากมากและเหนื่อยมากๆ ทำเอาน้ำหนักลดไปถึง 10 กก. แต่โชคดีที่ทั้งทีมงานและนักแสดงทุกคนร่วมใจกันทำให้ผลงานนี้ออกมาเป็นสำเร็จ และเตรียมจะออนแอร์ในวันอาทิตย์ที่ 5 ต.ค. นี้ทางช่อง 7HD แล้ว
“ที่เลือกทำซีรีส์ยูริ เพราะเป็นเทรนด์อยู่ด้วย และเหนือหลงรักในความที่มันเป็นความรักในอีกมิตินึง เป็นความรักที่เหมือนความรักของทุกๆ คนที่เป็นความรักของคนสองคนที่รักกัน ห่วงใยกัน ดูแลซึ่งกันและกัน มันเป็นอีกมุมมองนึง เหนือก็เลยอยากลองทำดูค่ะ
แต่เป็นผู้จัดด้วย เล่นเองด้วย เหนื่อยมาก เหนื่อยมากจริงๆ แต่เราก็มีความสุขมากเหมือนกัน ตั้งแต่ได้อ่านนิยายเรื่องคนโปรดของควีน เป็นบทประพันธ์ของ 'คุณผู้หญิง' แล้ววันนี้เหนือได้เอาตัวละครออกมาทำให้มันมีชีวิตให้ทุกคนได้ดู เหมือนฝันเป็นจริง รวมถึงได้เห็นความตั้งใจของทุกคน ทั้งทีมงานและนักแสดงทุกคน แค่นี้ก็หายเหนื่อยแล้ว เพราะเหนือก็ตั้งใจและแฮปปี้มากที่ทุกคนเต็มที่กับเรามากๆ เลย
เหนือตั้งใจมากๆ ค่ะ น้ำหนักลดไป 10 กก.เลย คือเราเองก็ต้องการลดน้ำหนักด้วยแหละ ก็ไม่อยากออกกล้องแล้วตุ้ยนุ้ยเนอะ (หัวเราะ) ก็ลดด้วย ออกกำลังกายด้วย บวกกับเครียดจริงๆ กับเรื่องนี้ บางทีก็ลืมกินข้าว น้ำหนักก็เลยค่อยๆ ลดลงไป ตอนนี้ลงมาเหลือ 41 เอง (หัวเราะ)
จริงๆ ตอนแรกเหนือวางตัวเองให้เล่นเป็นควีนเลยนะ ชอบความเจ้ากี้เจ้าการ และความมีเสน่ห์ของควีนที่เป็นอีกมุมนึง แต่ดูไปดูมาคือทรงเหนือไม่ได้เลย ก็เลยลองไปดูบทของโบนิตา ด้วยความที่เหนือดูบทเองด้วยเลยอยากลองดู เพราะเหนือเคยเล่นละครของคุณแม่มาก่อน ก็อยากลองกลับมาแสดงอีกครั้ง เพราะเหนือก็ชอบ เลยตัดสินใจมารับบทนี้ และโบนิตาเขาก็จะมีความน่ารัก ขี้เล่น ก็จะค่อนข้างต่างจากคาแรคเตอร์เหนือนิดนึงด้วยความขี้เล่น
แต่พอได้รู้จักกับโบนิตาก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆ และดีใจมากๆ ที่ได้รู้จักกับโบนิตาทั้งนิยายและตัวบทละครค่ะ เอาจริงๆ เรื่องนี้เหนือว่ามันเข้มข้นทุกรสนะ ดรามามีแน่นอน มีทั้งเค็ม เปรี้ยว หวาน เผ็ดครบเลย เหนือพูดได้เลยว่าครบรสค่ะ เพราะเหนือไม่ได้อยากแค่จะขายความจิ้น แต่เหนืออยากขายเรื่องราวให้ทุกคนได้รับความสนุกและเส้นเรื่อง จะจิ้นแค่ไหนก็ต้องไปรอดูค่ะ”
ภูมิใจจิ้มเลือก “แตงกวา พิญญาเนศวร์ อั้งสุวรรณ” เอง ลั่นเห็นในไอจี อินบ็อกซ์นัดให้มาแคส สด ใหม่ หน้าไม่ช้ำ
“กับน้องแตงกวา เหนือเป็นคนเลือกเอง จิ้มมาเองเลย คือเริ่มจากตอนที่กำลังหาคนที่จะมารับบทควีนนี่แหละค่ะ ก็นั่งไถไอจีไปเรื่อยๆ แล้วก็ไปเจอน้อง ก็ถูกชะตาเลยคนนี้แหละ เลยอินบ็อกซ์ทักน้องไป ก็นัดมาแคสกันค่ะ แล้วก็แฮปปี้มากๆ แตงกวาเป็นคนที่ตั้งใจจริงๆ เราเห็นความตั้งใจ เห็นแววตา เห็นความพัฒนาของน้องว่าน้องเขาตั้งใจขนาดไหน ทำการบ้านเยอะขนาดไหน พอเราเห็นแบบนี้เราก็แฮปปี้มากๆ ที่น้องเขาไว้ใจเราที่จะมารับบทนี้ เราเองก็เป็นเรื่องแรกเหมือนกัน เราก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกันทั้งการเป็นนักแสดงและผู้จัดด้วย แต่น้องก็เชื่อใจที่จะมาทำงานกับเรา แค่นี้ก็แฮปปี้แล้ว จนถึงวันนี้ก็ภูมิใจในตัวน้องมากที่ได้น้องมาเดินเคียงข้างและซัปพอร์ตกันไปค่ะ
ส่วนที่มองว่าทำไมถึงไม่เลือกนักแสดงมืออาชีพไปเลย อย่างแรกเลยเหนืออยากจะให้ทุกคนได้เห็นคนที่หน้าไม่ช้ำ ได้เห็นอะไรใหม่ๆ เหนือรู้สึกว่าการที่ลองหาคนใหม่ๆ ที่เพิ่งเข้ามาน่าจะทำให้คนได้มองเห็นง่ายกว่า ถ้าเป็นนักแสดงอาชีพอยู่แล้วเขาอาจจะมีภาพจำเก่า แต่ถ้าเหนือเลือกนักแสดงหน้าใหม่ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดี แต่ยอมรับว่าตอนแรกก็แอบคิดว่าจะไหวไหมนะ แต่พอได้น้องแตงกวามาและน้องก็ทำการบ้านมาอย่างดี ก็หมดห่วงเลยค่ะ แฮปปี้มากๆ รู้สึกเลยว่าเหนือไม่ได้คิดผิดที่เลือกจิ้มน้องแตงกวามา”
รับประกันฉากเลิฟซีนดุเดือดไม่แพ้นิยาย
“ตอนนี้ตัวติดกันมากค่ะ ตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกัน วันที่มาแคสและบอกน้องว่าได้รับบทเป็นควีนนะ หลังจากวันนั้นเราก็พยายามใช้เวลาด้วยกัน เวิร์กช็อปด้วยกันเพื่อจะเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อเวลาทำงานจะได้เชื่อใจกัน จะได้สมูทไปด้วยกัน เวลามีปัญหาอะไรเราก็คุยกันตลอด เหนือจะบอกน้องเลยว่าถ้ามีปัญหาอะไรบอกเหนือนะ พูดเลย ถามเลย ไม่สบายใจตรงไหน ไม่ชอบอะไรตรงไหนบอก หรือบางทีน้องมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรืออยากที่จะปรึกษา เหนือก็บอกให้น้องโทร.มาได้ตลอดเลย คือเราเปิดใจให้กัน และต้องขอบคุณน้องที่เชื่อใจเหนือขนาดนี้ มันคือความเชื่อใจและความไว้ใจกันด้วย
ซึ่งในส่วนของฉากเลิฟซีนต้องรอดูนะคะ ก็เขินนะคะ แต่พอแอ็กชั่นแล้วเราก็จะเป็นโบนิตา ก็ต้องเขินควีนแหละ แต่ในชีวิตจริงพอเป็นเหนือก็เขินเหมือนกัน (หัวเราะ) แต่แฟนๆ นิยายน่าจะรู้อยู่แล้วว่าฉากพวกนี้ของคุณควีนกับน้องเบ๊บดุเดือดขนาดไหน ก็อยากให้ทุกคนได้ลิ้มรสความร้อนแรงของความสนุก แต่เหนือมองมันเป็นศิลปะนะ มองเป็นความครีเอทีฟอีกแบบนึงที่เหนือก็สนุกในการที่ได้ปั้นฉากแบบนี้ให้คนดูกันค่ะ”
เผย “แม่กบ ปภัสรา” ไม่เคยมาก้าวก่ายเรื่องงาน แต่จะคอยซัปพอร์ตและชาร์ตทันทีเมื่อตนเริ่มไม่ไหว
“ก็มีปรึกษาคุณแม่ค่ะ แต่คุณแม่เขาก็ให้เหนือจัดการเอง คือเหนือก็มีวิธีการทำงานของเหนือเอง ซึ่งบางทีก็จะมีตีกันบ้างว่าแม่คิดแบบนี้ เหนือคิดแบบนี้ จนสุดท้ายเขาก็ให้เหนือได้ลองเดินด้วยขาตัวเองก่อน แต่ไม่ว่าเมื่อไหร่ที่เหนือเริ่มเซ เริ่มหลุด แม่เขาก็จะชาร์ตทันทีว่าต้องค่อยๆ แบบนี้นะ เขาก็ให้เหนือเดินด้วยตัวเอง แต่เขาก็มองเราอยู่ไกลๆ เสมอ คอยซัปพอร์ตตลอด
เรื่องนี้คุณแม่ก็เล่นด้วยค่ะ มาเล่นเป็นคุณหญิงคิรินทร์คุณแม่ของควีน ก็ไม่ได้ถึงกับกำกับแม่หรอกค่ะ (หัวเราะ) ก็จะพยายามบอกแม่ว่าคุณหญิงคิรินทร์ไม่ได้เป็นคนที่ใจร้ายใจดำขนาดนั้นนะ เพราะแม่เขาจะชอบติดเล่นร้ายนิดนึง ก็ต้องบอกว่าขออนุญาตบรีฟนิดนึงในฐานะผู้จัดนะคะ (หัวเราะ) ชอบหยอกแม่ ชอบแกล้งแม่ เรื่องบทเลิฟซีนแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะ แม่เป็นคนที่ฟรีและปล่อยได้เหนือได้ทำงานอย่างเต็มที่มากๆ แม่ให้เหนือได้ลองทำงานในพื้นที่ของเหนือ ไม่มีการกดดันหรือเครียดอะไรกับแม่เลย แม่ไม่ได้เข้ามาจี้ใดๆ เลยค่ะ
ก็ขอฝากซีรีส์เรื่องคนโปรดของควีน หรือ Dangerous Queen the series ด้วยนะคะ เหนือตั้งใจมาก ทั้งทีมงานและนักแสดงทุกคน ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อให้ซีรีส์เรื่องนี้ออกมาให้ทุกคนได้ชมแบบสนุก และมีความสุขไปกับพวกเราค่ะ และเราจะคอยอัปเดตข่าวสารต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เหนือกับแตงกวาจะทำนะคะ ก็ติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียของแสงเหนือ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และโซเชียลมีเดียของทั้งตัวเหนือและแตงกวาได้เลยค่ะ”