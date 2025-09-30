“ลูกเกด เมทินี” รู้สึกเขวๆ ไม่มีกำลังใจในชีวิต ห่างลูกชาย “สกาย” ไปเรียนอังกฤษ 1 เดือนแล้ว

“ลูกเกด เมทินี” รู้สึกเขวๆ ไม่มีกำลังใจในการใช้ชีวิต ห่างลูกชาย “สกาย” ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ 1 เดือนแล้ว เสียใจมากเวลารับสายลูกไม่ทัน ห่างกัน 1 เดือนลูกดูเป็นหนุ่มขึ้นและเริ่มปรับตัวกับการใช้ชีวิตลำพังได้ ไม่ไปเฝ้า อยู่เมืองไทยไถนาหาเงินต่อ ไม่หวงลูกมีแฟน แต่สอนอย่าเทใจให้เขา 100%
ใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวเพราะลูกชาย “สกาย” ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ ทำให้ “ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม“ รู้สึกเขวๆ ไม่มีกำลังใจในการใช้ชีวิต ลูกเกดเล่าว่า….
“คิดถึงมาก ไปส่งมาแล้วเขากำลังสนุกกับชีวิตอิสระที่อังกฤษ เดี๋ยวเดือนหน้าเจอกันเพราะเขาจะไปแข่งว่ายน้ำ เขาก็เริ่มปรับตัวได้แล้ว ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เพราะเวลาค่อนข้างแตกต่างกันมาก เขาดูหนุ่มขึ้น โตขึ้น การพูดจากที่เคยออกแนวเด็กๆ ตอนนี้ก็ดูโตขึ้น ไม่ค่อยไร้สาระเท่าไหร่ ก็หมดห่วงไป จะคิดถึงเขาเสียมากกว่า ก็วางแผนไว้แล้วแหละว่าเราจะบินไป เขาจะบินมาเจอกันที่ไหน แม่ไม่ไปเฝ้าค่ะ แม่ต้องอยู่เมืองไทยไถนาต่อค่ะ หาเงินก่อนค่ะ”
เดิมทีการเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติเป็นความฝันของแม่ จนตอนนี้กลายเป็นความฝันของลูก
“ตอนแรกๆ มันเป็นความฝันของเรา เราพูดอยู่บ่อยๆ ในช่วงนึง พอพักหลังแล้วก็รู้สึกว่าความฝันของเรามันเป็นความฝันของเขาแล้ว จะได้จริงหรือเปล่า เมื่อไหร่ก็อยู่ที่ตัวเขาเอง ความฝันของแม่คือสำเร็จแล้วที่อยากให้เขาเป็นนักว่ายน้ำ จะไปได้ไกลแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาเอง เราเลี้ยงเขาให้เขาเป็นอิสระ เราไปบงการอะไรเขาไม่ได้ เราต้องใช้วิธีการคุยด้วยเหตุผล ให้เขาตัดสินใจด้วยตัวเอง แม้จะเลี้ยงสไตล์ฝรั่งแต่ก็มีความเป็นไทย ฉะนั้นเขาตัดสินใจอะไรเราจะรับฟัง บางทีเราไม่เห็นด้วยเราก็จะไม่ไปสั่ง แต่จะพยายามคุย โน้มน้าว สอนเขายูคิดดีๆ นะ”
เสียใจมากเวลารับสายลูกไม่ทัน 1 เดือนกับชีวิตคนเดียวรู้สึกเขว ไม่มีกำลังใจจะทำอะไร
“พอเขาไปอยู่เมืองนอกก็ได้แต่ดูเขาห่างๆ บางทีเขาโทร.เข้ามาแล้วเราเห็นว่าเป็นมิสคอล เราเสียใจมากที่เราไม่ได้รับ เพราะเราไม่ค่อยมีโอกาสได้คุยกับลูก เด็กวัยรุ่นสมัยนี้ส่งข้อความมาแค่ hi , eating , lunch , goodbye แค่นี้เลย มาเป็นคำๆ พอเขาโทร.มาเราอยากจะรับสายเขา แต่ก็เข้าใจเขา
นี่ก็ห่างกันมาเดือนกว่าแล้ว ก็เขวอยู่นะ ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าจากที่ตื่นตี 3-4-5 ออกกำลังกาย ตอนนี้คือไม่มีเหตุผลที่จะตื่นเช้าแล้ว ไม่ได้ออกกำลังกายมา 2-3 อาทิตย์แล้ว มันเหมือนไม่มีกำลังใจในการทำอะไร หันไปไม่เจอใคร ฟีลอกหักเล็กน้อย แต่ก็ปลอบใจตัวเอง โอเค ไม่เป็นไรนะ เกดก็พยายามทักเขาตลอด คุณพ่อเขาก็กลับไปอยู่อังกฤษแล้ว เกดอยู่ห่างไกลจากสกายพยายามจะคุยกับเขา ไม่ได้เป็นห่วงแต่คิดถึง แต่ก็อาจจะห่วงในเรื่องการกินว่าเขากินโอเคไหม ไม่ใช่กินแต่ขนม ลูกชายติดขนมก็กลัวจะกินแต่ของไม่มีประโยชน์”
ไม่หวงลูกจะมีแฟน ตอนนี้ถามแล้วยังไม่มี สอนลูกหากมีแฟนอย่าไปเทใจให้เขา 100% ต้องเผื่อผิดหวังบ้าง
“ลูกเราก็หล่อใช้ได้ เท่าที่ทราบตอนนี้ยังไม่มีแฟนนะ เขาบอกมาอย่างนั้น เพื่อนเขาก็บอกไม่นะแม่เกด เราก็ไม่รู้นะ รอให้เขาเล่า ไม่สืบด้วย ปล่อยเขา ดีใจที่ลูกเราฮอต ถ้าเขาทั้งหล่อและเป็นคนดีของสังคม ตั้งใจก็เป็นเรื่องที่ดี เกดก็จะสอนเรื่องสาวๆ กับเขาว่าถ้ารักใครก็อย่าไปเทใจให้เขา 100% ต้องเผื่อผิดหวังบ้างนะ ไม่เป็นห่วงเลยเรื่องนี้แต่มีความแอบอยากให้เขามีแฟนเป็นนักกีฬาเหมือนกันเขาจะได้เข้าใจว่าทำไมไม่มีเวลาให้ซึ่งแม่แอบถามตลอดยูชอบใครหรือยัง โน ยูมีแฟนหรือยังโน โนๆๆๆ ตลอด ก็เชื่อ 50-50 นะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง เราโอเคอยู่แล้วลูกเราเป็นหนุ่มแล้ว จะ 17 ปีแล้ว”