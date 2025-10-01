มาไกล! เพจดังขุดภาพ “ผู้กองแคท” ตอนเข้าวงการ ลุคบ้านๆ ไม่นานกลับมีรถหรู เกิดจากความสามารถ?

ถูกสังคมจับตาหนัก กรณีที่ “ผู้กองแคท อาทิติยา เบ็ญจะปัก” ชีวิตราชการพุ่งพรวดพราด เลื่อนขั้นทุกปี แถมผู้ใหญ่ในวงการเปิดศึกชิงตัวช่วยงานราชการประธานรัฐสภา จนถูกวิจารณ์กันทั้งเมือง
ล่าสุด เพจ CSI LA ได้เผยภาพผู้กองแคท ตอนเข้าวงการใหม่ๆ สมัยเป็นนักร้อง พร้อมตั้งคำถามบรรจุตร.ไม่นาน กลับมีรถหรู ทั้งที่ฐานะครอบครัวธรรมดา ได้เล่นละครจักรๆ วงศ์ๆ ใครเป็นคนฝาก เส้นทางนี้เกิดจากความสามารถจริงหรือ? ซึ่งชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันล้นหลาม โดยเฉพาะวิจารณ์เบ้าหน้าว่าเจ้าตัวมาไกลไม่น้อยอยู่เหมือนกัน
“ผู้กองแคท” ตอนเข้าวงการใหม่ ๆ ลุคบ้าน ๆ ธรรมดา
แต่พอได้บรรจุตำรวจไม่นาน กลับมีรถหรูคันใหม่ขับ ทั้งที่ครอบครัวฐานะธรรมดา
ไม่นานก็ได้เล่นละครจักร ๆ วงศ์ ๆ แบบงง ๆ … ใครเป็นคนฝากเข้าไป?
ล่าสุดยังมีข่าวจะได้เป็นนักร้องค่ายใหญ่แกรมมี่อีกต่างหาก
เส้นทางนี้เกิดจากความสามารถจริง ๆ หรือเพราะ “มีคนดัน” กันแน่?
#เด็กเส้น #ผู้กองแคท #ปลัดอําเภอ #ย้ายข้ามห้วย #กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย #เสี่ยจีน #ทุนจีนเทา #เด็กนาย”