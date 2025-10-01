“หนุ่ม กรรชัย” ลั่นเหี้xเล่านิทานไม่มีใครฟัง นอกจากควาย! โวภูมิคุ้มกันสูง จะด่าใครสักคน ต้องดูต้นทุนชีวิตคนที่ด่าก่อน

ช่วงนี้มีข่าวติดต่อกันเลยทีเดียว สำหรับ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” แต่เจ้าตัวก็เผยว่าตนเองแข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน เป็นห่วงก็แต่ “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” มากกว่า ซึ่งในรายการข่าวใส่ไข่ วันที่ 30 ก.ย.68 ที่หนุ่ม กรรชัย เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อม มดดำ , รถเมล์ คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ และ แองจี้ โปรดิวเซอร์ ก็ได้มีการเปิดประเด็นที่หนุ่ม กรรชัยเตรียมฟ้องใครบางคน งานนี้หนุ่มเล่านิทานให้ฟังในรายการ ฟังแล้วสะดุ้งเลยทีเดียว
หนุ่ม : “ฟ้องใครบ้าง ไม่อยากพูด เอาเป็นว่าเป็นไปตามกระบวนการแล้วกัน บางคนคงได้รับหมายแล้ว บอกให้มดดำระวัง มีคนจ้องๆ พูดถึงอยู่ เป็นเรื่องธรรมดา ต้องเจอบ้าง เพียงแต่ต้องไปดูสาเหตุก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น บางทีก็งงๆ ว่าเอ๊ะ อะไรวะ ทั้งมดดำ ทั้งเรา”
มดดำ : “โดนทั้งคู่แหละ แต่หนุ่มเก่งกว่า”
หนุ่ม : “(หัวเราะ) ไม่หรอก เราเป็นคนแข็งแรง ไม่ใช่ผ่านมาเยอะหรอก เวลาคนมาด่า เรามีภูมิคุ้มกันสูงมาก ด่าแล้วไง มันไม่ใช่เรื่องจริงก็ผ่านๆ ไป ทุกคนรอบตัวเราก็แข็งแรงหมด”
มดดำ : “แต่ไม่ควรพาดพิงถึงคนในครอบครัวเปล่าวะ”
หนุ่ม : “ไม่เกี่ยว ก็แล้วแต่เขา จริงๆ ไม่อยากพูดเลย รู้สึกว่าพอไปพูด ไอ้คนที่ด่ามันก็ได้แสง เราอยู่ของเราเฉยๆ ดีกว่า ฟังนะ ชีวิตคนไม่มีอะไรมีความสุขไปกว่าการได้ทำงาน ได้ใช้ชีวิตที่เป็นสุภาพชน ไม่ใช่เป็นการที่ว่ากูจะต้องด่าคนโน้นคนนี้ โดยตัวเองไม่ได้มีงานทำ ไม่ได้มีชีวิตที่ดี เที่ยวไปด่าคนอื่นเขา พูดง่ายๆ ก็เคยบอกไปหลายครั้งว่าการที่จะไปด่าใครสักคน เราต้องดูต้นทุนชีวิตคนที่เราด่าก่อนว่า ต้นทุนชีวิตเขาเป็นยังไง คุณถึงไปด่าเขาได้
ถ้าเปรียบเป็นนิทาน เอาตรงๆ นะ นี่ไม่ได้ด่าใครนะ อย่าไปเขียนข่าวว่าผมนะ จะเล่านิทานให้ฟัง มีเหี้xตัวนึง เล่านิทานให้สัตว์ป่าฟังทั่วไปหมดเลย สัตว์ป่าพวกนี้ไม่มีใครฟังเหี้xหรอก มีที่ฟังคือควาย เท่านั้นแหละ”
มดดำ : “อีบ้า (หัวเราะ)”
รถเมล์ คะนึงนิจ : “โห”
แองจี้ : “ไปต่อไม่ถูกเลย (หัวเราะ) ดีนะมีแค่ควายกับเหี้- ไม่มีสัตว์ตัวอื่น (หัวเราะ)”
หนุ่ม : “(หัวเราะ)”