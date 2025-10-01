“เจแปน” ลูก “แจ๊ส ชวนชื่น” เปิดวอร์เพจดัง+ชาวเน็ต ทำไมต้องวอนนาบี อยากเป็นเด็กสลัม ทั้งที่บ้านรวย?

เปิดวอร์กันมายาวนาน ตั้งแต่ 13 ก.ย. จนถึงตอนนี้ก็ยังเดือดระอุ สำหรับกรณีที่ “เจแปน” ลูกชาย “แจ๊ส ชวนชื่น” ผดุง ทรงแสง ตลกชื่อดัง ตอนนี้ผันตัวเป็นแรปเปอร์ใช้ชื่อในวงการว่า J-SAD เปิดศึกเพจ “ข่าวปด” เหตุเจแปนร้องเพลงชื่อ Rockin (Remix) ซึ่งในเพลง มีเนื้อหาท่อนหนึ่งบอกว่า “ถ้าถามว่า J-SAD นี่มาจาก HOOD MAI? กูน่ะของจริง Yae Mai กู Hood ไทย” ซึ่งคำว่า Hood ที่ J-SAD กล่าวถึงถูกตีความว่าหมายถึง “สลัม”
งานนี้ เพจข่าวปด เปิดศึกฟาด ทำไมเจแปนถึงบอกว่าตัวเองนั้นมาจากสลัม ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยเปิดใจในรายการว่า พ่อและแม่ส่งไปเรียนที่ต่างประเทศแต่เจแปนกลับไม่ยอมไปเรียน ขุดโพสต์เก่าที่เจแปนอ้างว่าตัวเองเป็นเด็กสลัม ซึ่งทำชาวเน็ตเข้ามาวิจารณ์กันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันส์ งงทำไมวอนนาบีอยากเป็นเด็กสลัม ทั้งที่บ้านมีพร้อมทุกอย่าง
ด้าน เจแปน เข้าไปเมนต์ฟาดกลับคนคอมเมนต์ จนกลายเป็นประเด็นลากยาวมาถึงตอนนี้ ท้าให้มาด่าต่อหน้า รวมทั้งโพสต์ข้อความเดือดๆ ว่า ผมให้ใจแค่คนที่ดีกับผมครับ ที่เหลือผมให้คxยครับ , ถ้าจัดแรปเปอร์ไฟต์ จะมีคนอยากต่อยไหม ฯลฯ