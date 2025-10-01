โดนด่าไม่เลิก! “เบบี๋ สุพรรณี” ชักเดือด สักทับรอยเก่าที่โดนล้อ ฟาดเป็นอะไรกันไปหมด ลั่นไม่ใช่ลูกคุณหนูสักหน่อย

สักรูปกุหลาบทับรอยสักเดิมซึ่งเป็นเกอิชา แต่ดรามาก็ไม่จบ เพราะทำให้คนสักลายโดนวิจารณ์ยับว่าสักออกมาไม่สวยเลย ทำเอา “เบบี๋ สุพรรณี น้อยโนนทอง” อดีตมิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ ได้ออกมาอัดคลิปขออย่าว่า “คุณต้น สักลาย” คนสักให้ตัวเอง ลั่นเนื่องจากรอยสักเป็นรอยสักที่มีเส้นทึบ นูน เข้มมากๆ คุณต้นออกแบบลายให้เบบี๋ เป็นที่พอใจมาก ตอนแรกตนเลือกปลาคาร์ฟเพราะชอบงานญี่ปุ่น แต่ต้นออกแบบลายให้ ด้วยความเป็นห่วงและมืออาชีพ อยากให้ตนมีกระแสสังคมที่ดีขึ้น ให้ภาพออกมาสวยงาม ก็เลยออกแบบมาเป็นรูปดอกกุหลาบ ซึ่งผลลัพธ์ออกมาเบบี๋พอใจมาก ลบภาพเก่าที่ทุกคนล้อตน พร้อมขออย่าไปว่าคุณต้น หรือกล่าวหาคุณต้น เขาทำเต็มที่มากแล้ว รอยสักอันเก่าก็เรียบเนียนไปกับผิว กลบมิดไปแล้ว
นอกจากนี้ เบบี๋ ได้โพสต์อีกว่า “ทุกคนคาดหวังอะไรกับบี๋อยู่ตอนนี้ รอยเก่าอยู่มากเป็น 10 กว่าปียังไม่เคยมีใครด่าว่าไรขนาดนี้เลย เป็นอะไรกันไปหมด บี๋ก็คนธรรมดาคนนึง ไม่ใช่ลูกคุณหนู เทสต์ค่านิยม คนกลางๆ ปกติ บี๋ไปทำอะไรให้คะ งานก็ยังไม่เสร็จต้องเก็บอีก ใครคาดหวังก็อย่าหวังเลยค่ะ ให้อาหวังหวังคนเดียวก็พอละ😂
#มันปิดได้ก็ดีแล้วส่วนตัวเป็นคีรอยใหญ่แผลนิดหน่อยก็เป็นคีรอยซึ่งบี๋ไม่ชอบเค็ดกับอะไรที่ทำให้เป็นแผลเป็น”