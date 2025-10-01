xs
xsm
sm
md
lg

มาไกล! เพจดังขุดภาพ “ผู้กองแคท” ตอนเข้าวงการ ลุคบ้านๆ ไม่นานกลับมีรถหรู เกิดจากความสามารถ?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ถูกสังคมจับตาหนัก กรณีที่ “ผู้กองแคท อาทิติยา เบ็ญจะปัก” ชีวิตราชการพุ่งพรวดพราด เลื่อนขั้นทุกปี แถมผู้ใหญ่ในวงการเปิดศึกชิงตัวช่วยงานราชการประธานรัฐสภา จนถูกวิจารณ์กันทั้งเมือง

ล่าสุด เพจ CSI LA ได้เผยภาพผู้กองแคท ตอนเข้าวงการใหม่ๆ สมัยเป็นนักร้อง พร้อมตั้งคำถามบรรจุตร.ไม่นาน กลับมีรถหรู ทั้งที่ฐานะครอบครัวธรรมดา ได้เล่นละครจักรๆ วงศ์ๆ ใครเป็นคนฝาก เส้นทางนี้เกิดจากความสามารถจริงหรือ? ซึ่งชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันล้นหลาม โดยเฉพาะวิจารณ์เบ้าหน้าว่าเจ้าตัวมาไกลไม่น้อยอยู่เหมือนกัน

“ผู้กองแคท” ตอนเข้าวงการใหม่ ๆ ลุคบ้าน ๆ ธรรมดา

แต่พอได้บรรจุตำรวจไม่นาน กลับมีรถหรูคันใหม่ขับ ทั้งที่ครอบครัวฐานะธรรมดา

ไม่นานก็ได้เล่นละครจักร ๆ วงศ์ ๆ แบบงง ๆ … ใครเป็นคนฝากเข้าไป?

ล่าสุดยังมีข่าวจะได้เป็นนักร้องค่ายใหญ่แกรมมี่อีกต่างหาก

เส้นทางนี้เกิดจากความสามารถจริง ๆ หรือเพราะ “มีคนดัน” กันแน่?

#เด็กเส้น #ผู้กองแคท #ปลัดอําเภอ #ย้ายข้ามห้วย #กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย #เสี่ยจีน #ทุนจีนเทา #เด็กนาย”




























มาไกล! เพจดังขุดภาพ “ผู้กองแคท” ตอนเข้าวงการ ลุคบ้านๆ ไม่นานกลับมีรถหรู เกิดจากความสามารถ?
มาไกล! เพจดังขุดภาพ “ผู้กองแคท” ตอนเข้าวงการ ลุคบ้านๆ ไม่นานกลับมีรถหรู เกิดจากความสามารถ?
มาไกล! เพจดังขุดภาพ “ผู้กองแคท” ตอนเข้าวงการ ลุคบ้านๆ ไม่นานกลับมีรถหรู เกิดจากความสามารถ?
มาไกล! เพจดังขุดภาพ “ผู้กองแคท” ตอนเข้าวงการ ลุคบ้านๆ ไม่นานกลับมีรถหรู เกิดจากความสามารถ?
มาไกล! เพจดังขุดภาพ “ผู้กองแคท” ตอนเข้าวงการ ลุคบ้านๆ ไม่นานกลับมีรถหรู เกิดจากความสามารถ?
+9
กำลังโหลดความคิดเห็น